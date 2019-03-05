RUMFORD — Mountain Valley High School has released its list of honor roll students for the first semester.
High Honor Roll
Grade 12: Tony Bryant, Cameron Chase, Wendy Ducas, Isaac Dupuis, Garrett Garbarini, Richard Grant, Kennedy Hamner, Dillon McPherson, and Faith Riddick.
Grade 11: Damien Arsenault, Audra Bean, Maia Belskis, Hunter Blauvelt, Saydie Garbarini, Abigail Gauvin, Angela Goodell, Phoenix Hughes, MaryEllen LeDuc, Kiersten Lyons, Andrew Palmer, Alexei Rodriguez, Avery Sevigny and Evan Weston.
Grade 10: Alexis Allegra, Michaela Beauchesne, Jessica Bordeau, Casey Cormier, Katelynn Daniels, Lily Duguay, Gracie Farnum, Gabrielle Gallant, Renee Knox, Aaron LaBrash, Sophie Ladd, Kendall Petrie, Caitlynn Roberts, Rylee Sevigny, Courtney Therrien and Meadow Wind.
Grade nine: Ila Adams, Donna Arsenault, Kenedi Arsenault, Taylor Belskis, Elizabeth Blodgett, Cassidy Burgess, Mikayla Burse, Ian Cameron, Olivia Child, Logan Cote, Haley Coulombe, Lila Darling, Taylor Duguay, Michael Farrington, Desiree Jenkins, Abigail LeBlanc, Alice LeDuc, Kendall Noyes, Lauren Pepin, Egan Roy, Abigail Santillo and Alana Young.
Honor Roll
Grade 12: Mackenzie Arsenault, Montana Averill, William Bean, Jacob Bellegarde, Mathew Bishop, Matthew Briggs, Darin Buono, Breanna Burgess, Kassi-Jo Burgess, Aaron Cameron, Courtney Carrier, Leigha Carrier, Nicklaus Clausen, Bryce Cormier, Sarah Cunningham, Abbey Duguay, Cameron Gallant, Gage Grondin, Taylor Henry, Keagan Hodsdon, Cheyanne Jones, Philip Knapp, Gabriel Ladd, Larissa Laskey, Ethan Laubauskas, Jacob Lord, Robert Machado, Trenton MacIsaac, Mariah Pelletier, Taylor Pelletier, Tylar Pickering, Desiree Reeve, Renee Reeve, Noah Ronan, Aksel Sander, Skyler Santillo, William Sorensen, Sadie Standeven, Adam Tag, Sydney Woods and Destiny Young.
Grade 11: Jordan Barre, Brock Blouin, Avery Bolduc, Matthew Brown, Michael Brown-Wilson, Karizma Chickering, Fischer Cormier, Dylan Desroches, Mitchell Dunbar, Allyiah Edwards, Sean Gould, Surenity Grubb, Allan Hagen, Cody Hemingway, Kenneth Hill, Austin Johnson, Jesse Knowlton, Cloey Ledesma, Kelsea Marston, Shawn Marston, Kaleb Noyes, Riley Pelletier, Michaela Pendleton, Evrit Roy, Madison Smith, Chance Vacchiano, and Olivia Welch-Blackwell.
Grade 10: Matthew Averill, Alexis Baltrus, Riley Bedard, Kylee Bickford, Briton Bishop, Emily Buono, Olivia Chesley, William Clausen, Nathanael Coleman, Gabriel Coolidge, Benjamin Duguay, Brian Duguay, Jacob Ellis, Caleb Frisbie, Isaac Hodsdon, Jack Jamison, Alyzza Jasud, Jade Kubic, Elijah McLean, Kaysey Merchant, Mathew Miles, Nicole Pelletier, Dalton Pingree, Haley Richard, Shawn Royce, Madison Russell, Adreanna Scott, Isabella Simmons, Hannah St.Laurent, Alexis Therrien, Colby Volkernick, Elijah Weston, Kyle White and Jayshaun Wright.
Grade nine: Clarissa Arsenault, Terrance Beaulieu, Andrew Bishop, Evan Breau, Jonah Byam, Noah Carlton, Grant Carrier, Maddie Casson, Piper Chase, Selena Collins, Jade Concepcion, Jacob Cunningham, Cathryn Cyr, Lindsay Deraspe, Lindsey Desroches, Adam Downs, Blake Farnum, Logan Francis, Autumn Freeman, Katherine Garland, Alexandria Hamel, Stephen Hassett, Taja Hodge, Madison Irish, Mileek Kelley, Malachi Knox, Madison Kuykendall, Matthias Mason, Gregory Mead, Emmaline Neal, Madison Papianou, Patrick Quinn, Emily Richard, Talyia Richard, Nora Tag, Caden Welch and Lilly White.
-
Lewiston-Auburn
Auburn council approves 5-way intersection in front of Rolly’s Diner
-
Lewiston-Auburn
Auburn council delays vote on Lake Auburn filtration committee
-
Business
Auburn’s Craft Brew Underground named Maine’s ‘Great American Beer Bar’
-
Nation / World
Luke Perry came full circle, from heartthrob rebel to sensitive dad
-
Oxford Hills
Part of barn roof collapses in Fryeburg