AUBURN — Auburn Middle School has announced its honor roll students for the second trimester.
High Honors
Eighth grade: Caleb Albert, Payton Bell, Connor Brann, Ava Braunscheidel, Gabrielle Brezovsky, Oliver Brown, Samuel Bucknell, Ty Cameron, Connor Camire, Andrew Casares, Campbell Cassidy, Lydia Chapman, Jonah Chen, Benjamin Condit, Landon Cougle, Erin Cowie, Maykayla Cunningham, Gabriel Despradel, Quinn Donahue, Madeleine DuBois, Gage Ducharme, Seger Ekal, Gizela Ernesto, Abigail Faucher, Nevada Fogg, Braden Greenwood, Kaia Hayashida, Anna Howaniec, Leah Jolicoeur, Hunter Lachance, Clara Lamontagne, Isabelle Langelier, Autumn Larson, Liberty Latham, Charlotte Lucey, Sarah Morgan, Ashton Morrissette, Matthew Nguyen, Gage Nichols, Maya Powers, Emily Quinnell, Amanda Raymond, Branden Ritchie, Sommer Russell, Jayme Saulnier, Madisyn Scott, Austin Sellinger, Milo Small, Ciara Spofford, Eli St. Laurent, Leah Sterling, Olivia Swift, Mackenzie Sylvester, Mya Vincent, Owen Vincent, Lillyann Watkins, Kiersten Weymouth and Breya Whitman.
Seventh grade: Nicole Agossou, Delaney Annear, Myesha Baker, Brayden Bashaw, Emily Bell, Samuel Brooker, Erik Carson, Amelia Caruso, Arielle Carver, Jennifer Chaput, Adrianna Couture, Fabricio Cristovao, Connor Davis, Jack Dionne, Grace Ducharme, Camren Dufour, Jillian Dumais, Kyle Evans, Briley Fadden, Alana Foster, Katharine Garcia, Brooke Gervais, Josiah Goding, Jacob Grealish, Brooks Hefty, Saphryn Humason-Fulgham, Abdourahman Issa, Isabelle Jalbert, Nolan Johnson, Micah Joler, Kira Josephson, Brooklynn Kemp, Brady Kilby, Liam Kovacevich, Makayla Labonte, Abigail LaMarche, Kaelyn Langlois, Larissa Lavoie, Evan O’Donnell, Amalie Oinonen, Sara Prentice, Isaac Raymond, Kali Salazar-Perez, Mason Shanaman, Ellis Slover, Asia Smith, Samuel Sterling, Lillian Taylor, Leah Thibodeau, Dominick Toscano, Annabeth Treadwell, Connor Turcotte, Olivia Veilleux, Leif Walker, Ansley Watson, Hanna Wilson and Julia Worden.
Honors
Eighth grade: Jacob Abbott, Sarah Agren, Victoria Allen, Kendra Baker, Jordan Barnes, Jasper Barnett-McFadden, Alexis Bartos, Kayla Blanchard, Jasmyne Bodger, Najma Bore, Maxwell Brann, Faith Bryer, Conor Burtchell, Parker Butler, Emily Champagne, Hannah Conant, Kayla Cooper, Laci Cote, Korah Cunningham, Destinee Dailey, Tristan Dermody, Anna Duff, Emma Fleury, Andrew Fournier, Caden Garry, Jonah Guay, Brooklynn Hamilton, Bashir Hassan, Zoe Hillshafer, Makayla Hooper, Riyanne Hussein, Nathan Hyndman, Hannah Johndro, Liliana Johnson, Kendra Jones, Jaxson Kimball, Attigan Knight, Lillly Larson-Jeffords, Seth Leighton, Miriam Lemay, Yavelle Lugo Alicea, Cade Merrill, Madison Merrill, Abigail Meserve, Tudum Monday, Emma Nailor, Xander Newson, Jaden Ouellette, William Pacheco-Corwin, Meaza Paradie, Julia Pelletier, Abigail Petrin, Ahren Rivard, Christian Rodriguez, Richard Romano, Gloria San Pedro, Joseph Shea, Dyllan St. Peter, Xander St. Pierre, Alizay Tatu, Brady Vincent, Owen Welch, Justina Winship and Makayla Yeaton.
Seventh grade: Hassan Abdullah, Isabella Albert, Natalie Asdornvutikrai, Owen Avery, Tiana Avila, Jaden Baril, Derek Becvar, Tanner Berry-Hart, Elijah Berube-Darling, Hannah Bilodeau, Ethan Brochu, Julie Carpentier, Charlotte Chandler, Paige Coleman, Shirome Coy, Marc Daigneault, Logan Dawson, Angel Downey, Peyton Dyer, McKenzie Emmert, Makayla Estes, Julian Favreau, Makenzie Finnegan, Damien Golden, Elizabeth Gove, Joshua Grant, Savannah Green, Mackenzie Grenier, Ariana Guay, Danni Haycock, Brayden Hibbard, Hailei Hiscock, Emily Horton, Connor Irish, Megan Johnson, Kayley Jones, Rhashya Kamel, Madilyn Keep, Mariah Kirouac, Breanna LePage, Peyton Libby, Evalyse Lumpkin, Arsene Makelele, Mikaila Marks, Joseph Martel, Kade Maselli, Jerialys Matos, Helena Moon, Owen Nichols, Rebecca Noone, Gloria Nsica, Marin Peck, Kayleigh Pedersen, Lexus Pelletier, Andrew Pendexter, Emily Poussard, Jeanae Reynolds, Tess Robbins, Cheyanne Roberts, Mason Robertson, Leia Ross, Yolly San Pedro, Sophia Sansoucy, Belmira Santos, Abigail Seddon, Asia Smith, Colby Smith, Drew Smith, Melanie Strout, Gavin Therriault, Kayla Therriault, Ryan Thibodeau, Hallye Thibodeau, Henry Trafton, Tyler Turcotte, Emma Willigar and Mariah Wilson.