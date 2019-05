PARIS — Oxford Hills Middle School has announced the honor roll for the third quarter of the 2018-19 school year.

• Eighth Grade High Honors – Gabrielle M. Beaudoin, Andrew R. Bouchard, Carlee-Mae E. Cash, Dalton J. Clark, Camden M. Colby, Ashton C. Everett, Abigail P. Fickett, Lea J. Gomes, Mallory K. Kennison, Walter S. Kimball, Zachary Louvat, Isabella R. Luksza, Allegra M. Meagher, Brendan C. Palmer, Cole Pulkkinen, Holden M. Shaw, Caroline J. Sheets, Allison J. Slicer, Elias L. Soehren, Grace S. Starr, Anabelle M. Steeves, Madison J. Striegel, Nichole R. Wilson, and Jiaying Zhong.

• Eighth Grade Honors – Kayley E. Adams, Addison L. Allen, Arianah M. Anderson, Elijah D. Austin, Emily R. Batchelder, Jade L. Baud, Kelsey E. Bennett, Tanner L. Bickford, Elizabeth G. Bobrowski, Lily A. Brassley, Alison J. Bristol, Kolby B. Brown, Mark F. Brown, Taylor N. Canning, Sierra L. Carson, Lucas J. Clark, Morgan L. Cobbett, Hazel E. Colby, Laci M. Cook, Kirsten Coombs, Wyatt J. Cooper, Molly C. Corbett, Hayley L. Cote, Caleb J. Cousins, Connor W. Cram, Aoi N. Daggett, Frank A. Damon, Kylie M. Danforth, Trenton M. Day, Quintessa B. DiBiase, Allison K. Domegan, Quentin L. Dow, Dominic T. Dumont, Brianna L. Farrar, Austin W. Fox, Miah M. Gallan, Michael T. Gallan, Ashlee A. Gay, Julia E. Gay, Makenzie S. Grenier, Hailey N. Hall, Elizabeth M. Hallee, Emmett G. Hand, Bree D. Heikkinen, Anna E. Herrick, Violet M. Howe, Jared M. Johnson, Nathaniel R. Kesseli, Olivia A. Kyllonen, Lillian M. LaCombe, Ashley C. Laroche, Chloe Louvat, Tori L. Luz, Katelyn M. MacDonald, Bella J. MacLearn, Sophia N. Martinez, Brooklynn A. Merrill, Lauryn P. Merrill, Lincoln T. Merrill, Sophie A. Miller, Peter W. Morrison, Lauren A. Morse, Selena Ojeda, Chloe E. Perkins, Lily A. Pierce, Maren M. Pinkham, Fiona M. Priola, Alexis P. Record, Alexis L. Richards, Ashley A. Richardson, Lillian P. Runs After, Maddalyn E. Stack, Bohden Stetson, Delaney A. Stone, Page L. Temple, Emmett J. Thompson, Silas F. Timm, Travis N. Turgeon, Zaya E. Vollmar, Spencer A. Woodworth, and Alexander D. Wormwood.

• Seventh Grade High Honors – Willow E. Adler, Kristopher A. Beane, John R. Bessette, Cindy O. Choi, Devin R. Day, Chantel De Jesus, Tristen L. Derenburger, Amber Eppinger, Emily P. Goodrich, Julia D. Hanson, Meredith P. Harthorne, Hannah O. Jendrick, Jayda E. Johnson, Jane A. Leonard, Melayna J. Levesque, Madelaine M. Miller, Teigan N. Pelletier, Kira F. Powell, Cody T. Roy, McKinley R. Soehren, Ava L. St. Laurent, and Georgia E. Wright.

• Seventh Grade Honors – Zoe L. Annis, Grace M. Barker, Nathaniel A. Barker, Alexander R. Bartlett, Brynn E. Bean, Zackary M. Braun, Tyler C. Britton, Madison L. Brown, Miranda J. Buchko, Lily A. Buck, Rayna E. Button, Sean M. Calhoun, Pendarrin S. Cayer, Isaac A. Chase, Michaela E. Corriveau, Jadyn C. Cox, Carlton R. Dailey, Angelena N. Dunham, George N. Floster, Reagan L. Folsom, Anna E. Frost, Carter L. Gamblin, Sara M. Geyer, Darien M. Goodrich, Mallory E. Gordon, Aurora P. Grondin, Hannah B. Grover, Ares A. Heath, Brady W. Heath, Hayden A. Hethcoat, Molly R. Hill, Levi P. Holt, Kaya L. Joseph, Ava M. Kennagh, Molly M. Kimball, Jazmyn M. Knowles, Tyler J. Kyllonen, Zachary M. Labbe, Jayden M. Langelier, Kate-Lynn K. Laplante, Morgan Lee, Rowena F. Lester, Abbigail T. Libby, Caleb R. Luna, Tayanita McAllister, Slade J. Meserve, Nathan J. Metcalf, Adriana J. Mills, Soren A. Mitchell, Isabelle C. Pereno, Braiden S. Roy, Cameron W. Sherbinski, Alexandria L. Snow, Logan J. Spencer, Kaeli F. Spofford, Lindsay L. Strout, Hunter O. Tardiff, Connor M. Taylor, Brady G. Truman, Jason R. Wallace, Lucy A. Ward, Patrick J. Wilkinson, Saige E. Winslow, Scarlett B. Woodcock, Myles Wooster, Skyy L. Worster, and Bayleigh M. Young.

