Fairlawn

Sunday, June 9 MSGA Mixed Championship results: 1. Kannegieser/Kannegieser 65 2. Laplume/Nadeau 71 2. Dewitt/Colucci 71 4. Bean/Bean 72 5. Caron/Cole 73.

Wednesday June 5 Men’s League results: Gross — 1. Tony Dubois 38 1. Tom Cyr 38 3. Scott McCurdy 39 4. Billy Pepin 41 4. Dan Briggs 41 4. Chris Cloutier 41; Net — 1. Rusty Cyr 31 2. Douglas Caron 32 3. Tom Cyr 33 3. Scott McCurdy 33 5. Evan Cyr 33.

Martindale

June 8-9 Spring Two Ball results: 1. Jason Dolley/Brad Myers -15 2. Tom Bolduc/Max Bolduc -13 2. Scott Nevers/Nick Marchant -13 4. Jace Pearson/Vance Pearson -12 5. Joe Drew/Joe Burnham -11 5. Wayne Hackett/Rich Tremblay -11 5. Andrew Slattery/Kyle Bouffard -11; Saturday’s results: Pins: No. 4 — 1. Brian Bilodeau 9’3″ 2. John Pratt 11’9″ 3. Eric Eddy 13’6 No. 9 — 1. Kyle Bourassa 20’2″ 2. Kyle Bouffard 27′ 3. Joe Baker 35 No. 11 — 1. Nate Gould 3’5″ 2. Tim Veilleux 5’9″ 3. Tim Fitzgerald 7’11” No. 17 — 1. Bobby Myers 5’1″ 2. Matt Simard 7’3″ 3. Jason Ward 7’7″; Skins: Gross — Matt Doucette No. 2, Moe Martin No. 13, Kyle Bouffard No. 16; Net — Bob Bowie No. 7, John Collins No. 18; Sunday’s results: Pins: First Nine Holes: No. 11 — 1. Joe Baker 4′ 2. Brian Bilodeau 5’3″ 3. Scott Nevers 5’9″ No. 17 — 1. Paul Robinson 3’2″ Eric Fillion 8’9″ 3. Brian Bilodeau 10’11”; Final 18 holes: No. 4 — 1. Richard Paradis 10’4 2. Jason Dolley 17′ 3. Joe Baker 30′ No. 9 — 1. Brian Bilodeau 5’6″ 2. Andy Desgrosseillier 10’2″ 3. Brad Myers 14’6″ No. 11 — 1. Joe Bryant 6’1″ 2. Justin Woodbrey 9’3″ 3. Marc Gosselin 10’1″ 3. Matt Greenleaf 10’1″ No. 17 — 1. Ashley Fifield 5’6″ 2. Verne Paradis 15’8″; Skins: First Nine Holes: Net — Matt Myrick No. 13, Rich Tremblay No. 14; Final 18 Holes: Gross — Joe Baker No. 4, Paul Croteau No. 8, Tim Jordan No. 9, Joe Bryant No. 11, Ashley Fifield No. 17; Net — Kevin Fletcher No. 6 and No. 16.

Poland Spring

Sunday, June 9 Double Eagle Tournament results: Net — 1. Lynne Durkin/Diana Poliquin/Peter Godin/William Durkin 53 2. Dennis Verrill/Steve Scotia/Topper West/Gordon Ross 55 3. Marc Lasky/Paul Bartley/Gayle Bartley/Adrienne Lasky 56 4. Gordon Smith/Larry Ross/Jill Ross/Leesa Smith 57 4. Edwin Piirainen/Joe Bruno/Jerry Legere/Tom Schultz 57; Pin: No. 6 — Larry Ross 13’5″ No. 8 — Lisa Laliberte 30’5.

Saturday, June 8 Point Quota results: 1. Peter Godin 15 2. Stan Tetenman 10 3. Raymond Theriault 2.5 3. Jack Conway 2.5; Pins: No. 6 — Raymond Theriault 3’4″ No. 8 — Claude Lesperance 13’10”; Skins: Gross — Gordon Ross No. 4 and No. 13, Topper West No. 5, Sam Evrad No. 14; Net — Ron Hebert No. 1, Peter Godin No. 2, Topper West No. 5, Raymond Theriault No. 6, Dennis Verrill No. 8, Gordon Ross No. 13.

Springbrook

Monday, June 10 two person best ball results: Linda St. Andre/Leo Bellemare 35; Net — John Paradis/Ashley Golden 31.5; Pins: No. 13 — Leo Bellemare 26’11” No. 15 — Ken Carver 18’3″

Sunday, June 9 Work Day Scramble: Gross — Brian Henderson/Joe Mertzel/George Ames/Bob English 51; Net — Keith Ross/Tom Tiner/Bill Crane/Chris English 45.5; Pins: No. 1 — Bob Kent 35′ No. 2 — Brad Pattershall 3’11” No. 3 — Brad Pattershall 6’1″ No. 7 — Tom Tiner 26’5″ No. 8 — Ken Carver 7’3″ No. 9 — Keith Ross 2’11” No. 11 — George Ames 5’6″ No. 13 — Linda Mynahan 18′ No. 15 — Tom Tiner 9’2″ No. 16 — Brad Pattershall 9’6″.

Saturday, June 8 Best two of four results: Gross — Dick Therrien/TimMynahan/Joe Mertzel/Dick Metivier NA; Net — 1. Gorge Hopkins/Matt Hopkins/Tyler Tyburski/Mike Burian 122 2. Rick Shea/Bud Murphy/Rick St. Laurent/Tom Wylie NA; Pins: No. 2 — Rick St. Laurent 14’8″ No. 8 — Rick Carleton 13’6″ No. 13 — Tim Mynahan 6’4″ No. 15 — Claire Carpentier 9″; Skins: Gross — Lou Maurice No. 3, Rachel Newman No. 4, Tyler Tyburski No. 11 and No. 14, Ken Carver No. 12, Claire Carpentier No. 15; Net — Rachel Newman No. 4 and No. 16, Claire Carpentier No. 6 and No. 15, Ken Carver No. 12, Tyler Tyburski No. 14.

