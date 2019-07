Martindale

Sunday, June 30 individual results: 0-9 Handicap: Gross — 1. Nate Gould 71 1. Matt Ouellette 71 3. Rocky Myers 72; Net — 1. Ethan Guerette 71/64 2. Matt Myrick 72/66 3. Ryan Wilkins 77/68; 10+ handicap: Gross — 1. Glenn Tracey 80 2. Jason Dolley 81 Net — 1. Kevin Fletcher 80/61 2. Jason Ward 86/68; Overall: Skins: Gross — Kevin Fletcher No. 1, Jason Dolley No. 11, Matt Myrick No. 15; Net — Matt Gallagher No. 5, Jason Ward No. 18.

Saturday, May 29 results Individual: 0-9 handicap: Gross — 1. Richard Paradis 69 2. Jace Pearson 71 3. Jeff Cole 73; Net — 1. Kelly Cates 75/68 2. Ryan Wilkins 78/69 3. Hate Gould 74/70 4. Sam Evrard 80/70; 10+ handicap: Gross — Johnny Grant 77 2. Paul Pelletier 80 3. Nick Hogan 82; Net — 1. Mike Doucette 79/68 2. Paul Fillion 81/69 2. Tom Skelton 88/69; White Tees: Gross — Chip Morrisson 72; Net — Brian Walsh 85/65; Team: Four ball — 1. Richard Paradis/Will Emerson/Corey LaRue/Alex Parker +18 2. Jim Piper/Terry Ricker/Marc Kannegieser/Matt Simard +11 3. Paul Bolduc/Brian Walsh/Chip Morrison/Claude Heutz +10 4. Kelly Cates/Gary Caiani/Matt Carroll/Johnny Grant +9 4. Paul Fillion/Doug Craib/Paul Pelletier/Matt Nicole +9; Overall: Skins: Gross — Kyle Bourassa No. 1, Mike Doran No. 2, Rocky Myers No. 15, Nate Gould No. 18; Net — Brian Walsh No. 5, Tom Skelton No. 6, Justin Murphy No. 10, Mike Doucette No. 18.

Friday, June 29 individual results: Green Tees: Gross — 1. Brian Bilodeau 67 2. Moe Morin 77 3. Rocky Myers 79;; Net — 1. Bobby Myers 76/68 2. Ryan Wilkins 78/69 2. Rich Tremblay 83-69; Whit Tees: Gross — Jim Ouellette 81; Net — Ray Martel 95/68; Overall: Skins: Gross — Tim Veilleux No. 3, Bobby Myers No. 7 and No. 14, Billy Colasante No. 9, Neil Mayo No. 11; Net — Ron Blanchette No. 1, Ray Martel No. 8.

Pine Acres

Monday June 24, Seniors Scramble results: Flight one — Chuck Drinkwater/Jim Crawford/Pauline Quimby; Flight two — Wayne Seger/Norm Polley/Marie Madore/Carolyn Robertson; Flight three —Jerry Laplante/Jim Cherry/Dorina Martin/ Nancy Dube; Closest to the pin — Jim Crawford 48’5″; 50/50 — Nancy Dube/Bob Lavoie.

Monday June 17 Seniors Scramble results: Flight one — Dick Caron/Joe Morin/Gail Hunter/Jeanine Newcomb/Ray Villani; Flight two — Maurice Sampson/Norm Polly/Lou MacDonald/Dorina Martin Flight three — Wayne Seger/Jim Cherry/Jean Cote/Anita Morin; Closest to the pin — 1. Chuck Drinkwater 12′ 2. Anita Morin 28′; 50/50 — Pauline Parker/Joni Villan.

Poland Spring

Sunday, June 30 sweeps results: Gross — 1. Larry Ross +2 1. Mike Langelier +2 3. Rafael Barajas +4 4. Edwin Piirainen 80 4. Joe Bruno +10; Net — 1. Mike Langelier 65 2. Joe Bruno 68 3. Gary Fecteau 69 4. Larry Ross 70 4. Rafael Barajas 70; Pins: No. 6 — 1. Mike Langelier 9’9″ No. 8 — Luvon Nash 20’10 No. 13 — Duane Ross 20’6″; Skins: Gross — Rafael Barajas No. 7, Luvon Nash No. 15, Mike Langelier No. 16; Net — Adrienne Lasky No. 6, David Venne No. 7, Luvon Nash No. 15;

Springbrook

Monday, July 1 two person scramble results: Gross — Patti Ayotte/Gaetan Bolduc 34; Net — 1. Claire Carpentier/Bill Crane 28.9 2. Ashley Golden/Ken Carver 31.4; Pins: No. 2 — Ashley Golden 12’1″ No. 8 — Ray Roy 18′.

Sunday, June 30 individual results: Net — 1. Bill Crane +10 2. Ryan Godin +9 2. Brandon Marcotte +9 4. Mark Susi +8; Pins: No. 2 — Mike Burian 8’5″ No. 8 — Bill Crane 8’6″ No. 13 — Ray Roy 2’11” No. 15 — Ken Carver 14’9″; Skins: Gross — Brandon Marcotte No. 1, Mark Susi No. 7, Bill Crane No. 8, Ray Roy No. 13; Net — Brandon Marcotte No. 1, Mike Godin No. 2, Bill Crane No. 8, Mike Burian No. 17.

Saturday, June 29 Cut Throat Points results: Net — 1. Tyler Tyburski/Bong Adil/Kevin Baack/Rick St.Laurent +9 2. Dick Therrien/George Hopkins/ Mark Susi/Rick Shea +3; Pins: No. 2 — Lou Maurice 5’4″ No. 8 — Joe Mertzel 6’9″ No. 13 — Tyler Tyburski 18’6″ No. 15 — Mark Susi 10’2″ Skins: Gross — Brian Henderson No. 3 and No. 9, George Hopkins No. 4, Tyler Tyburski No. 6, Bud Murphy No. 7, Lou Maurice No. 12, Ken Carver No. 15, Bob Tremblay No. 18; Net — Brian Henderson No. 3, Bud Murphy No. 7, Gaeton Bolduc No. 13, Bob Tremblay No. 18.

Turner Highlands

Wednesday Senior League results: 1. Keven Mower/Ken Maxim +5 2. Bob Fitzgerald/Bob Spencer +4 3. Duane Nichols/Keith Gunning even; Pins: No. 9 (second shot) — Rick Carlton 12’1″ No. 15 — Ron Jubinville 5’5″.

« Previous

Next »