PARIS — Oxford Hills Comprehensive high School has released its fourth–quarter honor roll as follows:

9th Grade High Honors – Cadence Allen, Adam Belanger, Trinity–Anne Bernard, Sophie Bourget, Emily Cummings, Elizabeth Dieterich, Matthew Doucette, Elizabeth Dunn, Chloe Estes, Ashlee Farrar, Elizabeth Flaherty, Katherine Hallee, Abigail Hanson, Thomas Hartnett, Brynn Johnson, Lucy Leonard, Jaydan Levesque, Celia Melanson, Casey Raymond, Isaac Roy, Paul Rudman, Nicholas Seams, Nafisa Tasnia, Hakon Teceno and Sydney Youngs.

10th Grade High Honors – Cassidy Dumont, Taylor Haggerty, Ella Kellogg, Thomasina Lester, Molly Littlefield, Amber Lynch, Aaliyah Moore, Stella Shaw and Yuping Wen.

11th Grade High Honors – Kathryn Bowen, Victoria Cyr, Cecelia Dieterich, Megan Godbout, Katherine Haley, Lauren Merrill, Paige–Marie Merrill, Samuel Morton, Marissa Paine, Destiny Robinson, Marla Tanous, Emilee Taylor and Catrina Wilson.

12th Grade High Honors – Annie Choi, William Dieterich, Halle James, Lara Jensen, Gage Lynch, Abigail Steeves, Erik Wikstrom, Kristina Wilson, Chieh Wu and Christian Wynott.

9th Grade Honor Roll – Brett Andrews, Taylor Aspinall, Maranda Austin, Everett Baker, Nicholas Bancroft, Kaylin Bashaw, Joseph Beaudet, Jared Bellemare, Cadence Bemis, Brianna Benson, Grace Boothby, Gabriel Bouchard, Ryder Bourget, Frances Boutilier, Zachary Boutot, Patience Bowden, Makaila Brown, Ashley Campbell, Trevor Carter, Taylor Charest, Marianna Colby, Kylie Dennison, Isabella DeVivo, Colby Dillingham, Zoe Dyer, Evangeline Ennis, Destiny Eppinger, Lilliann Farrar, Damion Foster, Sadie Fowler, Madison Gordon, Dakota Grassi, Kamryn Grover, Jasmin Hayer, Justin Head, Cheyanne Hill, Kenny Hilligoss, Darien Hunton, Natasha Hussey, Joshua Johnson, Dawson Joseph, Katia Landers, Adrien Lopes, Grace Malo, Rory Manchester–Wells, MacKenzie Marks, Ashley

Marshall, Breighdyn Mason, Jackson McElligott, Keegan McGough, Emma McKenzie, Andrew Merrill, Keegan Meserve, Dominique Parsons, Amber Perrin, Alexia Ray, Brodi Rice, Donovan Sanborn, Lucas Sanborn, Serena Serrano, Rose Sessions, Sydni Smith, Brianna Spears, Laurent St., Kaiden Stack, Henry Swift, Lucy Tardiff, Cassandra Thurlow, Katherine Toohey, Jesse Vesel, Trevor Ward, Alivia Weikel, Tristan White, Hayden Wielki, Nicholas Wilson, Dillon Worster and Prestyn Young.

10th Grade Honor Roll – Madelyn Adams, Emma Adler, Madison Akers, Robert Alexander, Christa Allen, Kayson Anderson, Zoe Bartlett, Grady Bean, Zander Bean, Macie Beaudet, Audrey Bickford, Megan Bickford, Mckenzie Billings, Stonee Biter, Alanna Bloomfield, Derek Brooker, Addison Brown,

Zanae Brown, Gina Buchko, Isaac Carleton, Rowan Cayer, Xenon Chase, Nathanial Collette, Ryan Coolidge, Gwenna Cyr, Justice Dailey, Mackenzie Dargie, Kobe Dodge, Bram Dustin, Colin Edwards, Jacob Everett, Olivia Gallan, Noah Gallant, Kloe Gizinski, Danielle Gordon, Cooper Hall, Gabriela Hall, Courtney Hinkley, Garrett Jackson, Logan Keane, Hayley Kennagh, Colton Kimball, Joshua Lajoie, Skye–lyn Landers, Ty LeBlond, Jackson Leduc, Megan Letourneau, Morgan Letourneau, Emmerson

Lewis–Friree, Madison Long, Vincent Lucey, Cassidy MacIsaac, Lexi Mack, Isaac Masterman, Raine McGinnis, Kiara McLeod, Martinez Mendieta, Megan Mitchell, Jacob Mondor, Kaitlyn Montelongo, Emily Morris, Tanner Morrison, Culiandra Nero, Willow O’Leary, Olivia Orlando, Kalvin Page, Daniel Paine, Robert Paradis, Emma Phinney, Elana Pierce, Jackson Pierce, Walker Plummer, Caden Poland, Mikayla Powell, Lilijune Rennie, Brendon Richardson, Kyle Richardson, Amanda Sappington, Atticus Soehren,

Isabelle Spofford, Camden Stetson, Hallie Stevens, Marcus Stone, Audrey Swasey, Ava Szott, Michael Thibodeau, Scott Tibbetts, Alden Timm, Angel Torres Castro, Zenovia Tripp, Chloe Truman, Keegan Watson, Nikolas Wilson, Trinity Wood and Izayah York.

11th Grade Honor Roll – Brooke Allen, Thomas Bancroft, Kobe Bernard, Kayla Bourgoin, Dennis Bowden, Katie Britton, Owen Bruns, Cooper Bushey, Brooke Carson, Abigail Cassidy, Rachel Chase, Ashley Childs, Miranda Colby, Mikalia Davis, Madison Day, Brandi Farnum, Jordyn Gates, James Gosnell, Margaret Hartnett, Emily Hatch, Tanner Herrick, Brooke Holt, Kori Kahkonen, Carter LaBossiere, Olguine Lane, Marian Lawler, Jesse Leonard, Trenton Levesque, Brandon Libby, Samantha Lowell, Tyler Luna, Emma McFarland, Kaleb Morin, Krysten Morse, Elijah Nason, Rachel Newcomb, Owen Orlando, Jacob Paar, Dakota Paille–Sassa, Celeste Paradis, Garrett Pendexter, Jason Perfect, Randall Pike, Nathan Plourde, Ki Pottle, Madeline Priola, LaNora Richards, Chandra Rogers, Olivia Rowe, Makayla Sjostrom, Jade Smedberg, Jayda Stevens, Abbigale Taber, Isabelle Thomas, Paige Tolliver, Mackenzie Truman, Marie West, Wyatt Williamson, Kyle Willis and Michele Wilson.

12th Grade Honor Roll – Haley Allaire, Zavier Balzano, Rodney Bean, Conor Beauchesne, Makenzie Berube, Derry Bessette, Jessica Bickford, Kira Bloomfield, Michael Bonang, Zoey Britton, Sebastian Brochu, Matthew Buffington, Ryan Cabral, Caylum Campbell–Fitzgerald, Colton Carson, Isaiah Carter, Cassadi Chase, Keegan Chase, Angel Clark, Michael Corbett, Thatcher Cormier, Noah Currier, Meeka Dall, Russell Damon, Emily Dennison, Patrick Dingley, Austin Doughty, Jillian Douglas, Kirsten Edwards, Liam Ellingwood, Caleb Flagg, Kaitlyn Fogg, Emily Foss, Damien Foster, Addison Gagne, Jacob Gonsalves, Silas Gordon, Chloe Grant, Kail Grant, Taylor Grant, Gillian Grover, Ryan Guptill, Abigail

Haas, Mason Harris, Rylee Hart, Dylan Henderson, Duncan Hurd, Ethan Keisman, Alexi Knight, Makayla LaCombe, Parker LaFrance, Cameron Laliberte, Morgan Laverdiere, Zoie Law, Brandon Leonard, Madison Letourneau, Morgan Linfield, Janek Luksza, Katelyn Marshall, Naomi Martin, Meredith Mathieu, Travis May, Morgan Mayhew, Dennis McAllister, Saige McGinnis, Lyndsey McKeen, Hayley McLeod, Tomas Mendieta, Lauren Merrill, Sarah Metcalf, Jamison Millett, Lukas Mowatt, Kelsey Nicholas, Kendra Nicholas, Jeannette Nieves, Skylar Nugent, Halie Page, Alexia Pelletier, Taylor Perfect, Sullivan Poland, Sasha Pollard, Jonny Pruett, Ziling Qi, Courtney Record, Sydni Rice, Travis Robichaud, Teaghan Rodzen, Marisa Rogers, Karly Ross, Michael Rowe, Elisabeth Sanborn, Gabriel Sappington, Chase Scott, Skylar Scott, Cameron Seams, Branden Skinner, Cameron Slicer, Brynne Speakman, Stephanie Spears, Shea Staples, Spencer Strong, Olivia Swift, Ethan Thompson, Audrey Tucker, Dominic Valiente, Emily Wallace, Garrett White, Bailey Whitney, Jared Willette, Hope Wilson, Zackery Wilson, Alexander Wood and Hannah Woznicki.

