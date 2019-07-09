LEWISTON — The Lewiston High School fourth-quarter honor roll has been announced.
First Honors
Grade 12: Anab Abukar, Zannotie Antonio, Katherine Bilodeau, Joshua County, Raha Daud, Jordy Dushime, Trevor Eliasen, Taylor Fongemie, Breck Gagnon, Thalia Goncalves, Monique Gosselin, Ramadhan Hassan, Rene Kuklinkova, Marissa Larock, Camryn LeBlanc, Olivia Lee, Katie Lemieux, Kelsie Lynch, Tyler Marcoux, Ryan Marshall, Michael Melancon, Paulo Mvemba, India Namer, Emma Paquette, Paige Polley, Kaylyn Ritchie, Edwin Rivera, Madison Roy, Bailee Sabine, Hindio Shaleh, Robert Shepard, Caden Smith, Za’mond Smith, Megan St. Cyr, Hunter Steele, Amber Antonia Veilleux and Emma Williams.
Grade 11: Natalie Adams, Amanda Beaucage, Juliet Bolduc, Zoiya Burnham, Nicolas Cadima, Molly Chicoine, Alexis Cunan, Giovana Da Silva, Jamie Doucette, Lucas Duncan, Calvin Dundore, Brodi Farinas, Amsi Flores-Rodriguez, Peyton Gaudette, Chantel Gayton, Myolene Gelinas, Abygail Handlon, Jamat Ibrahim, Madina Issack, Walter Jackson, Brianna Jalbert, Shespya Jesus, Kenzie Langley, Hayden Laroche Albert, Veda Leclerc, Abigail Levasseur, Melina Masselli, Abigail Medina, Abdinajib Mohamed, Hassan Mohamud, Madelynn Morgan, Zachary Morin, Christelle Nyamundu, Aaliyah Nyetera, Kyle Ogden, Samuel Payne, Cayden Poisson-Bragdon, Lillith Price-Wharff, Cecelia Racine, Jillian Reissfelder, Jordyn Rubin, Isabella Seet, Camree St. Hilaire, Benjamin St. Laurent, Ayan Tariq, Haile Theriault, Kali Voss, Eliza Waciba and Ashley Ward.
Grade 10: Idey Abdi, Rylee Barry, Kierriah Bartlett, Mason Beaudoin, Emma Begin, Kyrah Bellemare, Chloe Bilodeau, Kate Bilodeau, Deven Blake, Nephi Cadima, Ana Chamorro Suazo, Arabella Clemons, Elena Clothier, Hannah Collins, Amy Cote, Adia Coulombe, Shylah Curran, Hamdi Dakane, Samuel Davis, Olivia Deschenes, Damon Dewitt, Amelia Doiron, Ivanilson Domingues, Brianne Dube, Isabelle Dube, Bryce Dufour, Paige Dymkoski, Kaitlyn Esposito, Kowsar Farah, Molly Gallagher, Mohamud Hassan, Miranda Heutz, Noah Hill, Bridget Kahan, Anthony Krantz, Madison LaFlamme, Jillian Lacombe, Asia Lafrance, Olivia Lampron, Gemma Landry, Anna Legare, Bryce Libby, Noah Liberty, Braeden Lynch, Daniel Masikini, Ciwer Mayen, Johnny Michareune, Malina Moore, Katherine Morin Andrew Morissette, Fardowsa Muktar, Olive Mwamba, Julia Paquette, Sara Robert, Sydney Roy, Habiba Samow, Erykah Sanborn, Emily Strachan, Abigail Svor, Julia Svor, Grace Taylor, Alivia Turner, Ariana Vallee, Jevardo Wedderburn and David Williams.
Grade nine: Nasra Abdirahman, Abdibasid Abdisamed, Mohamed Ali, Makenzie Anderson, Maryan Aydid, Binti Baraki, Taylor Belanger, Myriah Blais, Damon Bossie, Aisha Caron, Charlotte Cloutier, Alizja Cook, Sage Cormier, Nyaziel Deng, Igor Domingues, Ahna Dostie, Ryleigh Emmert, Jorja Flynn, Libby Forgues, Malik Foster, Alexis Freeman, Brooklyn Giambra, Lilly Gish, Gavin Golder, Mya Grant, Yasmin Hassan, Jacob Higgs, Adrina Hood, Alexis Hopper, Anzal Isaak, Daniel Jackson, Haley Jackson, Olivia Jean, Adelina Kadima, Antonica Kadima, Evan Knowlton, Leah Landry, Kathryn Laslie, Kaura Lawrence, Kristen Little, Rebecca Lussier, Fatouma Mahamoud Ali, Brea Mathieu, Cecilia Miller, Dale Morin, Alice Mutoni, Cadence Nadeau, Tara Nash, Lorie Ninganza, Joshua Nsenga, Omar Osman, RhiAnnon Patrie, Dominic Pelletier, Paige Pomerleau, Keira Potvin, Carolyn Pray, Caleb Reissfelder, Trevin Ritchie, Wayne Shaw, Abas Shidad, Trekk Skeate and Madina Yonis.
Honors
Grade 12: Ubah Aden, Kayla Berry, Jacob Caldwell, Otis Caron, Shawn M. Chabot II, Tanner Cortes, Haley Haskin, Isaac Madore, Derek Metivier, Alicia Pelletier, Abigail Small and Andrew Ustach.
Grade 11: Abdilahi Abdi, Nasro Ahmed, Ester Bassa, Brandon Beaupre, Casyandra Cole, Kamundala Crispin, Jordyn Cunningham-Williams, Dominic Daigle, Jeanette Elembe, Elijah Escobar, Fardowsa Farah, Tyler Freeman, Sheinah Ineza, Connor Lariviere, Amina Miyow, Byiringiro Nsenga, Rachel Ouellette, Garrett Sampson and Victoria Seliano.
Grade 10: Basra Abadir, John Bigelow, Liban Dahir, Tucker Freeman, Campbell Mowry, Nicholas Pomerleau, Abigail Tibbetts, Owen Vincent and Mariah Wright.
Grade nine: Halimo Ahmed, Draven Asselin, Abdisalam Bade, Cassandra Bigelow, Degmo Bileh, Robert Chapman, Zoie Cote, Khaireh Dualeh, Jenna Jalbert, Ashlyn Jean, Sharmarke Khalid, Jack Madden and Joshua Murphy.
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