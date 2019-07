Apple Valley

Wednesday, July 10 Ladies League results: Net: A — Jo Albert 27 B — Jill Longstaff 24 C — Ethel Landry 27; Long Drive: No. 4 — Score of 54, A — Jo Albert B — Diana Poliquin; Putts — Jeanne Read 13; 50/50 — Elaine Dube.

Brunswick

Overall Gross: Tom Kus 74, Bruce Bubier 75, Reid Birdsall 76; Net: Ken Lajoie 61M, Bill Weatherbie 61M, Joe Shaw 61; FLIGHT 1 Gross: Jeff Corson 77, Jack Connolly 78, Gene Reny 79; Net: Mark Kamen 63M, Steve Lajoie 63, Dave St. Andre 66; FLIGHT 2 Gross: Jim Daly 77M, Bill Fairchild 77, Doug Boyink 78; NET: Fred Roig 62, Mike Fitton 65, Alan Caron 66; FLIGHT 3 Gross: Dave Harris 80M, Jack Wallace 80, Dan Stuart 81; Net: Ben Doody 64, Bob Ray 65M, Dick McCann 65; FLIGHT 4 Gross: Paul Auger 83, Bill Blakemore 84, Lou Legacy 87M; Net:, Bob Ireland 64, Dugan Shipway 65, Dave Clifford 66; Super Senior: Gross: Bob Ouellette 85; NET: Paul Jackson 63; Best Ball Gross: Ray Brochu, Ed McKay, Tom Kus, Dave Kus 67M, Bruce Bubier, Mert Dearnley, Bill Fairchild, Colin Roy 69; Best Ball Net: , Dave Harris, Jeff Corson, Alan Caron, Bill Palmer 55M, Spike Herrick, Bill Weatherbie, Keith Weatherbie, Paul Jackson 55; Pins: #4 Dave Harris 4’ 6” Ken Lajoie 6’ 11”#5 Dan Stuart 4’ 11” Brian Hatch 6’ 11” #11 Larry Goldsmith 4’ 3” Don White 9’ 5” #15 Ken Creamer 3’ 9” Bill Weatherbie 5’ 11” SKINS: Gross: #13 Bob Pellerin (3) Net: #4 Keith Weatherbie (2) #7 Bob Coates (1) #9 Paul Greenwood (2).

Cape Neddick

Tuesday, July 9 MSGA Women’s results: Flight One: Gross — Babin, Stephanie 77, Clauson, Deb 79, Wintle, Lisa 81, Bova, Diane 82 Net — Field, Nancy 61, Tartre, Susan 68, Blanchette, Laura 69, Latini, Mary 70; Flight two: Gross — Hillman, Margaret 83, Kostis, Cindi 87, Eon, Joy 88 Net — Garland, Corleen 65, Lederer, Caren 65, Christy, Emily 67, White, Bobbie 67, Treadwell, Helen 69; Flight three: Gross — Abbott, Mary 87, Trask, Louise 87, Lano, Maureen 88, Stewart, Jenifer 88, Lage, Patricia 88 Net — Eaton, Melinda 64, Audiffred, Margo 65, Kelley, Theresa 68; Flight four: Gross — Neilson, Peg 90, Barnes, Anne 91, Stowell, Beth 94, Lachance, Moira 98, Bither, Nancy 98, Laughlin, Linda 98, Bourne, Shirley 98 Net — Bragg, Nan 64, Kelleher, Gail 67, Bailey, Patricia 68, Schultz, Irene 73; Flight five: Gross — Houser, Ann 91, Lenkowski, Priscilla 95, Jandreau, Pam 96, Fifield, Cathy 98 Net — Hoffman, Polly 64, Hill, Jan 69, McGarvey, Bea 69, Hintze, Barb 69; Flight six: Gross — Wallingford, Joy 99, Roche, Delaney 99, Bureau, June 99, McLain, Susan 101 Net — Walsh, Carol 64, Collins, Maureen 64, Farrell, Jean 66, Goodwin, Elizabeth 67; Skins: Gross — Wintle, Lisa 7th, 9th; Brewster, Donna 14th; Field, Nancy 1st; Latini, Mary 6th Net — Martin, Kirsten 10th ; Walsh, Carol 15th; Lano, Maureen 17th ; Macdonald, Patricia 2nd; Treadwell, Helen, 3rd.

Fairlawn

Wednesday, July 10 Men’s League results: Gross — 1. Chris Cloutier 37 2. Brian Bilodeau 38 2. David Van Baars 38 4. Tony Dubois 39 4. Dan Briggs 39; Net — 1. Ed Haley 29 2. Brian Bilodeau 30 2. Larry Baril 30 4. Dave Caron 31 4. Randy Robbins 31; Pin: No. 15 — Tony Dubois 37’3″.

Fox Ridge

Tuesday, July 9 Blanchard Men’s League results: 1. Cam Marquis/Norm Marquis 105.5 2. Bob Baum/Scott Jeffords 104 3. Joe Larivierre/Scott Laberge 92.5; Pin: No. 13 — Mike Fortin 8’8″.

Pine Acres

Monday, July 8 Seniors Scramble results: Flight one — Mike Rabassa/Jerry Laplante/Jean Cote/Diane Doyon; Flight two — Wayne Seger/Don Doyon/Ida Grondin/Jeanine Newcomb; Flight three — Chuck Drinkwater/Richard Beaulieu/Lou MacDonnald Closest to the pin — Jim Crawford 28’3″; 50/50 — Polly Parker/Nancy Dube.

Poland Spring

Thursday, July 11 Men’s Twilight League results: Gross — 1. David Luce 34 2. Fafael Barajas 35 3. Jon Ray 38 3. Jack Conway 38 5. Robert Wood 39 5. Brian Briggs 39; Net — 1. Brian Briggs 30 1. Scott Belanger 30 3. David Luce 31 Jack Conway 31 3. John Petrocelli 31; Pin: No. 6 — Brian Merrill 10’2″.

Thursday, July 11 Ladies League Pink Lady results: Gross — Janet Nelson/Joanne Conley/Jeanne Read/Kathy Cain 96; Net — Carmen Evrard/Lynne Durkin/Jackie Legere/Elaine Dube 70; 50/50 — Gayle Bartley; Flight A: Putt — Carol Hall 30; Pin: No. 6 — Leesa Smith 31′; Flight B: Putt — Jackie Legere 29; Pin: No. 6 — Dot Meagher 7’4″.

Tuesday, July 9 Ladies League results: Maureen Heath/Maty Nableo/Karen Nichols 42, Susanne Gallagher /Mamie Martin/Jane Blue/Charlotte 44, Mona Leavitt/Patti Leavitt. Margie Bickford 44, Sonja Theriault/Ann Martel/Brooke Grygiel/Alicia LaRoche 45, Jan Davis/Joanne Martel 45, Sue Reny/Anne Printup/Roxy Dionne/Sue Provost 46, Jaime Michaud/Cindy Hotham 49, Brenda Michelson/Yvette Bouttenot 51, Melanie Gordon/Sarah Marcotte 53, Ruth Briggs/Dot Meagher/Gail Croteau/Yvette Washburn 53, Mona Bergeron/Pauline Winterbottom 56; Closest to the Pin — Yvette Bouttenot 11′ 7″; Longest Drive — Levon Nash; 50/50 Winner Anne Printup.

Springbrook

Thursday, July 11 Ladies League four person points results: 1. Net — 1. Rachel Newman/Jill Longstaff/Nancy Sage/Barbara Pray +22; Pins: No. 2 — Rachel Newman 2’7″ No. 8 — Barbara Pray 0″.

Wednesday, July 10 Senior League Point Quota results: 1. John Murphy +18 2. Gary Winchenbach +12 3. Dick Therrien +11 4. Rich Howard +8 4. Paul Jackson +8 4. Ralph Webster +8.

Tuesday, July 9 Men’s Twilight League results: First Flight — 1. Brandon Marcotte 6.5 2. Brad Pattershall +4 3. Ryan Godin +2.5; Flight Two — 1. Ray Convery +8 2. Matt Beckim +4 3. Mark Kent +3; Third Flight — 1. Rich Douglass +3 2. Rick Shea +2 3. George Hopkins +1; Pins: No. 2: Black — Tyler Tyburski 19’11” No. 8: Black — J. Levaseur 8’3″ Blue — Dave Kus 20’2″.

Tuesday, July 9 Men’s Twilight League results: First Flight — 1. Ray Roy +4.5 2. Brandon Marcotte +4 3. J. Levasseur +3.5; Second Flight — 1. Matt Hopkins +6.5 2. Ken Carver +5 3. Ray Convery +2.5; Third Flight — 1. Mike Godin +5.5 2. Dave Kus +4 3. Rick Shea +3; Pins: No. 2: Black — Tyler Tyburski 19’11” No. 8: Black — J. Levaseur 8’3″ Blue — Dave Kus 20’2″.

Turner Highlands

Tuesday, July 9 MSGA Women’s Tournament Results: GROSS Flight 1: Kristin Kannegieser 76, Sheila Brocki 78, Liz Wiltshire 80, Carol Burnham 86, Kelly Gorman 87. Flight 2: Diane Pooler 85, Linda Holmes 88, Debbie Lalemand 89, Sharon Houle 89, Marcia Blake 92. Flight 3: Robin Ashe 92, Peggy Cummings 93, Kathie Gunning 97, Faith Vautour 97, Anne Pooler 98. NET Flight 1: Carol Hurley 65, Sherrie Thomas 66, Sharon Dehayes 68, Marlene Viger 68, Diane Stillman 68. Flight 2: Rachel Newman 63, Mary Ann Fortin 64, Karen Dunbar 65, Pearl St. Pierre 68, Donna Hanson 68. Flight 3: Patti Girr 61, Marie Wade 63, Sylvia Leblanc 66, Linda Morin-Pasco 66, Jean Bridges 67. GROSS SKINS: Hole 1 Liz Wiltshire 3, Hole 4 Sheila Brocki 2, Hole 5 Joyce Sarchi 3, Hole 6 Sheila Brocki 3, Hole 11 Marsha Adams 4, Hole 13 Sheila Brocki 3. NET SKINS: Hole 1 Ann May 2, Hole 15 Pati Fine 1, Hole 18 Marie Wade 1. PINS: Hole 4 Sheila Brocki 14.7, Linda Holmes 20.7; Hole 8 Wendy Bean 6.2, Meriby Sweet 12.8; Hole 10 Diane Herring 1.11, Debbie Lalemand 3.0; Hole 15 Sharon Dehayes 6.6, Sharon Houle 11.2; Hole 18 Nancy Hart 20.0, Anne Page 25.5.

Tuesday, Men’s League results: Flight One: Gross — Mark Wilcox 36; Net — Jim Timberlake 22; Flight Two: Gross — Warren Walton 38; Net — Kenny Merrill 27; Pins: No. 4 — Mark Holt 16′ No. 9 (second shot) — Mich Naylor 19’10”.

Monday Men’s League results: Gross — David Shaw 42; Net — Bob Blais 30.5; Pins: No. 3 (second shot) — Don Ricker 16’8″ No. 4 — Reggie Forsythe 5’5″.

Senior League results: 1. Stan Timberlake/Duane Nichols +14 2. Bill Timberlake/George Dragonetti +5 2. Bob Fitzgerald/Charles Riekert +5; Pins: No. 3 (second shot) — Peter Emery 15’5″ No. 10 — Mike Timberlake 14′.

