Grade 12 – Highest Honors: Olivia Albert, Kyra Armitage, Danielle Baker, Abigail Brackett, Caleb Braley, Alexandria Chamberland, Alexander Chapman, Camden Chasse, Jacob Cyr, Emily Dunlap, Brenden Gasaway, Arianna Gordon, Emma Hargreaves, Meaghan Kelley, Abigail Ketch, Emily Ketch, Taylor Miles, Annabelle Muscatell, Adam Regan, David Roderick, Melanie Soucy, Hannah Talcove, Charlotte Turner. High Honors: Colby Archer, Benjamin Francis, Ashley Junkins, Kirsten Ksyniak, Michael Legere, Dominic Pagnani-Mclean, Johnny Pierson, Erin Snyder, Alexis Wagner Honors: Bethaney Choate, Christopher Colson, Faith Coty, Dante Crenshaw, Eliza Gurney,
Grade 11 – Highest Honors: Alexis Austin, Teagan Blackie, Jacob Burns, Skyler Burton, Claudia Damboise, Joseph D’Angelo, Lillian Francis, Matthew Hartt, Grace Harvey, Caleb Kalel, Adam Kenny, Mikaela Kenny, Nickalas Kenny, Salissa Lachance, Isabella Leland, Nicholas Letourneau, Trinity Mailey, Abigail McKinley, Cindy Miller, Hailie Moore, Swarnim Pokhrel, Lilian Preble, Bryce Richards, Sydney Sheehan, Hannah Sibley, Gage Smith, Brooke Sossong, Dylan Street, Gabriel Talon, Kevin Webster High Honors: Mackenzie Austin, Emily Barnett, Rodney Barnett, Madison Blockburger, Alec Bouchard, Christopher Bromiley, Michael Brown, Jadeyn Cain, Nicholas Harrington, Samuel Koch, Olivia Legere, Samuel Magoon, Elizabeth Matson, Tyler McCannell, Kira Morlock, Faith Murray, Sarah Ness, Kandice Ruark, Gracie Sanborn, Zakery Scalese, Elijah Veilleux, Austin Wickett, Nathaniel Young. Honors: Matthew Brooks, Jennessa Brown, Amber Dupuis, Cierra Lawrence, Amber Morgan, Emily Nason, Amber Orr, Zachary Price.
Grade 10 – Highest Honors: Cathryn Archer, Keely Becker, Micah Betters, Justin Bishop, Layla Blackie, Kacia Bouchard, Sophie Charles, Payton Cody, Mercedes Creighton, Casey Downs, Garrett Engstrom, Tanner Evans, Colby Folsom, Bradley Frizzell, Raegan Glidden, Makenzie Gomm, Anthony Harrington, Cassie Harris, Nicholas Higgins, Haidee Hodsdon, Roy Koneff, Sidney Leavitt, Miranda Leclair, Lacey Lucas, Delani McLaughlin, Eliza McPhee, Olivia Merenberg, Kiran Morrill, Lauren Morrill, Isabella Pare, Ethan Pushor, Madyson Redding, Nathan Regan, Hannah Richards, Abbie Roy, Hannah Sirois, Meghan Small, Mia Smith, Natalie Storman, Noel Stormann, Taylor Sullivan, Elizabeth Thibeault, Duane Tibbetts, Dakota Webster High Honors: Madyson Barclay, Nathan Bickford, Samantha Cousins, Kyle Feero, Ciyenna Hall, Karina Hannon, Seth Haverlock, Sierra Holmes, Kailee Kimball, Madison King, Jack Larsen, Lexus Marsh, Mya McCray, Aaron McKenney, Mallie O’Meara, Stevie Paschal, Krystyn Pelletier, Matthew Preble, Austin Proudfoot, Devan Rand, Donavan Sharp, Canyon Smith, Riley Tibbits. Honors: Tiffany Anthony, Cameron Avery, Hunter Barnes, Haley Buzzell, William Countryman, Colby Frenette, Douglas Hill, Ethan Leclair, Colin Madden, Lacy Mayo, Jason Parsons, Nyia Peters, Donte Rackliff, John Reinzo, Mackenzie Saucier, Matthew Seymour, Garrett Stoup, Seth Um, Cody Willette, George Work, Tiffany Yanush.
Grade 9 – Highest Honors: Philip Alyokhin, Madelyn Arsenault, Eden Bouchard, Kilee Bradeen, Maxwell Chapman, Elizabeth Curtis, Mariah Dutton, Avery Ell, Madelynn Emerson, Logan Gardner, Chase Hall, Zachary Hamel, Meghan Holmes, Ethyn Lolar, Sydney Loring, Austyn Moores, Saurav Pokhrel, Juliann Preble, Aidan Rand, Phoebe Sanborn, Abigail Shorette, Emma Socoby, Ashley Talcove, Emily Tenney, Izabelle Trefts, Emma Tupper, Peyton Vose, Jessie Wang, Star Wickett. High Honors: Madilyn Baker, Alison Boise, Elizabeth Carey, Vanessa Caron, Chelsey Cote, Emma Ellis, Ryan Kelley, Mya Lavin, Meghan Levesque, Choyce Lewey, Brandon Madden, Connor McCannell, Hailee McCoy, Alison Milton, Zander Moir, Nevaeh Parsons, Rhiannon Pete, Walker Phillips, Dakota Pinkham, Kena Ransom, Synara Robinson, Jayda Roy, Harrison Smith, Gracie Taylor, Lexi Thibodeau, Carvil Turner Honors: Chloe Albert, Paige Bell, Cameron Bemis, Jayden Brawn, Makayla Brooks, Elizabeth Byers, Colby Chambers, Emma Crews, Alanna Cummings, Brieghanna Haverlock, Justin Hazlett, Kylie Hornberger, Kearsten Labelle, Devon Lagasse, Thomas Lyons, Auston Phillips, Lilliana Powers, Rayshan Quinones, Maddox Sapiel, Deaken Shaw, Byron Sockalexis, Savannah Theriault, Noah Thibodeau, Gabriel Thompson, Kamoi Turner, Samuel Woodin.