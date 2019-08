Apple Valley

Wednesday, July 31 Ladies League Three Chicks and a Rooster results: Net — Bob Blanchette/Fran Blanchette/Linda Mynahan/Pauline Paradis 62; Putts — Bob Blanchette/Fran Blanchette/Linda Mynahan/Pauline Paradis 22; 50/50 — Ethel Landry.

Fairlawn

Wednesday, July 31 men’s league results: Gross — 1. Scott Fennessy 36 2. Tony Dubois 38 3. Mike Charest 39 3. Scott McCurdy 39 5. Billy Pepin 41 5. Chris Cloutier 41 5. David Van Baars 41; Net — 1. Scott Fennessy 28 2. Mike Charest 30 3. Dave Caron 31 4. Randy Robbins 32 5. Wes Sawyer 33; Pin: No. 6 — Scott McCurdy 11’7″.

Wednesday, July 31 Senior League Flight Championships: Net: Flight A — Dale Brown 71; Flight B — Dennis Fox 66; C Flight — Rick Gardiner 66; Flight D — Ron Grant 55; Pins: No. 9 (second shot) — 1. Mark Pontbriand 7’2″ 2. Vic Labrecque 7’8″ 3. Dale Brown 31’10”; No. 11 — 1. Dale Brown 6’5″ 2. Vic Labrecque 14’8″ 3. John Moreau 16’4″ No. 13 — 1. Dave Depot 23’3″ 2. Rick Gardiner 24’1″ 3. Mark Pontbriand 28’11”.

Tuesday, July 30 MSGA Women results: Flight One: Gross — Erin Weimer 74, Emily Droge 76, Maureen Wedge 79, Melissa Johnson 81 Net — Karen Richardson 66, Barbara Ropke 66, Mary Latini 68, Kathy-Rae Emmi 68 Flight two: Gross — Gloria Payne 82, Susie Gravel 85, Donna Brewster 86, Laura Lipman 86 Net — Linda Barlow 66, Bambi Stevens 67, Darlene Davison 68, Cindy Gelinas70, Maureen Lano 70, Patricia Lage 70, Barbara Golter 70, Jenifer Stewart 70; Flight three: Gross — Vicki Lindquist 88, Peg Neilson 89, Marcia Blake 91, Moira Lachance 94, Claire Poulin 94 Net — Sharon Buckley 67, Bobbie Forest 69, Shirley Bourne 70, Donna Hanson 71; Flight four: Gross — Faith Vautour 92, Gayle Stoddard 94, Bea McGarvey 94, Cindy Shaw 95 Net — Lucy Ellis 67, Daphne Warren 69, Ramona Hyszczak 70, Penny Guerin 70; Flight five: Gross — Susan McLain 95, Lila Geis 99, Becky Dyer 101, Susan Graffam 101 Net — Diane Snow 66, Donna Bouchard 69, Rhonda Pellerin 70, Patricia MacDonald 72, Jean Farrell 72, Elizabeth Goodwin 72; Skins: Gross — Erin Weimer 3rd, 7th; Maureen Wedge 4th, 17th; Melissa Johnson 16th; Peg Neilson 11th; Diane Stillman 10th; Linda Cameron 14th; Patty Good 13th; Irene Schultz 8th Net — Rhonda Pellerin 2nd,17th; Diane Snow 18th; Diane Bova 12th; Elizabeth Goodwin 15th.

Fox Ridge

Tuesday, July 30 Blanchard Men’s League results: 1. Tracy Cloutier/Bob Washburn 140 2. Joe Lariviere/Scott Laberge 137 3. Bob Baum/Scott Jeffords 134.5; Pin: No. 13 — Cam Marquis 13’6″ No. 15 — Ray Vachon 15’11”.

May 27-July 22 Fox Ridge Cup results: 1. Steve Brooker (19 holes) 2. Bob Baum.

The Meadows

Wednesday, July 31 Ladies League scramble results: 1. Pat Carr/Debra Charest/Maureen Spencer/Pauline Quimby 37 1. Lin Mathieu/Camille Booker/Kim Coombs/Nancy Dube 37; Pin: No. 15 — Wanda Brown/Barbara Odiorne 5″; 50/50 — Pauline Blais.

Poland Spring

Tuesday, July 30 Ladies Twilight League best ball results: 1. Maureen Heath/Maddy Nablo/Karen Nichols 38 2. Mona Leavitt/Patti Leavitt/Margie Bickford 39 3. Pat Maines/Jane Stone/Sharon Campbell 41 4. Luvon Nash/Rose Vining/Yvette Bouttenot 46 5. Roxie Dionne/Anne Printup 50 6. Charlotte Coogins/Melody Needham 58; Longest Drive — Mary Nablo; 50/50 — Melody Needham.

Springbrook

Wednesday, July 31 Senior Point Quota results: 1. Gary Winchenbach +12 2. David Kus +8.

Tuesday, July 30 Men’s Twilight League results: First Flight — 1. Ron Leeman 8.5 2. Mike Burian +6 3. Bob Kent +3 3. Brandon Marcotte +3; Second Flight — 1. Matt Howard +6 1. Matt Hopkins +6 3. Tom Tiner +5.5; Third Flight — 1. Dave Kus +7 2. Rich Douglass +6 3. Jon Kent +5; Overall: Pins: No. 13: Black — Mike Burian 8’3″ Blue — Ray Convery 17’5″; No. 15: Black — Rich Douglass 8’4″ Blue — Ken Carver 15’9″.

Turner Highlands

Senior League results: 1. Keith Gunning/Wayne Sherman +19 2. Tom Peacock/Will Simmons +18 3. Bill Hunter/Tom Mawhinney +16; Pins: No. 4 — Bob Spencer 18’7″ No. 17 (second shot) — Bob Fitzgerald 13’5″.

Tuesday Men’s League results: Flight One: Gross — Paul Soracco 35; Net — Wes Sawyer 31.5; Pins: No. 1 (second shot) — Marke Wilcox 5’3″ No. 4 — Ryan Wilkins 2’5″; Flight Two: Gross — Joe Maher 42; Net — Kenny Merrill 32; Pin: No. 15 — Craig Coulombe 7’6″

Monday Men’s League results: Gross — Josh Tainter 36; Net — Bob Blais 29.5.

Monday Senior Ladies League results: 1. Barbara Moore +2 2. Joan Boynton + 1 2. Joan Goulette +1