SALEM — September 3, 2019 through November 1, 2019:

HIGH HONORS: 93 or above in all academic subjects

Grade 12: Evan Allen, Jacob Butterfield, Jonathan Jordan, Mila Long-Frost, Shyan Frye, Nathan Luce, Jackson Masterson, Baylie McLaughlin, Alison Pinkham, Yvonne Provencher, Alexis Robbins, Chandler Rollins, Hope Silver, Hailey Walker, Guinevere Webster

Grade 11: Aliya Boyce, Benjamin DeBiase, Troy Hupper, Joshua Ireland, Patrick Storer, Cameron Wahl

Grade 10: Sara Galusha, Emily Marden, Wyatt Sieminski

Grade 9: Josey Arms, Madison Contreras, Natasha Nichols, Jeffrey Warnock

HONORS: 85 or above in all academic subjects

Grade 12: Carter Andrews, Caleb Clark, India Coolong, Destiney Crandall, Zoe Daggett, Tyson Hill, Braydee Hinkley, Tyler Jensen, Denny Marble, Jacob ODonel, Ethan Powell, Taitianna Quinonez, Celeste Reid, Isabel Roderick, Emma Root, Jedidiah Zelie

Grade 11: Meika Caron, Bradley Frost, Clara Logan, Austin Marden, Matthew Mitchell, Madison Phelps, Kenyon Pillsbury, Velentina Rowe, Declan Stanley, Sabastian Sylvester, Cade Tooker, Hunter Warren

Grade 10: Haley Bate, Isabella Cain, Kaydence Dunn, Martin Kelley, Emily Kidd Emily O’Neil, Caleb Thibodeau, Cameron Walters

Grade 9: Savannah Davis, Nolan Dyer, James Haynes, Charlotte Mitchell, Michaela Morgan, Isabella Norster, Willow Norton, Emily Pillsbury, Kaden Pillsbury, Frank Provencher, Aden Richards Nicholas Rush, Damien Thurlow, Julia Wells, Abigail Wilcox

HONORABLE MENTION: 85 or above in four academic subjects and 74 or above in all other subjects

Grade 12: Shianne Bryant, Lydia Dicentes, Marya Hinkley, River Horn Jonathan Luce, Emily Pinkham, Gage Smith

Grade 11: Noah Abbott, Clifford Cavanaugh, Ethan Cockerham, Brian Thane Dustin, Hannah Maynard, Jessie Quinonez, Trenton Reed, Parker Ross

Grade 10: Ian Allen, Jaiden Bachelder, June Clark, Nathaniel Clement, Zekariah Coolong, Cassandra Hobbs, Adam Luce, Lora Meldrum, Trevor Phelps, Melisa Thomas, Arianna Thompson, Braden Williamson, Winter Ziehler

Grade 9: Braden Allen, Damon Atwood, Samantha Bachelder, Sulivan Butler, Chad Caton, Carter Chase Lily Cole-Brault, Hope Daggett, Lily Day, Kiley Franklin, Amiah Keizer, Edward Pease, Tucker Plouffe, Olivia Roderick, Carter Ross, Julianna Stewart, Matthew Dylan Thorne

« Previous

Next »

filed under: