LEWISTON — Lewiston High School announces the honor roll students for the first semester:
First Honors
Grade 9: Feysal Abdirahaman, Gavin Adams, Najmo Ahmed, Alexander Akers, Bisharo Ali, Tanner Anctil, Brook Anderson, Moriah Baillargeon, Melanie Beaulieu, Anna Belleau, Brock Bergeron, Elijah Bigelow, Adam Bilodeau, Audrey Bilodeau, Emily Bilodeau, Jasmyne Bodger, Austin Bouchard, Benjamin Cloutier, Amaya Cooper, Kassandra Cornejo, Anna Dionne, Hannah Dube, Leah Dube, Rylee Dufour, Michael Dymkoski, Brandon Farinas, Imna Flores-Rodriguez, Benjamin Fogle, Haley Foss, Ava Geoffroy, Gabrielle Gladu, Ethan Gousse, Alexandria Gutshall, James Hudson, Hussein Hussein, Yasmin Hussein, Liam Hutchinson, Ahmednur Isaaq, Rebecca Jacques, Annora Johnson, Jack Kahan, Austin Kearney, Tyler Lac, Amber Landry, Brianna Letourneau, Kylie Levasseur, Camron Lothrop, Ryan Lynch, Hodan Mahamoud Ali, Alyssa Marcoux, Kimberley Kendall, Mason McLaughlin, Alexus Mogan, Farid Muhammad-Aceto, Elissa Nadeau, Samiira Noor, Emma Omiecinski, Julia Perkins, Whitney Perkins, Emily Robert, Deston Rogers, Devon Rogers, Courtney Ruth, Thankful Sargent, Olivia Servidio, Isaac Shannon, Salma Sheikh, Marguerite Shepard, Shanealya Small, Bailee St Hilaire, Daxton St Hilaire, Alivia Stacey, Ariana Touchette-Ruiz, Sage Tuttle, Jonathan Westleigh, Danny Zhang, Imeley Zhang, Jenny Zhao
Grade 10: Hasna Abdi, Nasra Abdirahman, Fahdi Alew, Mohamed Ali, Mya Arsenault, Abdisalam Bade, Taylor Belanger, Degmo Bileh, Damon Bossie, Madison Bossie, Keanen Bowden, Jasmine Caron, Zoie Cote, Ahna Dostie, Kadyn Dufour, Jackson Duteau, Ryleigh Emmert, Libby Forgues, Lilly Gish, Gavin Golder, Mya Grant, Dahabo Hassan, Ieshia Hebert, Bryana Hopkins, Joaquin Ibarra, Anzal Isaak, Ashlyn Jean, Evan Knowlton, Leah Landry, Kathryn Laslie, Kaura Lawrence, Tyler Levesque, Kristen Little, Emily Faith Lowe, Odivio Mariano, Brea Mathieu, Ezra Mathieu, Aspen McElfresh, Chase McKeen, Cecilia Miller, Dale Morin, Cadence Nadeau, Lorie Ninganza, Omar Osman, Dominic Pelletier, Paige Pomerleau, Keira Potvin, Durim Qahalliu, Caleb Reissfelder, Trevin Ritchie, Cassidy Saindon, Loreli Scoppettuolo, Wayne Shaw, Abas Shidad, Trekk Skeate, Nafisa Tasnia, Abbigale Valente, Alyvia Wilkins, Alexis Wilson
Grade 11: Idey Abdi, Malcolm Audet, Rylee Barry, Michael Belleau, Kyrah Bellemare, Chloe Bilodeau, Kate Bilodeau, Deven Blake, Hunter Bronk, Madison Brousseau, Dominic Chasse, Arabella Clemons, Elena Clothier, Amy Cote, Adia Coulombe, Hamdi Dakane, Samuel Davis, Olivia Deschenes, Damon Dewitt, Amelia Doiron, Ivanilson Domingues, Brianne Dube, Bryce Dufour, Paige Dymkoski, Kaitlyn Esposito, Molly Gallagher, Charlotte Gastonguay, Joseph Gendron, Grace Grimmel-Flash, Mohamud Hassan, Noah Hill, Bridget Kahan, Caitlin Kearney, Ayah Khalil, Madison LaFlamme, Jillian Lacombe, Asia Lafrance, Gemma Landry, Katherine Lavallee, Anna Legare, Braeden Lynch, Ciwer Mayen, Bianca Meotti dos Santos, Johnny Michareune, Malina Moore, Katherine Morin, Fardowsa Muktar, Julia Paquette, Sydney Roy, Aurore Shima, Curtis Stinson, Abigail Svor, Logan Tripp, Ariana Vallee, Khadidja Youssouf
Grade 12: Natalie Adams, Juliet Bolduc, Elsa Carraco, Ana Chamorro Suazo, Molly Chicoine, Owen Cox, Alexis Cunan, Giovana Da Silva, Lucas Duncan, Amsi Flores-Rodriguez, Connor Francis, Chantel Gayton, Lauryn Griffey-Parks, Madina Issack, Walter Jackson, Alex Jankowski, Michee Kikobo, Kenzie Langley, Abigail Levasseur, Melina Masselli, Madelynn Morgan, Jenna Morin, Stephan Morin, Tyler Murray, Aaliyah Nyetera, Rachel Ouellette, Grace Pepin, Lillith Price-Wharff, Cecelia Racine, Jillian Reissfelder, Edwin Rivera, Adrianna Roy, Alexandre Roy, Jordyn Rubin, Isabella Seet, Camree St Hilaire, Benjamin St Laurent, Zeneit Teklu, Haile Theriault, Kim Torres, Kali Voss, Eliza Waciba, Evan Williams, Kylie Willis
Second Honors
Grade 9: Mohamed Ahmed, Daniel Chabot, Preston Charest, Abdimalik Dekow, Christian Gay, Connor Lampron, Connor Martin, Tiffany Smith, Cooper St Hilaire, Wardha Yussuf
Grade 10: Igor Domingues, Khaireh Dualeh, Antonica Kadima, Mitchell Morgan, Tara Nash
Grade 11: Jacob Biron, Noah Leonard, Bryce Libby
Grade 12: Salah Ali, Idil Bahdon, Jordyn Cunningham-Williams, Zamzam Elmoge, Breck Gagnon, Sarah Hopkins, Brianna Jalbert, Zachary Morin, Trevor Murphy, Hailey Moynihan-Stevens, Joshua Roy, Victoria Seliano, Za’mond Smith, Koen Spencer, Christian Staples
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