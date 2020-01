AUBURN — President Scott Knapp of Central Maine Community College has announced the Dean’s List for the fall semester. Students on the President’s List earned a semester grade point average (GPA) of 3.9 or higher (on a 4.0 scale). High Honors denote a minimum GPA of 3.6 and honors recognizes those with a minimum GPA of 3.3. Area students who have achieved academic honors are listed below.

President’s Honors

Auburn: Zachary J. Bambach, Timothy S. Campbell, Sarah M. Casey, Victoria A. Cromwell, Kathleen A. Demers, Katie L. Dixon, Katie L. Farrell, Kristy-Ann M. Jensen, Emily J. Kozak, Ganan R. Mancini, Brandon N. Mastrorillo, Casay A. Mohamed, Amanda L. Monaghan, Thomas T. Raynor, Justin D. Theriault, Chad B. Ward.

Bethel: Daphne G. Champagne, Kaitlee M. Killam; Bryant Pond: Russell C. Cushman, Leon D. Twitchell; Buckfield: Meagan L. Strout; Casco: Angelique J. Breton, Bobbi E. Smalley; Dixfield: Nicole Whitman, East Andover: Selena B. Cintron.

Farmington: Emma J. Haines; Fayette: Brandon K. Mitchell; Gray: Abigail M. Jorgenson, Greene: Justin Cabral, Angela G. Cafarelli, Brooke Hebert, Maurice W. Longtin, Christie A. Moreno, Sarah Pierce, Hanover: Dakota L. Verrill; Jay: Gale Brackett, Sylvia Y. Corriveau, Nichola R. Wilson; Leeds: Tessa A. Benson, Robert J. Trujillo.

Lewiston: Nathan Bilodeau, Seth D. Boucher, Heather L. Budesheim, Linda A. Churchill, Maggie J. Ferland, Elizabeth Fundis, Makayla B. Girouard, Jonathan K. Good, Deka H. Ibrahim, Mouna A. Ismail, Kenneth G. Jimenez, Russell E. Kohrs, Michelle LaChance, Peyton A. Latham, Kaylee M. LaVoie, Halimo M. Mire, Choukri D. Mohamed, Jessica E. Moore, Jacob Mouser, Noura O. Moussa, Ryan J. Paione, Fozia A. Robleh, Clinton V. Sherwood, Jacob R. Story, Kristina L. Therrien, Kaitlyn True, Eric C. Walker, John P. Wardwell, Micah S. Wilson, Gabriella Y. Worcester.

Lisbon: Katrina L. Hodgkin, Michael R. Lauter, Corey J. Provencher, Kimberly E. Roy, Christa M. Shane, Lori A. St. Pierre; Lisbon Falls: Robert E. Donohue, Amanda L. Jones, Patricia B. Murray; Litchfield: Christopher L. Cummins, Kate M. McPherson; Livermore: Rose M. Darling, Thomas A. Espeaignnette, Terry Marsters; Lovell: Victoria Strengari.

Mechanic Falls: Casey L. Barnett, Lindsey L. Campbell, Melinda A. Straight; Mexico: Celina M. Adley, Minot: Grace S. Royle, Lyndsay Vachon; Monmouth: Rachel F. Bryant, Abby M. Ferland, Sarah R. Kokoros; Naples: Vincent M. Perfetto, New Gloucester: Garrett C. Argraves, Stephanie M. Northrup, Morgan H. Reilly; New Sharon: Robert P. Blethen, Colton S. Nason, Crystal M. Stearns; Norway: Elizabeth R. Marcoux, Kimberly D. Weltner.

Oxford: Ty P. Heaward, Beth M. Verrill; Poland: Cheyenne G. Bell, Melissa H. Deatrich, Monique F. Lebel; Pownal: Preston I. Sanborn; Readfield: Tabitha N. Tlumac; Sabattus: Debra J. Devoe, Alicia P. Doyle, Mariah J. Easler, Alan Hall, Brenda-Jo L. Lane, Alani L. Lindsay, Hannah McFarland, Joshua M. Morin, Jessica L. Osmolski, Shyann R. Pessant; South Paris: Caitlin E. Brooks, Stevie Field, Rusty L. Young.

Turner: Erik J. Dennis, Heather L. Lagueux, Alex E. Tedesco; Vienna: Bethany S. Ellis, Chandler E. Ellis; Wales: Rona M. Michaud; West Farmington: Tyler C. Gray, West Paris: Katelyn J. Wilson, Wilton: Joshua A. White, Windham: Kelsey E. Cushman, Robert J. Verdini, Winthrop: Andrew R. Frost.

High Honors

Auburn: Najmo A. Ali, Shannon L. Brown, Snow C. Chan, Tony Croteau, Tristan R. Donle, Timothy A. Doucette, Jared Doyle, Rose L. Falasco, Janina M. Ferri, Nicholas J. Gagnon, Daniel R. Garant, Eric M. Gimbel, Mariel A. Houston, Aaron T. Johnson, Kevin A. Kidd, Emelia L. Krapovicky, Kimberly J. Ludlow, Evan R. Mancini, Kirsten Mazur, Matthew P. Melanson, Sean J. Michaud, Reyna I. Moody, David E. Ouellette, Rebecca M. Poirier, Bradley V. Raven, Amanda R. Robinson-Mullen, Jason A. Verrill, Chrissy R. Vining, Robin A. Woodard, Madeline R. Wyzykowski, Brittany R. Yeaton.

Bethel: Hannah E. Evans, Michael L. Jones; Bowdoin: Valerie J. Griffeth, Jenny Sheriff; Buckfield: Ryan Arnold, Misty L. Marston, Mari Jo S. Quirk, Alyssa C. Therriault; Canton: Coleen Heiser, Hailey Heiser, Bailey N. Pullen, Archie Ray, Jennifer E. Springer; Carthage: Bruce A. Hutchinson, Jesse Hutchinson; Chesterville: Valerie M. Jackson, Dixfield: Patricia A. Benson, Jeremy S. Briggs, Scott Haynes, Ashley L. Provencher, Durham: Tyler G. Andrews, East Wilton: Brooklyn M. Bonnevie, Embden: Jeff T. Quinn.

Farmington: Kayla L. Allen, Farmington Falls: Christen R. Akers; Gray: Kristen R. Laliberty, Darren Whitman; Greene: Monique J. LaBerge, Jim R. LaFlamme, Jared I. Wood; Harrison: Ryan M. Guptill, Kristen E. Huntress; Hartford: Charles D. Bowlin, Katie Gallagher, Robin M. Thoma, Jay: Erica J. Greenleaf, Leeds: Isaac N. Barry.

Lewiston: Hadithi A. Abdulle, Deka F. Adaweh, Ibrahim A. Ahmed, Tristen L. Begin, Delcio A. Carraco, Basilio L. Charlett, Evan W. Cox, Adrien Fundis, Jonathan D. Gilchrist, Katrin Hayward, Gabriel T. Hoy, Bryce Jean, Isaac A. Madore, Fatuma H. Mahdi, Jason P. McElravy, Veronica McVille, Gabrielle J. Mirick, Jeremy D. Pellegrini, Kathryn L. Reagan, Jared C. Rubin, Austin M. Scamman, Chantel M. St. Laurent, Jordan L. Strout, Krista L. Thomas, Ashley M. Vance, Chance L. Warren, Heather L. Williams, Limington: Cheyanne J. Knox-Benner.

Lisbon: Emma Fullerton, Alexandra H. Hammerton, Branden A. Pease; Lisbon Falls: Damon A. Douglas, Tia A. Weeks; Litchfield: James M. Heath; Livermore: Kianna L. Lagasse, Katherine R. Possiel, Michael D. Staples, Tracy N. Vis; Livermore Falls: Shayla M. Crewse; Manchester: Adam S. Dunbar; Mechanic Falls: Alyssa L. McQuade, Violet K. Mikita, Hannah N. Woznicki, Mexico: Morgan E. Theriault; Minot: Samuel J. Negron; Monmouth: Jennifer L. Ney.

Naples: Connor M. Ward; New Gloucester: Dominick H. Carll, Tasia R. Carll, Andrew W. Dyke, Nelson Goyette, Kyleigh R. Ouellette; Norridgewock: Haley Fleming; Norway: Nicole L. Buzzell, Kiana Knowlton; Otisfield: Tyler S. Day, Kyle J. Matthews; Oxford: Brianna Abbott, Julie A. Dionne, Ashlyn M. Drumm, Emilyann E. Drumm, James Bosnakis; Peru: Othniel D. Kroger.

Poland: Ashley M. Cloutier, Monique J. Collins, Joshua J. Gagnon, Joshua J. Gremo, Kenneth N. Humphrey, Jason McFarland, Megan V. Radziszewski; Rangeley: Crystal M. House; Raymond: Madison E. McCune; Readfield: MacKenzie M. Guerin; Richmond: Elizabeth A. Lewis-Bowie; Rome: Jacob I. Archer; Rumford: Jonathan A. Adley, Vanessa S. Billings, Emma M. Casey, Marcie L. Hartzell, Taylor J. Henry, Amy R. Marmanik.

Sabattus: Darrel E. Daley, Shelby A. Wood; South Paris: Anastasia Creaser, Kaitlyn P. Mann, David R. Mills; Stoneham: Cindy J. Ring; Strong: Lindsay M. Huff, Shannon Monahan; Sumner: Nicole L. Blais; Turner: Cade W. Cabral, Nicole E. Daigle, Shara Miner, Nathan E. Nardone, Noah B. Withee, Kauna Yaga; Wilton: Jonathan L. Jacques, Samantha L. Paradis; Winthrop: Emma J. Gay, Jonathan R. Gilbert.

Honors

Auburn: Christy D. Andrades, Stacey L. Bernier, Kylie M. Bureau, Sonya L. Caron, Justin L. Cocroft, India J. Cowles, Jayna M. Dean, Kaylina A. Diedricks, Benjamin F. Doherty, Madeline G. Duff, Jasmine S. Dyment, Benjamin J. Feldman, Ashley A. Guy, Madison L. Hopping, Sarah R. Johnson, Logan W. Kenny, Kaylee N. Langelier, Ekoko Louise, Binto A. Matan, Vincent J. Mathiesen, Keagan D. McIntire, Kyle R. Mooney, Samuel A. Morrison, Michael Ndombi, Aaron J. Nordwall, Oliveira F. Nsica, Jenna H. Provencher, Rachel M. Scollon, Abdallah Semanda, Nathan A. Titus, Seth A. Webster, Terri M. Wentworth, Sarai E. Wentzel.

Bethel: Alivia F. Chappie, Thomas A. Coolidge, Mekia Fortier, Shaynah R. Seames; Bowdoin: Brianna L. Leavitt, Jennifer A. Rioux; Brunswick: Brandon T. Smith; Buckfield: Abigail M. Fogg, Patrick H. Howe, Cindy Pease, Thea J. Quick; Canton: Jade L. Davis; Carthage: Abby C. Willhoite; Casco: Derek F. Mondville, Julie Morton; Dixfield: Gabrielle M. White; Durham: Katelyn M. Rioux.

Farmington: Matthew S. Clary, Bradie C. Reynolds; Fayette: Gretchen E. Krout; Freeman Twp: Ridge E. Romanoski; Gray: Nicholas C. Bennett; Greene: Caitlyn M. Bublak, Eli J. Christman, Julian R. Clements, Fred R. Dailey, Jordi A. Valls; Hartford: Jenna D. Doucette; Hebron: Theresa M. Crist, John-Paul Fecteau, Mason E. Harris, Emma Timberlake-Knapp; Jay: Cody R. York.

Lewiston: Abdishakur H. Ali, Bishara A. Alkher, Nooralain Almasoodi, Oubah A. Bahdon, Santa M. Barbosa, Yasmine A. Barkad, Michaela S. Bedell, Katherine L. Bilodeau, Robert R. Bosse, Charles S. Cedre, Kongolo H. Citenga, Mary S. Crockett, Brady M. Cusson, Sahro M. Dakane, Orena T. Davis, Jason M. DePalma, Kimberly A. Doucette, Richard D. Flores, Destiny J. Giroux, Oumoulkaire H. Guirreh, Noorto A. Hamsa, Amanda L. Hayes, Adar A. Hussein, Zachary T. Kent, Desmond R. Lalonde, Marissa L. Larock, Dylan T. Latham, Ashley A. Leavitt, Joao Massela, Bradley R. Matthews, Ethan T. Melvin, Maraeka R. Merchant, Megan Mercier, Wilsan L. Mohamed, Nathan W. Morin, Pelagia F. Muanza, Edho K. Mukendi, Paulo M. Mvemba, Hannah S. Naji, Jeanine Nshimirimana, Daniel Ojeda, Nathaniel S. Outslay, Nicholas N. Powers, Chris Rider, Pimvaree Sangsri, Isalita C. Seixas, Arbay M. Shidad, Maryan M. Shidad, Stephanie K. Sommerville, Katelyn E. St. Pierre, Travis M. Terrell, Megan Theriault, Kaylee Tripp, Carissa Wilson.

Lisbon: Issabell Brockett, Kurt J. Gagnon, Ivy R. Morris, Miranda A. Yanez; Lisbon Falls: Alexandra A. Sult; Litchfield: Cassandra J. Gauthier; Livermore: Mallory Mercier; Livermore Falls: Andrea J. Flaherty; Mechanic Falls: Catina Brooks, Brittany M. Davis, Aliyah-Marie Hamel; Mexico: Montana J. Averill, Salena J. Berry, Jennifer J. Merrill; Minot: Sebastien D. Chamberlain, Nathanial P. Chouinard, Emma R. Davis, Eliza Dox, Katy S. Gauthier, Hannah R. Gordon, Dillon W. Roberts, Hannah R. Royle.

Monmouth: Corey D. Armstrong, Sarah D. Estabrook; Mt. Vernon: Lauren Clough, Benjamin Norton-Brann; Naples: Arianna J. Libby; New Sharon: Jared A. Winslow; North Jay: Maurissa M. Millett; North Monmouth: Amber R. Michaud, Brittany N. Roberts, Norway: Joshua Lebovitz, Celine T. Robitaille; Oxford: Alison M. Kane, Kyle G. Knowlan, Stephanie J. Spears; Poland: Noah J. Anderson, Hunter B. Dufault, Katelynn Greene, Matthew M. Hill, Mackenzie P. Pelletier, Tyler A. Romano, Max L. Smith-Taylor, Matthew R. Attard.

Rangeley: Dallas K. Libby; Raymond: Rebecca A. Woodbury; Rumford: Alexis M. Chapin, Audrey J. Cox, Faith E. Riddick; Sabattus: Kolby R. Boston, Amanda R. Breton, Rachel A. Lovell, Brandon P. Michaud, Jennifer L. Waters, Kiera-Caley A. Young; Salem Twp: Abigail L. Fecteau; South Paris: Michael F. Balcom, Celeste M. Laforme, Cory J. Smith; Topsham: Lorelei N. Barclay, Bryan A. Hall, Kelly J. Schell.

Turner: Hannah R. Chouinard, Kaitlyn S. Gilbert, David A. Herman, Patrick Maher, Tabitha M. Patriquin, Samantha M. Roy; Wales: Cole M. Beaule, Rebekah A. Kropp; Waterford: Heather L. Barker, Catherine MacDonald, Michael W. Rowe, Rachael J. Sawyer; Wayne: Bryce Cobb, Rebecca J. Lee; West Paris: Heather M. Brown, Keegan E. Chase; Windham: Lucas C. Howard; Winthrop: Marc Chamberlain.

