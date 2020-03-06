POLAND — The Poland Regional High School semester one honor roll has been announced.

Freshmen

High honors: Nicholas Garey, Kaia Hayashida, Jeffrey Hutchinson, Emma Moreau, LiSha Powell, Samuel Tjalsma.

Honors: Sayla Bergeron, Caitlin Berry, Tyler Bessette, Jack Boles, Mason Brousseau, Tyler Burke, Maryssa Cavallaro, Hayden Christner, Graison Cote, Lenere Cummings, Ben Cushman, Parker Demelia, Joseph Elliott, Tori Estes, Olivia Gobel, Nolan Greenwald, Emma Higgins, Maya LaChance, Lyric Levasseur, Nora MacMahon, Brady Martin, Tatyanna McCourt, Mitchell McGarry, Maggie McGlauflin, Rylee Smith, Shane Yorkey.

Sophomores

High honors: Anna Brettler, Riley Day, Willa Galipeau-Eldridge, Hunter Gibson, Lucas Kelly, Ellen Marquis-Boutin, Izabella Martin, Jazlo Mulkhey, Emma Turkington.

Honors: Mitchell Bean, Josie Beckwith, Emma Bunyea, Kadie Coutts-Farrington, Colin Crosby, Emma Gagne, Elizabeth Moreau, Olivia O’Donnell, Kali Paradis, Trevor Robbins, Tyler Robbins, Trinity Sands, Nicholas Sirois, David Tjalsma Jr., Gabriel Verrill-Grant, Emma Williams, James Worden.

Juniors

High honors: Dakota Balkir, Evan Kelly, Miranda Maung, Alyssa McNally, Sophia Patenaude, Joseph Ringuette.

Honors: Colby Adams, Emily Boenig, Timothy Brienza, Collin Carrier, Kathryn Darling, Bryce Doucette, Amy Fryda, Madison Goss, Brayden Gurney, Veronica Harnden, Abigail Hart, Abigail Kane, Jordyn Kohtala, Trenton Letourneau, Sarah Martin, Mackaylee Mason, Adara Moore, Kaylin O’Leary, Erika Olson, Pamela Piirainen, Sophia Priola, Haley Rose, Prapasiri Sribanchuen, Keenan St. Pierre, Bryanna Storer, Danielle Strout, Halie Vachon, Nolan Winslow, Elizabeth Young.

Seniors

High honors: Eugenio Can Munoz, Cordelia Christopher, Madison Edwards, Pearl Gilbert, Logan Lajoie, Lauren Lee, Cole Ouellette, Riley Sullivan, Mia Turkington.

Honors: Olivia Bell, Raven Chasse, Elizabeth Cooper, Cole Cushman, Benjamin Daigneault, Brady Downing, Kailyn Eskuri, Kira Gelinas, Ashley Hemenway, Justin Jarvis, Cooper Keene, Lauren Lee, Nevaeh Longchamps, Madysan Miller, Emma Mocciola, Bryant Morgan, Olivia Ouellette, Autumn Pomerleau, Joshua Power, Katelynn Sirois, Ashton Sturtevant, Rachael Thebarge, Sophia Vallee, Thomas Worden.

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