OXFORD — Oxford Hills Middle School held a social distance graduation ceremony for its 263 8th grade students who will move onto high school in the fall. Each graduating student was recognized and teachers announced award-winners in their respective categories. Diplomas and certificates are being mailed to all.

The graduating students include: Conner Adams, Willow Adler, D’Artagnan Aguilar-Levasseur, Isabella Albert, Zoe Annis, Willow Arsenault, Naveah Bailey, Isabella Baker, Grace Barker, Nathaniel Barker, Alexander Bartlett, Brynn Bean, Kristopher Beane, Lauryn Bedard, Kate Belanger, Aleah Berry, John Bessette, Nicholas Binette, Pacey Bolduc, Jacob Bonang, Landon Boulier, Allyson Boutilier, Zackary Braun, Isabella Brawn, Lucas Brett, Benjamin Britton, Tyler Britton, Madison Brown, Oakleigh Brown, Miranda Buchko, Lily Buck, Drake Buiniskas, Keiara Burgess, Rayna Button, Sean Calhoun, Makyah Camous, Ross Campbell, Jacob Carson, Pendarrin Cayer, Christopher Ceccarossi, Isaac Chase, Cindy Choi, Brittany Compton, Tristan Corey, Michaela Corriveau, Aiden Cote, Mariah Cotton, Jadyn Cox, Andrea Cremona, Braden Cummings, Zoe Cummings, Caleb Cunnington, Carter Currier, Shannon Cushman, Korbin Cyr, Carlton Dailey, Maria Damon, Tyler Dargie, Devin Day, Chantel De Jesus, Tristen Derenburger, Angelena Dunham, Aden Dunn, Kassidy Edwards, Brenan Ellis, Amber Eppinger, Raymond Evans-Sirois, Kirsten Farrar, Hayden Farrell, Shane Fellows, Landon Files, Jacob Flagg, George Floster, Rhyse Folkner, Reagan Folsom, Paytyn Footman, Camden Freeland, Anna Frost, Elise Frost, Carter Gamblin, Keagan Gardner, Sara Geyer, Eliza Gillis, Darien Goodrich, Emily Goodrich, Mallory Gordon, Reese Grant, Jashaun Grenier, Kopen Grenier, Aurora Grondin, Hannah Grover, Nolan Hafner, Landon Haggerty,

Julia Hall, Owen Hall, Bradley Hamilton, Julia Hanson, Amber Harris, Devon Harris, Garrett Harris, Meredith Harthorne, Griffin Hartnett, Ares Heath, Brady Heath, Austin Hebert, Brooke Henson, Benjamin Herrera, Hayden Hethcoat, Zoe Hibbard, Dayshaun Hightower, Molly Hill, Ash Hodgkin, Brandon Hodgkin, Nathaniel Hoffman, Levi Holt, Lauryn Hosford, Karissa Hotham, Jean-Rodnel Houanche, Andrew Hunt, Haley Hunt, Hannah Jendrick, Ethan Johnson, Jayda Johnson, Paavo Johnson, Sarah Johnson, Kaya Joseph, Ava Kennagh, Molly Kimball, Nathan Kimball, Jazmyn Knowles, Landon Komulainen, Ethan Kubicek, Tyler Kyllonen, Zachary Labbe, Olivia LaBrecque, Jayden Langelier, Kate-Lynn Laplante, Jessykah Larson, Shyla Laughton, Dylan Leach, Jane Leonard, Sage Leonard, Summer Leonard, Rowena Lester, Melayna Levesque, Abbigail Libby, Braedan Lindemann, Preston Littlefield, Chantel Luce, Caleb Luna, Delia MacDonald, Cole Mackintosh, Kayleigh Maddocks, Keegan Maddocks, Owen Marr, Lexie Martin, Dawson Mason, Adreana McAlister, Vivianne McAlister, Tayanita McAllister, Laurel McKellick, Nikolai Meizis, Slade Meserve, Nathan Metcalf, Madelaine Miller, Jazmyn Millett, Adriana Mills, Izaiha Mills, Kelsi Mills, Jack Mitchell, Soren Mitchell, Dakota Morgan, Tyler Morin, Kaden Neureuther, Annaliese Paradis, Connor Patten, Aila Pawlowski, Jason Pelchat, Christopher Pelletier, Teigan Pelletier, Isabelle Pereno, Abigail Perkins, Emily Pettersen, Cora Pierce, Brianne Pike,

Aimmeethyst Plympton, Trevor Pollard, Jordan Pollock, Kira Powell, Tyler Pownall-Wiggin, Nicholas Quillen, Anthony Rand, Kileanna Randall, Emily Reed, Devin Renshaw, Kimberly Richards, Owen Robinson, Braiden Roy, Cody Roy, Vanessa Roy, Amber Samora, Brookelynn Sanborn, Lily Sanborn, Jordan Sawyer, Weldon Schultz, Holden Shaw, Cameron Sherbinski, Samuel Shorette, Adrienah Skinner, Alexander Smith, Eva Smith, Alexandria Snow, McKinley Soehren, Jacob Spencer, Logan Spencer, Kaeli Spofford, Ava St. Laurent, Jalena Stain, Benjamin Stanicki, Lindsay Strout, Kaylee Swan, Jack Swenson, Hunte Tardiff, Cole Taylor, Connor Taylor, Wryley Teceno, Ellyanna Thomas, Georgia Thomas, Cheyenne Thompson, Jason Tibbetts, Gage Towers, Dathan Trask, Austin Tripp, Olivia Tripp, Owen Tripp, Brady Truman, Darin Trundy, Ryan Vachon, Kadence Vaillancourt ,Maddison Vaillancourt, Ashtyn Van Dorn, Peter Verney, Sophia Vezina, Mia Vincent, Hannah Vitale, Jasper Vlaun, Amber Walker-Goodrich, Jason Wallace, Brandon Waltman Jr., Lucy Ward, Leon Waterman, Nathan Webber, Carter Weed, River White-Rainey, Patrick Wilkinson, Saige Winslow, Scarlett Woodcock, Myles Wooster, Cameron Worden, Skyy Worster, Gabrielle Wright, Georgia Wright, Bayleigh Young.

