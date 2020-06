Martindale

Sunday, June 28 individual point quota results: 1. Justin Murphy +9 2. Neil Mayo +8 3. Jon Mercier +7 3. Tom Labrie +7 3. Tim Fitzgerald 6. Ryan Thompson 6. Paul Robinson +6 8. Steve Shugars +5 8. Jim Blais +5 8. Russ Scudder +5 8. Brad Myers +8; Skins: Gross — Paul Croteau No. 4, Justn Murphy No. 13, Jace Pearson No. 16; Net — Neil Mayo No. 1, Ethan Guerette No. 5, Russ Scudder No. 6, Jim Blais No. 11.

Saturday June 27 results: Individual: 0-9 handicap: Gross — 1. Jace Peterson 70 1. Andrew Slattery 70 3. Kyle Bourassa 72; Net — 1. Ethan Guerette 72/66 2. Ryan Wilkins 76/69 3. Doug Craib 76/70; 10+ handicap: Gross — 1. Johhny Grant 83 2. Randall Doucette 84; Net — 1. Jordy Knoren 98/66 2. Mark Carrier 89/73; White Tees: Gross — John Emerson 74; Net — Matt Carroll 86/66; Team: Best Gross and Best Net — 1. Matt Myrick/Nate Gould/Jason Ward/Ethan Guerette -17 2. Jace Pearson/Vance Pearson/Andrew Slatter/Craig Chapman -11 3. Ryan Wilkins/Bobby Myers/Rocky Myers/Randall Docuette -7 3. Chris Carrier/Mark Carrier/Kyle Bourassa/Bob Blanchette -7; Overall: Skins: Gross — Jace Peterson No. 2 and No. 9, Ethan Guerette No. 8; Net — Ernie Ashton No. 4, Brian Walsh No. 11.

Friday, June 26 results: Green Tees: Gross — 1. Andrew Slattery 68 2. Rocky Myers 73; Net — 1. Doug Craib 72/66 2. Bobby Myers 76/68 2. Perry Goodspeed 75/68; White Tees: Gross — 1. Ron Morin 81 2. Pete Sassano 88; Net — 1. Rick Miles 81/68 2. Al Stasulis 97/74; Women: Gross — Melissa Johnson 81; Net — Carol Burnham 83/70; Overall: Skins: Gross — Andrew Slattery No. 5 and No. 16, Doug Craib No. 6, Bobby Myers No. 7, Bob Blanchette No. 14; Net — Doug Craib No. 1 and No. 12, Bobby Myers No. 3, Eric Eddy No. 8.

Friday, June 26 Couples Scramble results: Gross — 1. Ethan Guerette/Amanda Sasseville/Matt Myrick/Kelsey Blanchette 27 2. Marc Gosselin/Jess Marr/Brendon Croteau/Kaitlyn Moreau 29; Net — 1. Randall Doucette/Lena Jo Hartley/Andrew Slattery/Sara Marden 24 1. Matt Greenleaf/Jenna Greenleaf/Aaron Cieslak/Jessica Cieslak 24; Pins: No. 4 Matt Greenleaf 1’1″ No. 9 Danielle Rock 42′.

Poland Spring

Sunday, June 28 results: Gross — 1. Mark Laliberte 74 2. Rafael Barajas 75 3. Edwin Piirainen 76 4. Larry Ross 78; Net — 1. Michelle Bates 69 1. Lisa Laliberte 69 3. Dan Boucher 70 3. Rick Meagher 70 3. Andrew Price 70; Skins: Net — Rafael Barajas No. 4, Sharon Fasulo No. 8 and No. 12, Rick Meagher No. 10, Greg Gagnier No. 15, William Begert No. 18.

Saturday, June 27 individual results: Gross — 1. Larry Ross 70 1. Rafael Barajas 70 3. Tom Leblond 74 4. Mark Laliberte 75; Net — 1. Leesa Smith 63 2. David Venne 65 3. Gary Fecteau 67 4. Gordon Ross 67; Skins: Net — Steven Roy No. 4, Dave Conley No. 6, Larry Bates No. 9, Leesa Smith No. 11.

Saturday, June 27 Couples Scotchie results: Gross — 1. Larry Ross/Jill Ross 37 2. Dan Poulin/Susan Poulin 38 3. Ralph Maines/Patricia Maines 39 4. Marc Lasky/Adrienne Lasky 42; Net — Denis Bouttenot/Yvette Bouttenot 35 2. Rick Meagher/Dot Meagher 36 3. Loren Hall/Caroline Hall 38; Skins — Denis Bouttenot/Yvette Bouttenot No. 1, Dan Poulin/Susan Poulin No. 3, Michael Bartley/Kathy Bartley No. 5, Rick Meagher/Dot Meagher No. 7.

Springbrook

Sunday, June 28 ABCD best two of four results: Gross — Ron Leeman/Rich Douglass/Rachel Newman/Bud Murphy 139; Net — Fred Warner/Lonney Steeves/Rick Shea/Patti Ayotte 122; Pins: No. 2 — Aaron Burke 11’10” No. 8 — Mike Labonte 6’4″ No. 13 — Rich Douglass 3’8″ No. 15 — Fred Warner 5’8″; Skins: Gross — Tom Tiner No. 2, Patti Ayotte No. 10, Ron Leeman No. 14 and No. 18; Net — Tom Tiner No. 2, Patti Ayotte No. 4 and No. 10, Ray Fletcher No. 7, Bob English No. 8 and No. 14, Aaron Burke No. 12, Rich Douglass No. 13, Fred Warner No. 16.

Saturday, June 27 member/member scramble results: Gross — 1. Mary Previte/Jim Previte 64 1. Brandon Marcotte/Ray Roy; Net — 1. Mike Godin/Brad Pattershall 60.1 2. Abby Flanagan/Trevor Flanagan 60.6 3. Dave Kus/John Gross 61.2 4. Dave St. Andre/Gaetan Bolduc 62.6; Pins: No. 2 — Mary Previte 2’8″ No. 8 — Gaetan Bolduc 4.5″ No. 13 — Dick Therien 22’8″ No. 15 — Ron Leeman 6’9″; Team Skins: Grosss — Patti Ayotte/Claire Carpentier No. 14; Net — Abby Flanagan/Trevor Flanagan No. 7, Dave Kus/John Gross No. 9, Patti Ayotte/Claire Carpentier No. 14, Jim Murphy/Scott Bubier No. 18.

