Martindale

Sunday, July 19 individual point quota results: 1. Ashley Fifield +12 2. Dave Luce +9 3. Kevin Shrader +8 3. Jamie Grattelo +8 3. Brent Cary +8 6. Kelly Cates +5 7. Russ Scudder +4 7. Matt Gallagher +4; Skins: Gross — Ashley Fifield No. 3, Jace Pearson No. 17, Jamie Grattelo No. 18; Net — Steve Shugars No. 8, Paul Robinson No. 10.

Saturday, July 18 results: Individual: 0-9 handicap: Gross — 1. Matt Myrick 70 2. Matt Ouellette 71 3. Jace Pearson 72; Net — 1. Ryan Wilkins 71/66 2. Jason Dolley 76/68 3. Steve Gallagher 75/69; 10+ handicap: Gross — 1. Steve Shugars 78 2. Justin Murphy 84; Net — 1. Keith Studley 82/69 2. Mark Carrier 89/72; White Tees: Gross — 1. Ernie Ashton 78; Net — Al Stasulis 90/68; Skins: Gross — 1. Matt Ouellette No. 9, Matt Myrick No. 12, Kelly Cates No. 14; Net — Nina Bartlett No. 6, Justin Murphy No. 15, Marc Gosselin No. 16, Mark Carrier No. 18; Team: Point Quota — 1. Tom Skelton/Steve Gallagher/Ryan Wilkins/Rocky Myers +18 2. Steve Shugars/Keith Studley/Brad Myers/(Draw) Matt Myrick +14 3. Chris Carrier/Marc Carrier/Perry Goodspeed/Glenn Tracey +12 4. Jim Piper/Matt Simard/Tim Jordan/Terry Ricker +2.

Friday, July 17 individual results: Green Tees: Gross — 1. Brian Bilodeau 70 2. Vance Pearson 74 3. Eric Eddy 76; Net — 1. John Collins 79/66 2. Ryan Thompson 78/67 3. Bruce Jordan 77/67; White Tees: Gross — Chip Morrison 85; Net — 1. Al Stasulis 97/75 1. Rick Miles 87/75; Women: Gross — Melissa Johnson 76; Net — Catherine Studley 87/72; Overall: Skins: Gross — Vance Pearson No. 1, No. 2, No. 15 and No. 17, Bruce Jordan No. 3, John Collins No. 4, Billy Colasante No. 7 and No. 11, Eric Eddy No. 14, Jake Doucette No. 18; Net — Melissa Johnson No. 16.

Oakdale

Sunday, July 19 Gangbusters two of three results: 1. Don Johnson/Butch Mckenna/Pete Gautreau -8 2. Frank Luther/Norm Charleston/Richard Tibbetts -6 3. Ray Bedard/Darin Roy/Wayne Dyment -3.

Poland Spring

Sunday, July 19 point quota results: 1. Rick Meagher +7 2. Tom Laprino +6 3. Edwin Piirainen +5 4. Joe Bruno +4 4. Phil Fasulo +4 4. Topper West +4 7. Stephen Luce +3 8. James Bowden +2 8. Peter Godin +2; Skins — Marc Lasky No. 1, Rick Meagher No. 2 and No. 7, Stephen Luce No. 3, Linda Charpentier No. 5, Lisa Laliberte No. 8, James Bowden No. 9, Tom Laprino No. 13.

Saturday, July 18 point quota results: 1. Jack Conway +6 2. Gordon Ross +5 3. Allen Gendreau +3 3. Diana Poliquin +3 5. Rick Meagher +2 5. Cy Thompson +2; Skins — Steven Piper No. 4, Dick McCann No. 9, Rick Meagher No. 13, Mike Langelier No. 14, Mark Laliberte No. 15.

Springbrook

July 18-19 Club Championships: Men: Championship Division: Gross — 1. Mike Burian 150 2. Jeff Mertzel 151; Net — 1. Tyler Tyburski 138 2. Brad Pattershall 141; A Division: Gross — 1 Ray Convery 150 2. Keith Ross 154 Net — 1. Mark Kent 132 2. J. Levasseur 137; B Division: Gross — 1. Mike Labonte 163 2. Mike Mansir 168; Net — 1. Lonney Steeves 141 2. Jeff Kent 143; Women: Gross — 1. Ashley Golden 155 2. Mary Previte 161; Net — 1. Debbie Murphy 140 2. Carmen Cohen 141; Overall: Pins: Saturday: No. 2 — Ron Leeman 10’2″ No. 8 — J Levasseur 4’4″ No. 13 — Ray Roy 2’8″ No. 15 — Mark Kent 3’4″; Sunday: No. 2 — Don Flanagan 3’4″ No. 8 — Ron Leeman 6’1″ No. 13 — Rich Howard 6’2″ No. 15 — Bong Adil 6’10”; Skins: Saturday: Gross — Judy Corkum No. 3, Jeff Kent No. 4, Zander Cook No. 6, Mark Kent No. 15, Ashley Golden No. 17; Net — Ray Convery No. 1, Bob English No. 2, Judy Corkum No. 3, Jeff Kent No. 4, Zander Cook No. 6, Rachel Newman No. 10, Ray Roy No. 13, Mark Kent No. 15; Sunday: Gross — Ken Carver No. 1, Don Flanagan No. 2, Ashley Golden No. 4, Brad Pattershall No. 5, Rachel Newman No. 7, Bob Kent No. 9, Brandon Marcotte No. 11, Jeff Mertzel No. 12, Rich Howard No. 13, Ashley Golden No. 14; Net — Ken Carver No. 1, Rachel Newman No. 7, Carmen Cohen No. 8, Jeff Mertzel No. 12, Rich Howard No. 13, Ashley Golden No. 14.

