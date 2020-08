Apple Valley

Wednesday, August 19 ladies league results: Net: Flight A — Diana Poliquin 34 B Flight — Anne Legendre 34 C Flight — Linda Boucher 31; Sucker in the Bucket — Jo Albert/Pauline Paradis/Claire Veilleux 33; 50 — Claire Veilleux.

Dutch Elm

Tuesday, August 18 MSGA results: light 1 GROSS: Kristin Kannegieser/Ruby Haylock 69; Ruth Colucci/Bernice Vadnais 71; Cecily Whiting/Kathleen Drake 72; Erin Leland/Carrie Baker 73; Jordan Laplume/Kathy Crawford 73; NET: Karen Koulovatos/Donna Applebee 61; Jade Haylock/Sheila Brocki 63; Delaney Roche/Barbara Tiffany 64; Elaine Politis/Darlene Davison 64; Rae Kathy Emmi/ Cindy Gelinas 65; Flight 2 GROSS: Helen Treadwell Sandra Curro 84; Marianne McNally/Penny Guerin 85; Susie Gravel/Pam Johnson 85; Ann Anthony/Nancy Bither 85; Karen Janes/Carmen Squires 85; Susan McGinn/Patti Girr 60; NET: Sherron Small/Jean Farrell 64; Linda LaughlinLinda/Bea McGarvey 65; Prudie Duross/Joan Cotsifas 66; Melinda Eaton/ Terri Messer 66; Barbara Golter/Cathy VanReenen 66; Claire Poulin/Nancy Stewart 66; Skins GROSS: Erin Leland 5th. ,8th; Emily Droge 17th ; Catherine Keeley 16th ; Cathy VanReenen 10th ; Kathy Crawford 13th ; NET: Dana Hevey 9th , 15th ; Kathy-Rae Emmi 7th ; Sheila Brocki 1st ; Corleen Garland 14th

Fairlawn

Wednesday, August 19 men’s league results: Gross — 1. Tom Cyr 36 1. Brian Bilodeau 36 3. Chris Cloutier 37 3. Dan Briggs 37 5. Reco Arnoldy 38 6. Roger Bowden 39 6. David Van Baars 39 8. Tony Cyr 40 8. Harold Jones 40 8. Evan Cyr 40 8. Matt Ouellette 40 8. Scott McCurdy 40; Net — 1. Brian Bilodeau 31 1. Reco Arnoldy 31 1. Harold Jones 31 1. Evan Cyr 31 1. Matt Ouellette 31 6. Tony Cyr 32 6. Roger Bowden 32 6. Rick Camire 32 9. Marty Eyre 33 9. Jacob Nason 33; Pin: No. 11 — Tony Cyr 8’11”.

Wednesday, August 19 three-ball points results: 1. Dale Brown/Chanel Leblanc/John Mathieu/Bill Kennedy 92 2. Glenn Downs/Paul Cote/Steve Hofacker/Ken Austin 87 3. Dennis Fox/Don Hawthorne/Rick Gardiner/Ron Grant 80; Pins: No. 11 — 1. Dale Brown 10″ 2. Bob Allton 16′ 3. Marty Eyre 30’6″ No. 13 — 1. Ron Grant 4′ 2. Marty Eyre 8’2″ 3. Paul Spencer 15’1″.

The Meadows

Wednesday, August 19 ladies league scramble results: 1. Martha Cielinski/Wanda Brown/Pauline Couture 38 2. Pat Carr/Anne Dumont/Maureen Spencer 39 3. Deb Charest/Anita Morin/Chris Sirois 40; Pin: No. 11 — Lin Mathieu/Jean Blanchette/Nancy Dube 2’11”

Poland Spring

Thursday, August 20 men twilight league results: Gross — 1. Dave Luce 34 2. Larry Ross 39 3. Jon Ray 40 4. Albert Doughty IV 41 4. Cy Thompson 41 6. Brian Briggs 43 7. Ryan Wilson 44 8. Tyler Trenholm 51; Net — 1. Matt Fickett 33 2. Tom Thompson 34 3. Al Doughty 35 3. Ken Luce 35 5. Steven Roy 36 5. Dennis Verrill 36 7. Dick McCann 40 8. Denis Bouttenot 44.

Thursday, August 20 three chicks and a rooster scramble net results: 1. Gil Poliquin/Diana Poliquin/Elaine Dube/Lynn Durkin 52 2. Dick Read/Jeanne Read/Kathryn Can 53 3. Rick Meagher/Dot Meagher/Gail Croteau/Ann May 55 4. Michael Bartley/Kathy Bartley/Diane Jordan 56 5. Greg Gagnier/Diane Gagnier/Cindy Halliday/Janet Nelson 57 6. Marc Lasky/Adrienne Lasky/Caroline Hall/Joanne Conley 58 6. Paul Bartley/Gayle Bartley/Mary McCarron 58 8. Dan Poulin/Leesa Smith/Sandi Piper/Susan Poulin 59.

Tuesday, August 18 ladies twilight league results: Best ball on holes No. 3, No. 4, No. 7 and No. 8 — 1. Lyn Haley/Cathy Curley 18 1. Mary Nablo/Jean Gould/Sue Peters/Karen Nichols 18 3. Maureen Heath/Beth Shea/Liz Blanchard/Sandy Hubbard 19 4. Allaina Murphy/Torey Murphy. Cindy Halliday 20 4. Brenda Mickelson/Terry Girouard/Leanne Lowe/Carlene Fassett 20 6. Sue Reny/Anne Printup/Roxy Dionne/Sue Provost 21 7. Sue Hatch/Jen Banker/Angie Ray 22 7. Audrey Allen/Deb Sullivan 22 9. Ann Martel/Sonja Theriault/Brooke Grygiel 23 9. Heather Slattery/Jane Conley 23; Scramble — 1. Erica Bosse/heather Printup/Cyndi Robbins/Jessica Ouellette +2 1. Carol Miller/Mauri Dufour/Kaley Eretzian/Barbara Eretzian +2 3. Pat Maines/Georgis Pratt/Jane Stone/Betsy Mayo +3 4. Jill McCann/Cathy Adamson/Jacque Giasson/Sue Farqufer +6 8. Dot Meagher/Ruth Briggs/Gail Croteau +8; 50/50 — Ann Martel.

Purpoodock

Tuesday, August 18 Maine Senior results: Individual Gross winner: — Dale Bragg 75; Net — Mike DeCandia -5; Flight A: Gross (55-64) John Byron 76; Net — 1. Philip Ryle E 2. Steve Langsdorf +3 3. Rick Proctor +4; Flight B: Gross (65-69) — Steve Gobel 78; Net — 1. Jeff Downing E 2. Mike Shay +1 3. Chris Pope +3; Flight C: Gross (70-74) — Jeff DeBlois 78; Net — 1. Peter Brissette -4 2. Paul Connolly -2 3. Ted Caouette -1; Flight D: Gross (75-79)— Greg Gravel 83; Net — 1. Andy Noel E 2. John Quinn +1 3. Tom Ray +1; Flight E: Gross (80+) — Bruce Kirn 81; Net — 1. Len Taylor +2 2. Newell Augur +3 3. Charlie Swanson +6; Team: Gross — 1. Babino/Lowry/Proctor/Burnham 70; 2. Bragg/Tartre/Latini/D Day 70 Net —1. Taylor/Taylor/Gravel/Palmer -10 2.Walkden/Schmauss/Nance/Ryle -10

Springbrook

Thursday, August 20 pink ball results: Gross — Rachel Newman/Jean Pratt/Jo Albert/Holly Cooper 81; Net — Ashley Golden/Carmen Cohen/Linda Mynahan 68; Pins: No. 2 — Jean Pratt 7.5″ No. 8 — Jo Albert 3’2″.

Tuesday, August 18 two-ball blind draw points results: 1. Rich Douglass/Scott Bubier +4.4 2. Joe Mertzel/Bill Crane +2.5.

Monday, August 17 mixed league points results: 1. Patti Ayotte/Gaetan Bolduc +3.5 2. Becky Laliberte/Ray Fletcher +1.5 3. Rita Howard/Rich Howard +1; Pins: No. 13 — Kathryn Ross 7’11” No. 15 — Mary Jo Hodgkin 18′.

Spring Meadows

Overall Gross: Bruce Bubier 70, John Sapoch 73M, Reid Birdsall 73M; Net: Charles Bonney 68M, Paul Auger 68, Dan Cosgrove 69M; Flight 1 Gross: Tom Downs 77M, Dave Ballew 77, Dan Bence 81M; Net: Eric Lindquist 71, Gene Reny 73, Colin Roy 74M; Flight 2 Gross: Steve Smith 76, Jim Daly 77, Greg Stone 81; NET: Vic Gaudreau 71, Dale Northrup 72, Bob Wood 73M; Flight 3 Gross: Tom Kus 73,Paul Pooler 77, Dave Ames 78; Net: Dave Curtis 69, Mert Dearnley 70, Reggie Gammon 71M; Flight 4 Gross: Spike Herrick 79, Dave Harris 82M, Ray Brochu 82; NET: Bill Weatherbie 71, Carleton Demmons 72, Rich Polsinello 73; Super Senior Gross: Bob Ouellette 87M; Net: Jim Murphy 75M; Best Ball Gross: Eric Lindquist, Bb Pelleerin, Fred Roig, Joe Shaw 64; Bruce Bubier, Mert Dearnley, Bill Fairchild, Colin Roy 65; Best Ball Net: Dan Bence, Dennis Leaver, Scott Karczewski, Bob Wood 56; Stan Bolduc, Dan Cosgrove, Lou Legacy, Paul Pooler 58; Pins: No. 4 Phil Hart 3′ 9” Bill Audette 7′ 11” #6 Bruce Bubier 6” Dick McCann 1′ 6”#13 Wayne Gifford 6′ 1” Bill Weatherbie 7′ 11”#16 Gene Reny 8” Peter Meulendyk 1′ 7”SKINS: Gross: #3 Jim Daly (4), #8 Eric Lindquist (3) #10 Dan Bence (3) #11 Spike Herrick (3) #14 Joe Shaw (2) #15 Marty Phillips (3) Net: #1 Bob Wood (1) #7 Dennis Gagne (2) #13 Bob Wood (1)

