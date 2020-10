LEWISTON – Monique Schreiber, beloved wife, mother, and grandmother has passed away.



Il pleure dans mon coeur

comme il pleut sur la ville;

Quelle est cette langueur

Qui pénètre mon coeur?



Ô bruit doux de la pluie

Par terre et sur les toits!

Pour un coeur qui s’ennuie

Ô le chant de la pluie!



I wish to thank Faye, Monique’s caregiver, for her wonderful assistance and to the staff of Fresenius Kidney Center for their kind attention to my wife.