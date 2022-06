Friday June 10, 2022, graduation 2022 will be held at Mt. Abram High School at 7 p.m.

Congratulations to the Graduating Class of 2022, we are so proud of you all!

Graduating seniors:

Ian S. Allen

Carter J. Andrews

Alexis Bachelder

Advertisement

Jaiden Bachelder

Haley Lynn Bate

Tanner E. Beedy

Isabella A. Cain

Kody M. Chapman

Nathaniel J. Clement

Advertisement

Zekariah G. Coolong

Kolby M. Dexter

Kaydence Lynn Dunn

Hunter Nathan Durland

Brooklyn Rose Fitzpatrick

Sara A. Galusha

Advertisement

Angelo L. Gerardi

Alex R. Hemingway

Cassandra Jame Hobbs

Ryan Lucas Kane

Martin R. Kelley

Emily Marie Kidd

Advertisement

Nicolas J. Lobdell

Adam C. Luce

Emily Paige Marden

Lora J Meldrum

Genesis L. Mitchell

Emily R. O’Neil

Advertisement

Trevor William Phelps

Kyle O. Presby

Fionna Raley-Theberge

Kana S. Sherwood

Wyatt Thomas Sieminski

Rachel Jordyn Stewart

Advertisement

Edilia Felicitas Stinchfield

Caleb K. Thibodeau

Melisa P. Thomas

Arianna Thompson

Miguel Daniel Visuano

Cameron Pearce Walters

Brenden John Williamson

Brynna Faith Zelie

Winter R. Ziehler

« Previous

Next »

filed under: