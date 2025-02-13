FARMINGTON — Mt. Blue High School announces the second quarter honor roll.
Highest Honors: Tyler Abell, Casey Adams, Reece Adams, Rubyanne Alexis, Nathaniel Armstrong, Noah Arsenault, Lily Bachelder, Emmyt Bailey, Trey Bailey, Preston Ball, Zachary Ball, Elias Bartlett, Tyler Beach, Masyn Bean, Aurora Beisiegel, Nina Bogar, Kael Brackley-Burnham, Luka Burns, Montana Burrill, Mark Cantay-Bachelder, Berta Casado Ruano, Allison Casavant, Piper Casey, Amelia Chick, Noah Civiello, Madison Cloutier, Adeline Colello and Gary Conant.
Also, Dane Cousineau, Daniela Cundick, Nathan Curtis, Keyra Cushman, Karalyn Daggett, Gage DeCarolis, Layla DeCastro, Abbigail Donald, Abigail Dorr, Liam Dorr, Luke Doscinski, Evan Drake, Madison Dulac, Natalie Dulac, Cody Durrell, Harley Ellsworth, Olivia Erskine, Ally Fitch, Kallee Foss, Winter Gadilauskas, Stephen Galkowski, Connor Greenleaf, Aydya Hajek, Kylie Hall, Riley Hamlin, Gwenith Hanson, Isobel Hanson, Cassidy Hardy, Trenton Harris, Margaret Harrison and Ashe Hartman.
Also, Lily Hastings, Benjamin Hatch, Joseph Hayden, Allysa Heintz, Destiny Hensley, Brianna Hill, Mason Hinkley, Elijah Hoeft, Grayson Hoeft, Sadie Irish, Daniel James, Avery Jessen, Wyatt Jessen, Astrid Jones, Kali Judkins, Maya Kellett, Alyisa Kinsey, Pamela Knapp, Lucy-Anne Knowles, Orin Knowles, Olivia Lake, Addison Lancaster, Makylee Lane, Alexander Lewis, Benjamin Lewis, Chloe Maberry, Bailey Markham, Bode Markham, Eleanor McCourt, Henri McCourt, Tyler McGarry, Whitney McIntire, Theodore McLeod, Oak Medina, Jullian Merrill, Leah Michaud, Kevin Montminy and Landon Morse.
Also, Gracelyn Noles, Cameron Norton, Oliver Nye, Avery Oliver, Acacia Omari, Jillian Omari, Jaycee Orr, Natalee Orr, Nicholas Overton, Alyssa Parker, Breece Parlin, Molly Patterson, Megan Pinkham, Riley Platt, Raven Pond, Juliette Poussier, Hailey Pratt, Leah Pryor, Ivey Rackliff, Jessa Rackliff, Joseph Rackliff, Tyler Rackliff, Liliana Rackliffe, Lucy Ragan, Molly Ragan, Cameron Ranger, Henry Renaud, Julian Reynolds, Emma Richter, Ellie Rodriguez, Dezariah Rose, Samuel Rose, Kaitlyn Rosie, Paige Roy, Samantha Ruffin, Kailee Rush, Brandon Ryder and Alejandra Sainz De Baranda.
Also, Roberto Sainz Gonzalvez, Karintyn Savage, Michael Savoy-Emmons, Summer Sawyer, Gabriella Seaberg, Bella Sexton-Burchfield, Azalea Shanti, Rowan Shanti, Anders Sheldon, Patti Sico, Wiekko Sillanpaa, Alaya Smith, Cannon Smith, Kaden Smith, Emmaline Soule, Lily Sparks, Harlee Spencer, Evelyn Stadelman, Luna Sullivan, Riley Sweatt, Cadence Sweetser, Devon Tanner, Avery Tinker, Brielle Tinker, Emma Turcotte, Benjamin Waite, Thomas Waldrop, Briley Watts, Brooklynn Webber, Colton Welch, Mackenzie Welch, Madyson Whitney, River Wilkie, Nicholas Williamson, Tyson Wing, Atikan Wongmuangjai, Luke Wright and Damian Wynn.
High Honors: Cooper Abell, Keira Adams, Lane Adams, Xander Adams, Jonathan Alexander, Grace Allen, Luke Allen, Emma Arnold, Conner Arsenault, Mackenzi Atwood, Lillian Ayer, Jason Bagley, Madison Baker, Stephen Bean, Kennedy Berry, Zeiva Bivens, Lucy Bobson, Kelsey Boudreau, Makayla Brackley, Cassandra Brennan, Anglee Brewer, Kara-Lynn Brougham, Maddox Burtchell, Lacasia Bynum, Sonya Cahill, Lochlan Campbell, Hadley Casey, Kaliah Catalone, Reid Caton, Keith Chapman, Issac Chick, Bailey Churchill, James Civiello and Tessa Cloutier.
Also, Maekayla Conley, Oliver Cormier, Thomas Cormier, Madilyn Cote, Giselle Couillard, Odele Cowell-Sarofeen, Ronald Cushman, Jason Cyr, Blair Daigle, Wyatt Dalton, Stephen Davis, Addison Decker, Jayden Delaney, Evan Demings, Rebekah Denio, Wyatt Dorr, Haylee Downing, Colin Drake, Molly Drake, Addison Dubay, Ethan Dulac, Aiden Dunham, Skyllar Eaton, Farida Elsabea, Emma Embleton, Joshua Escobar, Thomas Farmer, Abby Farrington, Annabell Fearon, Jett Fearon, Makayla Fitch, Tucker Fitch, Wyatt Flagg, Erin Fletcher, Ava Floyd, Thomas Fortier, Zachary Foss and Brynne Fournier.
Also, Tabitha Frey, Antonio Fuentes, Roman Galkowski, Lakota Gallant-Hagar, Agusti Garcia Duat, Mark Garcia, Preston Garland, Douglas Geis, Carver Gemelli, Madison Gilley, Dillon Gray, Jesalyn Greene, Michael Hall, Riley Hall, Wyatt Hall, Molly Hambrick, Dylan Hamlin, Kaydn Hansen, Cyra Hawthorne, Emma Hayden, Anderson Hayes, Eric Heath, Teagan Henry, Morgan Hersey, Rui Hewett, Mary Hill, Quinlan Hoeft, Nolan Hornsby, Braylin Ibarguen and Markus Ingrisano.
Also, Zachary Jansky, Mariah Johnson, Elijah Kalchik, Avery Kangas, Lyric Keim, Elizabeth Labrecque, Payton Ladd, Naomi Lane, Haylee LaPlant, Madisyn LaPlante, Grace LaPoint, Emma Latham, Bowen Leighton, Tori-Ann Leone, Jack Leso, Nolan Leso, Gwen Lesperance, Jordan Levesque, Daniel Libby, Allen Lin, Karter Macomber, Lee Maloney, Kolton Marsden, Alexander Mason, Isaac Mason, Jayden McArthur, Kobe McGraw, Malina McKendry, Ella Meader, Karter Meader, Ayda Menangas, Liam Milan, Lauren Mitchell, Keagan Moody, Finn Morton, Madalyn Noles and Gabriel Norton.
Also, Grayson Norton, Dwayne Nowell, Karsen Nutting, Reese Nye, Aengus O’Donal, Alexis O’Neill, Ines Olveira Merino, Seraphine Parry, Autum Paulton, Jackson Penland, Travis Perreault, Isabella Piccolo, Rebecca Pond, Jaxson Pound, Wyatt Powers, Sierra Prue, Me’ka Rackliff, Landon Rackliffe, Paige Rackliffe, Denis Ragsdale, Theodore Renaud, Jason Reynolds, Zatarea Rose and Cameron Rosie.
Also, Ella Roux, Brooke Roy, Thomas Ryan, Jasmine Shaw-Davis, Jesslyn Sillanpaa, Scout Simpson, Corey Small, Paula Sprenger, Sylvia Stadelman, Jakob Stearns, Eliza Stinson, Rebecca Sweatt, Gideon Sylvester, Nikita Taylor, Simon Thomas, Lincoln Tierney, Serena Toothaker, Kayleigh Turner, Heavenly Vernesoni, Abigail Walker, Luc Walker, Lillian Waugh, Madison Weston, Rory Whitmore, Colin Woehrle-Logan, Alexis Wood, Benjamin Wrigley, Matthew Wrigley and Nathaniel Zeliger.
Honors: Levi Austin, Tucker Bates, Jonathan Bell, Vincent Bowden, Maggie Brann, Madeleine Ernest-Rothert, Katerina Falanka, Brody Farmer, Sabastian Fournier-Searles, Gabriel Harrison, Grace Howard, Cassidy Mathieu, Gordon McBean, Maddyson Niblick-Goodwin, Dominic Niemi, Brookelynn Nightingale, Carter Norton, Wyatt Oliver, Ole Olson, Keegan Parker, Eli Pinkham, Kaden Reeve, Elijah Seaberg, Sovanny Sin, Carleigh Smith, Aiden Turcotte, Justin Turner, Brady Webster and Destinni Webster.
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