SALEM TOWNSHIP— Mt. Abram High School announced the honor roll for the second quarter November 4, 2024 through January 17, 2025.

HIGHEST HONORS: 93 or above in all academic subjects

Grade 12: Bailea Haines, Hannah Henshaw, Liam Macki, Aspen Mitchell, Kharlie Turner

Grade 11: Ariana Dereszynski, Autumn Emery, Maya Franklin, Jenna Osgood, Michael Wilkins, Anneliese Ziehler

Grade 10: Cheyenne Allen, Benjamin Beaulier, Imani Chilcote-Joof, Caitlin Doucette, Skylar Love, Landen Marble, Brennan Mitchell, Carter Naas, Lya Pepin, Celia Rose, Chase Ross

Grade 9: Audrey Connelli, Aubrey Mills, Evelyn Pepin, Stella Peterson, Arianna Poulin, Harlee-May Wyman

HIGH HONORS: 85 or above in all academic subjects

Grade 12: Trinity Bachelder, Robert Butterfield IV, Max Dexter, Logan Dube, Kaylie Estabrook, Ruthie Gusler, Amiah Keizer, Nicholas Maxsimic, Opal Mitchell, Jany Pepin, Deanna Phillips, Laurel Sleeper, Jocelyn Smith, Eric St. Pierre Jr, Brandon Sweetser, Jayden Thatcher, Phillip Yeaton

Grade 11: Brooke Atwood, Tayla Bachelder, Dawson Bredeau, Owen Cook, Benjamin Crommett, Michael Dalrymple, Morgan Kelley, Naea Macki, Abigail McCarty, Trevor Nichols, Warren Palo, Addie Paul, Killian Pillsbury, Alden Pratt, Landon Russell, Sakari Savage

Grade 10: Kaydance Bachelder, Cole Bailey, Edna Bilodeau, Abigail Couture, Kayla Dexter, Camryn Dixon, Kadin Poulin, Vega Rollins, Mackenzie Smith, Edward Sweetser, Christina Thorndike, Arianna Williams

Grade 9: Madyson Buker, Christy Chabot, Kaitlin Danala, Elinora Dentico, Quinton Ford, Jacob Gowell, David Herrera, Sidney Kane, Scarlett Marchant, Sage Norton, Kati Palo, Arthur Poulin, Mia Sherwood, Artemis Sirois, Kailey Viles

HONORS: 85 or above in all academic subjects, except one which can be no lower than an 82

Grade 12: Harmony Culbert, Colbyn Ross, Jaycee Sherrier, Matthew Williams

Grade 11: Elijah Sniadecki

Grade 10: Joshua Finne, Brady Mitchell

Grade 9: Cassandra Bubier, Jayden Ellsworth, Eryk Moore