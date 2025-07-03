FARMINGTON — Mt. Blue High School announces the Quarter 4 Honor Roll for the 2024-2025 school year.
Highest Honors:
Tyler Abell, Casey Adams, Jonathan Alexander, Grace Allen, Noah Arsenault, Levi Austin, Emmyt Bailey, Trey Bailey, Preston Ball, Elias Bartlett, Nina Bogar, Makayla Brackley, Luka Burns, Lacasia Bynum, Allison Casavant, Hadley Casey, Piper Casey, Amara Caton, Issac Chick, Bailey Churchill, Noah Civiello, James Clark, Madison Cloutier, Adeline Colello, Shannon Connolly, Daniela Cundick, Nathan Curtis, Keyra Cushman, Karalyn Daggett, Gage DeCarolis, Layla DeCastro, Jayden Delaney, Abbigail Donald, Abigail Dorr, Liam Dorr, Wyatt Dorr, Madison Dulac, Natalie Dulac, Cody Durrell, Harley Ellsworth, Ava Floyd, Kallee Foss, Winter Gadilauskas, Stephen Galkowski, Abriana Griffin, Molly Hambrick, Dylan Hamlin, Riley Hamlin, Gwenith Hanson, Cassidy Hardy, Trenton Harris, Margaret Harrison, Ashe Hartman, Lily Hastings, Benjamin Hatch, Joseph Hayden, Allysa Heintz, Destiny Hensley, Rui Hewett, Mason Hinkley, Elijah Hoeft, Grayson Hoeft, Grace Howard, Liliana Huntley, Braylin Ibarguen, Sadie Irish, Daniel James, Avery Jessen, Mariah Johnson, Astrid Jones, Kali Judkins, Maya Kellett, Alyisa Kinsey, Pamela Knapp, Lucy-Anne Knowles, Orin Knowles, Payton Ladd, Olivia Lake, Makylee Lane, Grace LaPoint, Bowen Leighton, Tori-Ann Leone, Jordan Levesque, Alexander Lewis, Benjamin Lewis, Lee Maloney, Bode Markham, Alexander Mason, Eleanor McCourt, Henri McCourt, Tyler McGarry, Whitney McIntire, Theodore McLeod, Ayda Menangas, Jullian Merrill, Leah Michaud, Lauren Mitchell, Keagan Moody, Landon Morse, Madalyn Noles, Oliver Nye, Reese Nye, Alexis O’Neill, Avery Oliver, Ines Olveira Merino, Acacia Omari, Jillian Omari, Jaycee Orr, Natalee Orr, Nicholas Overton, Molly Patterson, Jackson Penland, Megan Pinkham, Riley Platt, Juliette Poussier, Hailey Pratt, Leah Pryor, Ivey Rackliff, Jessa Rackliff, Me’ka Rackliff, Tyler Rackliff, Liliana Rackliffe, Molly Ragan, Henry Renaud, Emma Richter, Ellie Rodriguez, Dezariah Rose, Samuel Rose, Zatarea Rose, Kaitlyn Rosie, Paige Roy, Brandon Ryder, Roberto Sainz Gonzalvez, Michael Savoy-Emmons, Summer Sawyer, Bella Sexton-Burchfield, Rowan Shanti, Jasmine Shaw-Davis, Anders Sheldon, Patti Sico, Jesslyn Sillanpaa, Corey Small, Alaya Smith, Cannon Smith, Kaden Smith, Harlee Spencer, Paula Sprenger, Eliza Stinson, Luna Sullivan, Devon Tanner, Lincoln Tierney, Avery Tinker, Brielle Tinker, Tyler Turner, Briley Watts, Madyson Whitney, Gage Young
High Honors:
Cooper Abell, Keira Adams, Reece Adams, Xander Adams, Rubyanne Alexis, Luke Allen, Nathaniel Armstrong, Emma Arnold, Conner Arsenault, Ryan Atwood, Lillian Ayer, Lily Bachelder, Madison Baker, Zachary Ball, Tyler Beach, Masyn Bean, Aurora Beisiegel, Kennedy Berry, Lucy Bobson, Vincent Bowden, Kael Brackley-Burnham, Noah Brown, Montana Burrill, Maddox Burtchell, Sonya Cahill, Lochlan Campbell, Mark Cantay-Bachelder, Reid Caton, Amelia Chick, James Civiello, Tessa Cloutier, Maekayla Conley, Thomas Cormier, Madilyn Cote, Giselle Couillard, Reed Cousineau, Odele Cowell-Sarofeen, Ryan Crogan, Ronald Cushman, Jason Cyr, Blair Daigle, Christopher Davidson, Rebekah Denio, Haylee Downing, Evan Drake, Molly Drake, Ethan Dulac, Koa Dumont, Kameron Dunham, Isabella Duvall, Skyllar Eaton, Emma Embleton, Madeleine Ernest-Rothert, Olivia Erskine, Joshua Escobar, Damien Faris, Brody Farmer, Thomas Farmer, Abby Farrington, Annabell Fearon, Caleb Fitch, Makayla Fitch, Tucker Fitch, Erin Fletcher, Thomas Fortier, Brynne Fournier, Antonio Fuentes, Roman Galkowski, Agusti Garcia Duat, Mark Garcia, Preston Garland, Douglas Geis, Brody Gilley, Jesalyn Greene, Connor Greenleaf, Nico Grover, Aydya Hajek, Michael Hall, Riley Hall, Kaydn Hansen, Isobel Hanson, Gabriel Harrison, Cyra Hawthorne, Anderson Hayes, Eric Heath, Teagan Henry, Morgan Hersey, Tabitha Heseltine, Brianna Hill, Nolan Hornsby, Lily Jackson, Wyatt Jessen, Xavier Judkins, Elijah Kalchik, Maci Karkos, Lyric Keim, Stephan Kelleher, Kooper Keller, Mason Kellett, Elizabeth Labrecque, Addison Lancaster, Naomi Lane, Haylee LaPlant, Addison Latham, Rylie Latham, Quinton Lawless, Gwen Lesperance, Allen Lin, Chloe Maberry, Bailey Markham, Uniqua Martin, Noah McCormick, Kobe McGraw, Ella Meader, Karter Meader, Oak Medina, Liam Milan, Kevin Montminy, Thomas Moody, Finn Morton, Jolene Nevedomsky, Orion Nile, Gracelyn Noles, Cameron Norton, Gabriel Norton, Dwayne Nowell,
Evelynn O’Donnell, Wyatt Oliver, Alyssa Parker, Keegan Parker, Isabella Piccolo, Raven Pond, Paige Proulx, Sierra Prue, Joseph Rackliff, Nicholas Rackliff, Samuel Rackliff, Paige Rackliffe, Lucy Ragan, Denis Ragsdale, Taylor Rand, Cameron Ranger, Kaden Reeve, Theodore Renaud, Jason Reynolds, Julian Reynolds, Brooke Roy, Kailee Rush, Thomas Ryan, Alejandra Sainz De Baranda, Gabriella Seaberg, Azalea Shanti, Wiekko Sillanpaa, Scout Simpson, Sovanny Sin, Carleigh Smith, Emmaline Soule, Lily Sparks, Jakob Spivey, Evelyn Stadelman, Sylvia Stadelman, Elizabeth Strickland, Riley Sweatt, Cadence Sweetser, Nikita Taylor, Simon Thomas, Teagan Tomlinson, Olivia Torres Reali, Aiden Turcotte, Emma Turcotte, Kayleigh Turner, Mason Tyler, Heavenly Vernesoni, Thomas Waldrop, Luc Walker, Adam Webber, Brooklynn Webber, Daniel Welch, Madison Weston, Rory Whitmore, River Wilkie, Aiden Wilkins, Nicholas Williamson, Tyson Wing, Atikan Wongmuangjai, Alexis Wood, Luke Wright, Benjamin Wrigley, Damian Wynn, Nathaniel Zeliger
Honors:
Jason Bagley, Ava Bucher, Colin Drake, Wyatt Flagg, Sydney Fletcher, Gabriel Goulette, Green Harrington, Emma Hayden, Quinlan Hoeft, Kaden Lane, Mason LaPlante, Nolan Leso, Kaden Marble, Brynn Middleton, Dominic Niemi, Breece Parlin, Ryan Richards, Jakob Stearns, Aiden Sullivan, Jayden Violette, Mackenzie Welch