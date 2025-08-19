Students should be at the bus stop five minutes prior to pickup time These are approximate times
First trip Bus #23 – Starks – Lisa Nile – Driver. First pick up New Sharon Rd. 6:05; New Sharon & Pressey Rd – Sandy River Rd. 6:05 – 6:20; Anson Rd. 6:20; Anson & Faulkner Hill & Kimball Ln. 6:30; Sawyers Mill Rd 6:32 Mayhew Rd 6:33; Starks Town Office 6:51; Chicken St – Locke Cemetery Rd – Industry Rd. 6:52 – 6:56; Industry Rd – Clearwater Lake 6:52 – 7:06; to school.
Second trip Bus #23 – Starks – Lisa Nile – Driver. First pick up New Sharon Rd., 7:38 – 7:45; Faulkner Hill & Kimball Ln.& ME 43 7:50; Mayhew Rd – Sawyers Mill Rd 7:56 – 8:03; Starks Town Office 8:05; Chicken St. 8:07; Abijah Hill/Industry Rd. 8:12; Industry Rd. – Clearwater Marina 8:12 – 8:30; to schools.
First trip Bus #8 – New Vineyard, Route 27 – Bruce Boyker – Driver. First pick up Barker Road 6:30; End of Herrick Mountain Road. 6:38; Lake St.6:45 – 6:52; Monument 6:52; Cowen Hill Road 7:04; End of Route 27, 7:08; Adam’s Circle – Fairbanks, 7:11; to schools.
Second trip Bus #8 – New Vineyard, Route 27 – Bruce Boyker – Driver. First pick up Barker Road. 7:41; Barker – Stanley 7:43; Lake St. 7:54 – 8:01; Monument 8:01; New Vineyard Rd – End of 27 8:01 – 8:20; Adams Circle/Fairbanks Rd., 8:21; Partridge Road, 8:23; Foothills Heights Apts. 8:26; Box Shop Hill 8:27; Law office, 8:28; to schools
First trip Bus #12 – West Mills, Industry – Alisha Durrell – Driver. First pick up Shaw Hill 6:20; Chick Rd. 6:25; West Mills Rd 6:29; Rand Road, 6:30 – 6:40; Route 148, 6:41; Federal Rd 6:43; Times Square 6:56; Industry Rd. – Fairview Ave 6:56 – 7:10; to Middle School 7:12.
Second trip Bus #12 – West Mills, Industry – Alisha Durrell – Driver. First pick up Shaw/ Hill Knowles 7:42: Chick Road, 7:44; West Mills Rd; Rand Road, 7:46 – 7:59; West Mills Road – Industry Road 8:01 – 8:14; Industry Rd – Perham St. to Fairview Ave, 8:19 – 8:27; to school, 8:31.
First trip Bus #14 – Vienna/New Sharon – Dawn Oliveri – Driver. First pick up Cumner Rd 6:25; Kimball Pond Rd, 6:38 – 6:44; Town House Rd 6:45 to Davis Rd 6:48; Town House Rd. 6:48 – 6:54, George Thomas & Vienna Rd. for Transfers from #27 7:02, to MBHS 7:15.
Second trip Bus #14 – Vienna/New Sharon – – Dawn Oliveri Driver. First pick up Cumner Rd, 7:40; Tower Rd – 7:44; Kimball Pond Rd.,7:55; Town House Rd/Davis Rd. 8:05; Town House Rd 8:09; – Vienna Rd 8:15 – 8:19 Lucy Knowles 8:20; Chesterville Hill Rd. 8:21 – 8:24; Stinchfield Hill Rd 8:28 – Cape Cod Hill Rd. 8:28 – 8:30; to CCHS 8:40.
First trip Bus #15 – New Sharon – Weeks Mills Rd, Farmington Falls –Matthew DeBaets – Driver. First pick up Weeks Mills Road, 6:20; Starks Road, 6:29 ; Beans Corner Rd. 6:48; Glenn Harris Rd 6:50; Main Street 6:59; Route 2 just past Weeks Mills Road to Farmington Falls, 7:00 – 7:07; to schools.
Second trip Bus #15 – New Sharon, Weeks Mills Rd,Farmington Falls –Matthew DeBaets – Driver. Weeks Mills Road to Route 2, 7:42 – 7:54; Farmington Falls Rd., 7:55 – 8:07; Starks Road, 8:07; Beans Corner Rd., 8:27; Glenn Harris Rd., 8:30; to Cape Cod Hill School 8:44.
First trip Bus #30 – New Vineyard –Nancy Richardson – Driver. First pick up Our Village Market 6:20; Bog Rd 6:23; Anson Valley & Wells Rd. 6:30; Brahmer/Lane Dr. 6:33; Anson Valley Rd.6:36; Church – Johnson – Taylor Hill 6:41; Church St. 6:42; Holley Road, 6:52 – 7:01; Foothills Heights Apts 7:04; Box Shop Hill 7:05; Law Office 7:08, to school.
Second trip Bus #30 – New Vineyard – Nancy Richardson – Driver. First pick up Our Village Market 7:48; Anson Valley Rd. 7:52; Brahmer Rd/Lane Farm turnaround 8:02; Anson Valley Rd. 8:02 – 8:06; Church – Johnson – Taylor Hill 8:10; Church Street, 8:17; Holley Road,8:29 – 8:37; to schools.
First trip Bus #19 – Chesterville Hill, Farmington Falls, Route 2 – Jeff Bivens – Driver. First pick up The Kids Place 6:24; Chesterville Hill Rd., 6:30; Chesterville Hill/Stinchfield Hill Road to Route 41, 6:42 – 6:47; George Thomas & Vienna Rd. 6:50; Croswell Road/Post Office, 6:51; Mason Road, 6:58; Route 2 to Davis Road, 7:00 – 7:05; Ron’s Market, 7:08; to schools.
Second trip Bus #19 – Farmington Falls, Route 2 – Jeff Bivens – Driver. First pick up Shiretown Tire, 7:48; Stanwood Park Circle 7:49 Farmington Falls Rd. – Croswell Road/Philbrick, 7:59 Falls Fire Station,8:00; Mason Rd/Blackberry Lane, 8:17; Farmington Falls Rd – 8:21; Davis Rd., 8:28; Franklin Ave./Ron’s Market, 8:33; to schools.
First trip Bus #21 – Route 133, North Chesterville – Alice Mullen – Driver. First pick up Wilton Rd. 6:55; Route 133 to Jay town line, 6:56 – 6:58; McCrillis Corner/ Route 156 to North Chesterville, 7:00 – 7:06; Lucy Knowles Rd.7:07; Whittier Road, 7:10 – 7:15, to schools.
Second trip Bus #21 – Route 133, North Chesterville – Alice Mullen – Driver. First pick up Wilton Rd. 7:48; Pro Nails 7:50; Red Schoolhouse Road, 7:52; Route 133, 8:00; Hammond Rd. 8:00; McCrillis Corner 8:04; Wilton Road 8:12; Knowlton Corner Road, 8:15 – 8:28; Wilton Road 8:29; to schools.
First trip Bus #24 – Wilton, East Dixfield – Ken Walters – Driver. First pick up on Pond Road, 6:21; across Pond Road to Route 2, 6:23; turn right onto Route 2 toward East Dixfield to More Acres Road, 6:29; Post Office 6:30 – to Gordon Rd 6:34; Route 2 West, 6:36 – 6:40 toward Intersection Lake Road, 6:40;Walker Hill Rd.,6:41 – 6:49; Bass Park, 6:52; Academy Hill school at 6:55, to schools.
Second trip Bus #24 – Wilton, East Dixfield – Ken Walters – Driver. First pick up Pond Road, 8:00 – 8:03; Moore Acres Road, 8:08 – 8:11; Towards Gordon Rd. 8:12; Route 2 to Lake Road, 8:22; Bass Park 8:25; to Wilton Schools.
First trip Bus #25, Weld – Colleen Kirksey – Driver. First pick up Chase Corner, Phillips Rd. 6:04; Webb Corner 6:12; Skoolhouse Variety 6:25; School Street 6:26; Weld Road 6:37 – 6:57 transfer Academy Hill 6:58.
Second trip Bus #25, Weld – Colleen Kirksey – Driver. First pick up Center Hill 7:27, Center Hill & Phillips Road 7:41; Dixfield Road, 7:58; Skoolhouse Variety 8:02; Weld Road 8:09 – 8:39 to Cushing School and Academy Hill.
First trip Bus #33 – Farmington, Weeks Mills Road, Bailey Hill, High Street Area – Jen Adams – Driver. First pick up Weeks Mills Road to Bailey Hill 6:38 – 6:43; Bailey Hill to Granite Height 6:43 – 6:52; Maple Ave to Farmington Falls Road 6:52 – 6:55; Davis Rd. 7:01, High Street, Sherwood Apts. 7:04; High St. & Sawtelle Ln. 7:06; to Middle School; take transfer students to High School.
Second trip Bus #33 – Farmington, Weeks Mills Road, Bailey Hill, High Street Area – Jen Adams – Driver. First pick up Weeks Mills Road to Bailey Hill, 8:01 – 8:09; Bailey Hill – Upper Maple Avenue – High Street, 8:10 – 8:20; Cross High Street to Lower Maple Ave to Prescott Street to Farmington Falls Road, Arkay Pizza, 8:22; Farmington Falls Road to High Street, 8:22 – 8:26; High Street, Sherwood Apts. 8:27; High St.& Sawtelle Ln. 8:30; to Schools.
First trip Bus #27 – Outskirts of New Sharon – Bonnie Oliver – Driver. First pick up Mile Hill Rd/York Hill 6:32; Swan Rd. 6:34; Mercer Rd 6:38; Lane Rd 6:44; Douin’s Market 6:46; Kimball Pond/Post Office Rd, 6:47; Cape Cod Hill Rd/Smith Rd, 6:48 George Thomas Rd. 6:58; Transfer to Bus #14 at George Thomas/Vienna Rd. 6:58; MBMS 7:15
Second trip Bus #27 – Industry Road, Mercer Road, Mile Hill, Kimball Pond, George Thomas Rd – Bonnie Oliver – Driver. Industry Rd/New Sharon Rd.7:48 – 7:57; Main Street. 7:59; Mile Hill/York Hill 8:06; /Mile Hill RdRoxy Rand Rd 8:09; Swan Rd. 8:15; Lane Rd, 8:22; Post Office Rd. 8:28; Cape Cod Hill Rd., 8:28 – 8:33; George Thomas Rd. 8:33 – 8:40; CCHS 8:41.
First trip Bus #28 – Temple – Valerie Floyd – Driver. First pick up Day Mountain Road, 6:45 – 6:50; Intervale Road, 6:50 – 6:55; Mitchell Brook Road, 6:57; Iisalo Rd.,6:59;
Orchard Hill Road, 7:01; Corner Orchard Hill Road and Varnum Pond Road, 7:01; Varnum Pond Road, 7:03 – 7:08; Marvel St. 7:09;Whistle Stop Market 7:10; to schools.
Second trip Bus #28 – Temple – Valerie Floyd – Driver. First pick up Intervale Road, 8:00; Day Mt. Road 8:05; Intervale Rd. 8:08; Iisalo Rd., 8:14; Varnum Pond Road, 8:20; Marvel St. West Farmington, 8:25 Sweat – Winter Daycare 8:28; to schools
First trip Bus #26 – Bobbi Jo Vining – Driver. First pick up Prospect/Allen St. 6:42; Fernwald Apts. 6:45; Monument 6:50; Academy Hill 6:52; Middle School Students at East Wilton (Bishop Park) 7:05; then to Middle School.
Second trip Bus #26 – Wilton, Rt. 2 area – Bobbi Jo Vining – Driver. First pick up Cemetery/Munson Road, 7:43; Rt. 2 towards Bill Jerry’s, 7:54; Walker Hill 8:06 – 8:8:13; Jay Rd 8:15 Rt. 2. to Main Street Wilton, 8:14; Prospect Street 8:19 – 8:22; Fernwold Apts. 8:24; Monument 8:25; High Street 8:28 – 8:30; to Schools.
First trip Bus #34 – Temple, West Farmington – Paul Conant – Driver. First pick up Voter Hill Road 6:37; Mohawk to Morrison Hill, 6:39; Lyle Hall Rd. 6:40; Morrison Hill, 6:44; Morrison & Voter intersection, 6:46; intersection Marvel Street, 6:47; Clover Mill Road, 6:49; Porter Hill 6:53; Owen Mann Rd 7:55; Town Farm Road 7:05 – 7:10; Brickyard Road, 7:11; Whittier Rd. 7:13 to school.
Second trip Bus #34 – Temple, West Farmington – Paul Conant – Driver. First pick up Intersection of Shawnee / Mohawk/ Voter Hill, 8:00; Morrison Hill 8:03 – 8:07; Voter Hill/Dunham, 8:09; Clover Mill Road 8:11; Porter Hill, 8:12; Owen Mann Rd.8:18; Town Farm Road to Whistle Stop Market, 8:23 – 8:29; Bridge St 8:30;to schools.
First trip Bus #39 – East Wilton, Temple Road area – Mike Broadway – Driver. First pick up Wilton Rd. 6:34; Red Schoolhouse Road, 6:36; Orchard Drive to Old Route 2, 6:40 – 6:53; Academy Hill Transfers 6:55; Old Route 2 to East Wilton, 7:00 – 7:05; pick up 9 – 12 graders at East Wilton Grange Hall, 7:07; Mt.Blue Motel 7:11; to MBHS 7:15.
Second trip Bus #39 – East Wilton, Temple Road, Old Route 2, Dryden area – Mike Broadway – Driver. First pick up Lyle Hall Road 7:57; Temple Road/Voter to Pleasant Street, 8:00 – 8:07; Orchard Drive to Old Route 2, 8:07 – 8:19; Steve’s Market 8:20; Bennett St. 8:21; Depot Street 8:26 to schools.
First trip Bus #42 – Wilton, Dryden, Munson Road – Tony Newhall – Driver. First pick up Magrath Rd.,6:40; Academy Hill, High School Students, 6:46; Route 156 – Depot Street, Laundromat 6:54; Steve’s Market, 6:55; Bennett Street/Depot, 6:58; Munson Road, 7:00; Knowlton Corner Road 7:08, Webster Rd 7:11; Seamon Road, 7:16; to Mt. Blue.
Second trip Bus #42 – Chesterville, Wilton, Munson Road – Tony Newhall – Driver. First pick up Borough Road, 7:49; Sand Pond Road, 7:55; Smith Road 8:020, Borough Road 8:04; Bean’s Corner 8:10; McCrillis Corner/Bowling Alley Road, 8:15; cross road to Old Route 2, Main Street 8:17; East Wilton Grange, 8:19; Blue Spruce Road 8:20; Stoney Brook Trailer Park 8:24; Arkay St. 8:26; to school.
First trip Bus #43 – Xiaofang Clark – Driver. First pick up Tower Rd. 6;26; Egypt Pond Rd, 6:30; Sanborn Hill Rd, 6:34; East Rd. 6:38; French Road 6:40; West Rd. 6:42; Norcross Hill, 6:42; Gordon Hill Rd 6:46; Ridge Road – Horseshoe Pond Rd 6:49 – 6:53; Adams Road, 6:55; Valley Rd. 6:59; to MBC, 7:12.
Second trip Bus #43 – Xiaofang Clark – Driver. Matt DeBaets Lower part of Chesterville – First pick up Adams Rd Road 7:56; Norcross Hill Rd 8:03; West Rd 8:06; Sanborn Hill, 8:11; Egypt Pond Rd 8:17; Tower Road, 8:21; to Cape Cod Hill School, 8:40.
First trip Bus #44 – Industry, Mosher/Titcomb Hill – David Alexander – Driver – First pick up Industry Rd & Jersey Ave. 6:41; Industry Rd, New Sharon to Industry Rd, 6:41 – 6:49; Industry Road, 6:50 – 6:57; Clearwater Marina 6:58; Industry Town Office 7:00; Christian Drive & Industry Rd, 7:01; Federal Rd, 7:06; Mosher Hill Rd. 7:07 – 7:10; Titcomb Hill 7:11 – 7:17; Blueberry Hill Apt./North Street 7:18, to MBMS 7:20.
Second trip Bus #44 – Industry/Mosher/Titcomb Hill, Farmington – David Alexander – Driver – First pick up Christian Drive/Sewall Rd.,8:08; Mosher Hill to Titcomb Hill Road, 8:13 – 8:21; Blueberry Hill Apts. 8:30; to schools.
First Trip Bus #45 – , Rt. 43 Temple Road, Cummins Hill, Porter Hill, Route 4, Fairbanks, South Strong Road, – Andrea Wing – Driver. First pick up Temple Rd., 6:51; Cummings Hill, 6:56; Clover Mill Road, 6:57; Fairbanks Rd 7:03; Sandy River Terrace 7:09; Barlen Street, 7:11; South Strong Road 7:11 – 7:14; to Route 4/Fairbanks Road 7:15; to school
Second trip Bus #45 – Rt. 43 Temple Road, Cummins Hill, Porter Hill, Route 4, Fairbanks, South Strong Road, Andrea Wing – Driver. First pick up Temple Rd 7:55; Cummings Hill, 8:01; Clover Mill Road 8:03; Fairbanks Rd., 8:09; Sandy River Terrace 8:17; Barlen Street, 8:19; South Strong Road, 8:19 – 8:27; Fairbanks – Shady Grove Ln 8:29; to school.
First trip Bus #46 – upper part of Chesterville – Bruce Rollins – Driver. First pick up Lucy Knowles Rd 6:34 Pope Rd, 6:35; Dutch Gap Rd. 6:39; Zion’s Hill 6:45; Borough Rd. 6:45; Smith Rd. 6:53; Zion’s Hill, 7:03; Knowlton Corner Rd. 7:07 – 7:13; Seamon Rd. 7:14; to school.
Second trip Bus #46 – upper part of Chesterville – Bruce Rollins – Driver. First pick up Lucy Knowles Rd. 7:40; Zion’s Hill 7:43; Dutch Gap Rd. 8:06; Pope Rd. 8:11; Whittier Rd. 8:15 – 8:30; to school.