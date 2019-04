BUCKIFELD — The Buckfield Junior/Senior High School has announced the second trimester honor roll for the 2018-2019 school year, recognizing the academic achievements of the following students.

High Honors

• Grade 12 – Nicole Saunders and Phimraphat Soonjun.

• Grade 10 – Kylie Carrier.

• Grade 9 – Olivia Buswell.

Honors

• Grade 12 – Christian Austin, Margaret Bragg, Quang Bui, Jenna Doucette, Julia Dow, Dylan Harvey, Cole Merrill, Soyoung Park, Hannah Shields and Jacob Toomey

• Grade 11 – Deja Bennett, Molly Bourget, Hailey Chapman, Jessica Doucette, Kathryn Henderson, Kristen Patenaude and Josephine Replogle.

• Garde 10 – Alaina Adderley, Caralee Coburn, Ryan Corson, Olivia Darling, Logan Grant, Gavin Jack-Bennett, Siana Jacobs, Richard Kraske, William Lucas and Shyloe Morgan.

• Grade 9 – Hadley Blodgett, Emily Carrasquillo, Kayden Haylock, Jamie Richardson, Alyssa Litchfield and Zachary Shields.

• Grade 8 – Cole Brewster, William Goroshin, Zeppelin Holt, Jaiden Jack, Alexis Jasper, Roger (Taz) Keough III, Hailey Litchfield, Madisyn McAlister, Ashlin McAllister, Abigail Prokey, Kaitlyn Whitney and Reese Wilson.

• Grade 7 – Abigail Albert, Mya Austin, Dylan Bickford, Graham Blodgett, Jacob Jasper, Nolan Keene, Gavin Spear, Addison Stevens-Belanger, Emily Tilton, Terry Valles and Emily Verrill.

