LEWISTON — Lewiston High School has announced the honor roll students for the third quarter.
First Honors
Grade 12: Anab Abukar, Safa Ali, Maria Bellegarde, Shawn M. Chabot II, Matthew Cooper, Markus Davis, Sadira Dulac, Trevor Eliasen, Alana Gagnon, Breck Gagnon, Thalia Goncalves, Deondra Jones, Gabriel Labonte, Camryn LeBlanc, Kelsie Lynch, Tyler Marcoux, Kallie May, Paulo Mvemba, Emma Paquette, Mackenzie Richard, Kaylyn Ritchie, Madison Roy, Nicholas Roy, Bailee Sabine, Hindio Shaleh, Robert Shepard, Abigail Small, Caden Smith, Megan St. Cyr, Hunter Steele, Christa Wilcox and Kendra Wood.
Grade 11: Bisharo Abdi, Moubarek Abdourahman, Natalie Adams, Juliet Bolduc, Nicholas Bolduc, Nicolas Cadima, Molly Chicoine, Casyandra Cole, Jamie Doucette, Lucas Duncan, Calvin Dundore, Fardowsa Farah, Madeline Foster, Connor Francis, Peyton Gaudette, Myolene Gelinas, Lauryn Griffey-Parks, Madina Issack, Michee Kikobo, Connor Lariviere, Hayden Laroche Albert, Veda Leclerc, Abigail Levasseur, Dylan Mackintosh, Melina Masselli, Abigail Medina, Brianna Melanson, Kyle Ogden, Samuel Payne, Grace Pepin, Cayden Poisson-Bragdon, Ryan Pomerleau, Lillith Price-Wharff, Jillian Reissfelder, Alexandre Roy, Jordyn Rubin, Isabella Seet, Victoria Seliano, Camree St. Hilaire, Benjamin St. Laurent, Haile Theriault, Kim Torres, Kali Voss, Eliza Waciba, Ashley Ward and Evan Williams.
Grade 10: Idey Abdi, Asha Abdikadir, Rylee Barry, Kierriah Bartlett, Emma Begin, Kyrah Bellemare, Chloe Bilodeau, Kate Bilodeau, Arabella Clemons, Elena Clothier, Amy Cote, Adia Coulombe, Gavin Cronkhite, Liban Dahir, Hamdi Dakane, Samuel Davis, Olivia Deschenes, Damon Dewitt, Ivanilson Domingues, Brianne Dube, Paige Dymkoski, Kaitlyn Esposito, Kowsar Farah, Logan Flewelling, Molly Gallagher, Miranda Heutz, Noah Hill, Bridget Kahan, Rokayatou Katou, Elizabeth Knowlton, Anthony Krantz, Madison LaFlamme, Jillian Lacombe, Asia Lafrance, Olivia Lampron, Gemma Landry, Katherine Lavallee, Anna Legare, Andrew Letourneau, Noah Liberty, Braeden Lynch, Ciwer Mayen, Johnny Michareune, Katherine Morin, Reese Morin, Andrew Morissette, Campbell Mowry, Fardowsa Muktar, Olive Mwamba, Julia Paquette, Jeyleanne Pellot, Sara Robert, Sydney Roy, Habiba Samow, Emily Strachan, Abigail Svor, Julia Svor, Ariana Vallee and Owen Vincent.
Grade nine: Nasra Abdirahman, Samira Aden, Mohamed Ali, Maryan Aydid, Abdisalam Bade, Taylor Belanger, Cassandra Bigelow, Myriah Blais, Damon Bossie, Keanen Bowden, Elijah Michael Brito, Ahna Dostie, Matthew Dube, Ryleigh Emmert, Jorja Flynn, Libby Forgues, Brooklyn Giambra, Lilly Gish, Gavin Golder, Mya Grant, Megan Hatch, Cody Hensler, Olivia Higgs, Adrina Hood, Alexis Hopper, Caitlin Hunnefield, Haley Jackson, Cooper Kearns, Alexis Sue Keough, Leah Landry, Kathryn Laslie, Kaura Lawrence, Kristen Little, Rebecca Lussier, Odivio Mariano, Patrick Masikini, Brea Mathieu, Cecilia Miller, Cadence Nadeau, Tara Nash, RhiAnnon Patrie, Benjamin Pelletier, Trevor Pineau, Paige Pomerleau, Keira Potvin, Durim Qahalliu, Caleb Reissfelder, Trevin Ritchie, Wayne Shaw, Abas Shidad, Kelsey Westleigh and Madina Yonis.
Second Honors
Grade 12: Ubah Aden, Katherine Bilodeau, Alec Chandler, Christine Chasse, Ashley Cronkhite, Haley Haskin, Jack LeBlond, Katie Lemieux, Isaac Madore, Michael Melancon, Derek Metivier, Paige Polley, Jacob Smith, Amber Antonia Veilleux and Emma Williams.
Grade 11: Ester Bassa, Giovana Da Silva, Elijah Escobar, Brodi Farinas, Mackenzie Fournier, Chantel Gayton, Brandon Hough, Dylon Jackson, Brianna Jalbert, Brooklyn LaPierre, Nathan Little, Kade Lussier, Chloe Mercier, Logan Michaud, Abdinajib Mohamed, Hassan Mohamud, Tyler Murray and Aaliyah Nyetera.
Grade 10: Nephi Cadima, Elias Doucette-St. Onge, Shauna LeBlanc, Pacifique Manishimwe, Julianna Slaughter, Jevardo Wedderburn and Mariah Wright.
Grade nine: Degmo Bileh, Khaireh Dualeh, Victoria Escobar, Malik Foster, Evan Knowlton, Kristen Lachance, Suleyman Mohamed, Dale Morin, Lorie Ninganza and Faiza Yusuf.
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