WINTHROP — Winthrop High School has announced the students who made the the honor roll for the third quarter.
High Honors
Seniors: Nasim Adam, Maguire Anuszewski, Shelby Cobb, Breck Manseau, Valeriya Timofeyeva, Makayla Wilbert and Cameron Wood.
Juniors: Samantha Allen, Gabrielle Blanco, Sara Condon, Ian Dow, Alexis Emery, Madeline Fenlason, Natalie Frost, Nikki MacDonald and Jevin Smith.
Sophomores: Kerrigan Anuszewski, Hannah Duley, Holly Eason, Colby Emery, Owen Foster, Rowan Goebel-Bain, Noah Grube, Adam Hardy, Chase Keezer, Dana Lesko, Lindsay Letourneau, Ella Michaud, Nathan Miller, Madisyn Oberg, Abigail Ross, Teresa Siniak and Jacob Smith.
Freshmen: Sarah Adam, Patrick Bellemare, Anna Burkes, Stephanie Ducker, Kaitlyn Ellis, Vealy Lai, Marta Norton, Madelynne Perkins, Averie Silva, Caraline Squires and Olivia Vance.
Honors
Seniors: Ava Agri, Layne Audet, Bailey Baxter, Beau Brooks, Hanna Caprara, Nora Conrad, Alex DeLaCruz, Maria Dostie, Hannah Eason, Breonna Feeney, Samuel Figueroa, Andrew Frost, Emma Gay, Moriah Hajduk, Joshua Hofferberth, Jackson Ladd, Samuel Lattin, Michael Morales, Hayden Park, Katelynne Perkins, Jonathin Rufty, Olivia Simonson, Emily St. Pierre, Clara Szakas, Jillian Taylor and Eben Thomas.
Juniors: Bradley Bourne, Brandon Charlton, Maya Deming, Cameron Hachey, Zachary Pray, Natalie Rogers, Jillian Schmelzer, Zakary St. Germain, Camden Tweedie, Kayla Weber and Aaliyah Wilson-Falcone.
Sophomores: Joshua Deanda-Whaley, Sandor Doczy-Bordi, Brooklyn Gaghan, Maggie Gruver, Sydney Harrison, Landen Huff, Devyn Lee, Aiden Mitchell, Fisher Parker, Gavin Perkins, Jonathan Rioux, Chloe Solloway, Davis Squires, Samantha Struck and Jackson West.
Freshmen: Logan Baird, Carson Corbin, Chase Cuevas-Bumps, Montana Daigle, Emily Finch, Andrew Foster, Autumn Gerry, Chase Graves, Nathan Hachey, Justin Heath, Xavier Hodge, Cameron Hurd, Evan Jones, Muriel Lattin, Eliza Neill, Alyssa Parker, Vanessa Richards Bowden, Lydia Szakas, Samuel Thibeault and Daniel Webster.
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