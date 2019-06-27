BETHEL — Telstar High School has released its Dean’s List and High Honors for the last semester:

9th Grade
High Honors

Jordan Berry*
Adeline Charette*
Katelynn Evans*
Bailey Fraser *
Sophie Hanscom *
Julia Head *
Eleanor Hoff*
Myles Lilly*
Natasha Mason*
Caleb Mitchell*
Molly Pereira*

Dean’s List

Megan Cox
Nicole Cox
Darren Dodson
Nolan Fowles
Macie Hallett
Ava Hopps
Briar uHard
Leah Kimball
Andrew Leighton
Kyle Locklin
Tanner Martin
Ryleigh Richards

10th Grade
High Honors

Max Kruse *
Jewel Smith*
Shelby Thorman*

Dean’s List

Lillian Botka
Madisyn Buck
Isabella Connors
Livia Doucette
Dylan Duclos
Lilyana Johanson
Dillan Smith
Adler Souther
Julius Woods

11th Grade
High Honors

Aneah Bartlett *
Jaxen Call*
Kaitlyn Colby*
Emily Fraser *
Evan LeConey *
Kevin Lund-Briggs*
Perry Morton *
Calla Orino*
Lucinda Rothwell*
Grace Van Boskirk*

Dean’s List

Elizabeth Cowles
Kory Crockett-Harrington
Morgan Cropley
Alyssa Gagnon
Emma Kruse
Abigail Landry
Dakota Tuttle

12th Grade
High Honors

Payton Abbott *
Alicia Barton *
Ricco Call *
Julia Cherkis *
Emily Hanscom*
Emalee Harrington*
Michael Jones *
Hannah Kokkola*
Elizabeth McLeod *
Bethany Laird*
Gabriel Pasternak *
Georgia Piawlock *
Sadie Richardson *
Koley True *
Sarahanne Wright *

Dean’s List

McKinley Braley
Sarah Cannon
Alivia Chappie
Selina Creelman
Hannah Evans
Brooklin Gordon
Abby Harrington
Kaitlee Killam
Brad Lessard
Matthew Lavoie
Brooke Richardson
Victoria Skillin
Toby Walker

 

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