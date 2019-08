WILTON — The Bill Yates Memorial 10K, 5K and 1 mile fun run/walk were held as part of the 37th Annual Wilton Blueberry Festival Friday evening, August 2. The results are given below.

In the 10K race, 35 racers took their mark. 20 year old Tucker Barber of Wilton finished first with a time of 36:21.72. 20 year old Vanessa Rastella of Dingmansferry Pennsylvania was the fastest female racer with a time of 44:24.69.

10K Age Group Results Male 14 - 18 Place Bib # Name Finish Pace Age City

1 485 Jesse Dalton 39:23.83 6:21 18 Wilton 2 495 Ben Butterfield 39:43.35 6:24 18 Phillips 3 482 Dominic Giampietro 41:56.05 6:46 18 Farmington 4 483 Mick Gurney 48:57.67 7:54 18 Industry 5 465 David Callender 48:58.96 7:54 16 Peru 6 481 Tucker Tardif 49:59.78 8:04 15 Hartford Female 14 - 18 Place Bib # Name Finish Pace Age City

1 504 Gracie Ward 1:03:02.82 10:10 17 Wilton 2 468 Saydie Garbarini 1:08:04.48 10:59 17 Rumford Male 19 - 29 Place Bib # Name Finish Pace Age City

1 464 Tucker Barber 36:21.72 5:52 20 Wilton 2 505 Thaddeus Gunthor 41:49.88 6:45 20 North Pole 3 479 James Redburn 51:01.31 8:14 26 St.Andrews 4 502 Anthony Franchette 52:18.25 8:26 22 Wilton 5 480 Andrew Schafer 58:45.29 9:29 27 Greenwood IN Female 19 - 29 Place Bib # Name Finish Pace Age City

1 507 Vanessa Rastella 44:24.69 7:10 20 Dingmansferry P 2 506 Katherine Gunther 47:53.27 7:43 22 Farmington 3 471 Trisha Jack 1:20:48.25 13:02 28 Buckfield Male 30 - 39 Place Bib # Name Finish Pace Age City

1 478 David Powers 45:51.75 7:24 34 New Vineyard 2 476 Nathan Paling 49:29.28 7:59 38 Wilton 3 492 Arthur Trask 54:05.54 8:43 31 Wilton 4 174 Zack Frechette 56:43.31 9:09 32 Farmington Female 30 - 39 Place Bib # Name Finish Pace Age City

1 501 Jacinda Trask 1:02:00.68 10:00 33 Manchester 2 477 Rachel Paling 1:08:30.93 11:03 39 Wilton 3 470 Breana Hodgkins 1:17:49.96 12:33 34 Scarborough Male 40 - 49 Place Bib # Name Finish Pace Age City

1 469 Marco Gudino 38:38.83 6:14 41 Wilton 2 490 Ryan Davis 55:47.47 9:00 43 Livermore Falls 3 466 Nate Daku 58:45.28 9:29 47 Greenwood IN 4 497 Anthony Trask 1:02:01.05 10:00 49 Manchester Female 40 - 49 Place Bib # Name Finish Pace Age City

1 473 Lori Koban 1:15:07.72 12:07 44 East Wilton Male 50 - 59 Place Bib # Name Finish Pace Age City

1 474 Lance Lemieux 55:15.56 8:55 56 Wilton 2 503 David Chapman 56:14.87 9:04 59 Starks Female 50 - 59 Place Bib # Name Finish Pace Age City

1 475 Donna Ornosky 1:17:41.54 12:32 57 East Greenville Male 60 - 69 Place Bib # Name Finish Pace Age City

1 472 Brian Kelly 51:44.03 8:21 61 Wilton 2 463 Douglas Allen 1:04:18.05 10:22 61 Farmington Female 60 - 69 Place Bib # Name Finish Pace Age City

1 462 Beth Allen 55:54.38 9:01 61 Farmington Male 70 and Above Place Bib # Name Finish Pace Age City

1 484 Bernd Heinrich 51:19.79 8:17 79 Weld The 5K race found 70 runners participating. 56 year old Chris Bean of Montpelier Vermont finished first with a time of 20:33.91. The fastest female was 52 year old Tina Meserve of Livermore with a time of 22:02.33. Meserve was the fourth person to finish the race.

5K Age Group Results Male 13 and Under Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 177 Finley Ward 24:05.78 7:46 13 Wilton 2 158 Daniel Dalton 26:20.36 8:30 13 Wilton 3 136 Bryan Mastine 26:26.61 8:32 12 Wilton 4 165 Banyan Ingrisano 27:09.36 8:45 9 Farmington 5 123 Riley Hall 27:29.70 8:52 9 Chesterville 6 159 Teddy McLeod 28:10.32 9:05 10 Wilton 7 116 Noah Civiello 28:28.57 9:11 12 Wilton 8 120 Connor Greenleaf 29:08.88 9:24 10 Wilton 9 114 James Civiello 31:24.66 10:08 10 Wilton 10 160 Calvin Wall 33:41.26 10:52 10 Upperco MD 11 161 Westley Wall 33:41.84 10:52 9 Upperco MD 12 152 Maxwell Turner 34:53.42 11:15 9 Jay 13 178 Thijs Ward 35:55.91 11:35 12 Wilton 14 126 Richard Heidenry 50:42.34 16:21 10 St. Louis MO Female 13 and Under Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 155 Lily Huntley 26:15.38 8:28 11 Wilton 2 143 Karintyn Savage 28:53.17 9:19 9 Chesterville 3 112 Jasmine Carlton 40:44.59 13:08 8 Wilton Male 14 ‐ 18 Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 170 Jacob Butterfield 20:46.70 6:42 17 Phillips 2 128 Dylan Hinkley 21:58.02 7:05 16 Jay 3 156 Kyran Katzenbach 22:44.70 7:20 14 Farmington 4 127 Cayden Hinkley 23:46.02 7:40 15 Temple 5 101 Kaden Allen 26:21.93 8:30 15 Wilton 6 169 Dustyn Hinkley 27:14.43 8:47 14 Wilton Female 14 ‐ 18 Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 172 Kamryn Joyce 23:57.70 7:44 14 Farmington 2 109 Christy‐Lynn Beaudoi 40:44.50 13:08 15 Livermore Male 19 ‐ 29 Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 124 Blake Hart 26:34.32 8:34 25 Farmington 2 131 Norman Jack 30:25.95 9:49 28 Buckfield Female 19 ‐ 29 Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 130 Haley Howard 24:11.05 7:48 20 Wilton CT 2 149 Makenzie Thompson 28:11.36 9:05 24 Farmington 3 111 Megan Burdick 29:08.87 9:24 25 Wilton 4 129 Christina Holmgren 30:35.22 9:52 21 Wilton CT 5 122 Amanda Hall 33:33.63 10:49 26 Farmington 6 118 Nora EmersonDell 35:33.32 11:28 22 Reston VA Male 30 ‐ 39 Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 144 Wes Savage 24:48.87 8:00 36 Madison 2 173 Adam Cote 26:47.67 8:38 32 Wilton 3 145 Zechariah Savage 28:53.74 9:19 35 Chesterville 4 113 Gabe Civiello 31:25.11 10:08 38 Wilton 5 151 Jonathan Turner 34:53.60 11:15 35 Jay 6 132 Matt Kennedy 48:38.50 15:41 36 Derry NH Female 30 ‐ 39 Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 115 Jennifer Civiello 28:26.57 9:10 38 Wilton 2 157 Kristy Bubier 28:31.00 9:12 37 Wilton 3 134 Barb Lason 30:32.82 9:51 36 Kingfield 4 121 Jolene Greenleaf 32:36.16 10:31 35 Wilton 5 137 Dara Mastine 34:15.39 11:03 35 Wilton 6 163 Mindy Enman 41:09.79 13:16 34 Wilton Male 40 ‐ 49 Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 162 James Wall 24:10.17 7:48 42 Upperco MD 2 133 Brent Larson 30:18.77 9:46 44 Kingfield Female 40 ‐ 49 Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 175 Sarah Brown 24:28.90 7:54 41 Wilton 2 168 Bobby Jo Blodgett 28:32.26 9:12 43 Jay 3 171 Shelley Joyce 28:49.58 9:18 48 Farmington 4 179 Amy Ward 36:05.04 11:38 44 Wilton Male 50 ‐ 59 Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 107 Chris Bean 20:33.91 6:38 56 Montpelier VT 2 180 John Moodey 23:49.77 7:41 56 Bellevue WA 3 182 Andre Dube 24:24.65 7:52 56 Mt. Vernon 4 141 Steve Quackenbush 26:35.81 8:35 52 Wilton 5 104 John Archer 31:54.60 10:17 59 Chesterville 6 102 Bill Andrews 35:01.65 11:18 53 New Bedford MA Female 50 ‐ 59 Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 176 Tina Meserve 22:02.33 7:06 52 Livermore 2 148 Lisa Thompson 28:10.95 9:05 52 Farmington 3 181 Gina Snow 30:26.26 9:49 50 Mt. Vernon 4 139 Wendy Morrill 31:35.10 10:11 51 Farmington 5 103 Lisa Andrews 35:01.22 11:18 53 New Bedford MA 6 110 Kimberly Beaudoin 35:49.96 11:33 50 Livermore 7 153 Mindy Vienneau 37:27.01 12:05 56 Carthage 8 105 Ruth Archer 50:41.63 16:21 56 Chesterville Male 60 ‐ 69 Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 108 John Bean 23:50.11 7:41 61 Washington DC 2 164 Paul Mills 31:44.86 10:14 67 Farmington Female 60 ‐ 69 Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 154 Kathleen Welch 24:53.72 8:02 63 Farmington Male 70 and Above Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 166 John McCall 39:15.88 12:40 78 Kingfield Female 70 and Above Place Bib # Name Finish Pace Age City 1 167 Mamie McCall 1:00:30.41 19:31 77 Dauphin Island In the mile fun run/walk race, 73 people between the ages of 2 and 63 participated. 12 year old Macklin McKenna of Hudson Ohio finished first with a time of 6:38.34. 11 year old Eliza Stinson of Wilton was the first female finisher with a time of 7:12.49. Mile Age Group Results Male 6 and under Place Bib # Name Finish Age City 1 2 Brecken Black 8:57.74 4 Wilton 2 24 Gabriel Noyes 9:22.80 5 Madison 3 39 Owen Blakeman 9:26.46 5 Wilton 4 35 Liam Turner 9:58.56 6 Jay 5 11 Evan Dixon 10:09.31 4 Vienna 6 27 Kaden Plaisted 10:28.03 4 Jay 7 51 Owen Trask 11:02.36 4 Wilton 8 21 Aiden Jack 11:07.30 5 Buckfield 9 4 Andrew Butler 11:50.30 5 Montreal QC 10 140 Jakobi Gray 12:17.00 4 Temple 11 38 Graham Blakeman 12:24.53 3 Wilton 12 69 Owen Stinson 13:03.75 4 Wilton 13 25 Francis Paling 14:27.56 2 Wilton Female 6 and under Place Bib # Name Finish Age City 1 6 Audrey Civiello 9:42.28 6 Wilton 2 63 Aspen Turner 11:33.50 5 Jay 3 1 Acadia Averill 12:00.93 3 Wilton 4 26 Ruby Paling 12:33.69 5 Wilton 5 45 Reegan Blake 16:21.21 4 Wilton 6 14 LilyAna Frost 16:42.09 3 Wilton Male 7 ‐ 9 Place Bib # Name Finish Age City 1 8 Jackson Corey 6:48.28 9 Auburn 2 5 Stephen Butler 7:37.77 8 Montreal QC 3 47 Walker Gilligan 7:49.58 9 North Yarmouth 4 40 Deagan Bubier 7:57.28 7 Wilton 5 18 Daniel Gudino 8:01.52 8 Wilton 6 42 Wyatt McLeod 8:11.03 7 Wilton 7 56 Isaac Garland 8:19.79 8 Wilton 8 59 Eli Ingrisano 8:21.75 7 Farmington 9 48 Blake Gilligan 8:42.37 7 North Yarmouth 10 49 Luke Wall 8:42.73 7 Upperco MD 11 7 Benjamin Civiello 9:10.11 7 Wilton 12 61 Wes Simpson 9:22.62 8 Farmington 13 52 Blake Marcotte 10:19.64 9 Jay 14 32 Austin Spencer 10:51.22 8 Wilton 15 74 Cooper Wilcox 12:23.60 8 Wilton Female 7 ‐ 9 Place Bib # Name Finish Age City 1 60 Scout Simpson 7:23.34 9 Farmington 2 3 Scarlett Black 8:11.20 7 Wilton 3 19 Natalie Gudino 8:36.76 7 Wilton 4 50 Ella Trask 9:11.21 7 Wilton 5 62 Ava Turner 9:13.37 8 Jay 6 72 Emmersen Ward 9:35.82 7 Wilton 7 28 Sophia Powers 9:42.80 7 New Vineyard 8 23 Elyse Mastine 9:52.60 7 Wilton 9 30 Andlaryn Savage 10:01.84 7 Chesterville 10 64 Olivia White 10:09.61 9 Norridgewock 11 65 Natalie Kline 10:09.71 7 Auburn 12 17 Jocelyn Greenleaf 10:21.76 8 Wilton 13 46 Braelyn Taylor 10:40.57 7 Wilton 14 44 Irene Cardinale 11:29.06 7 Wilton 15 43 Lili Frechette 11:37.29 7 Wilton 16 29 Alyssa Rowe 11:41.71 8 Wilton 17 71 Mae McKenna 14:28.07 9 Hudson OH Male 10 ‐ 12 Place Bib # Name Finish Age City 1 70 Macklin McKenna 6:38.34 12 Hudson OH 2 33 Dominic Stritzke 6:47.71 11 Beverly MA 3 54 Preston Garland 7:07.11 11 Wilton 4 67 Gavin Tompkins 8:37.38 11 Wilton 5 73 Tanner Allenbaugh 8:40.87 11 Wilton 6 9 Elias Daku 8:43.05 10 Greenwood IN 7 41 Mason Hinkley 10:34.27 12 Temple 8 22 Mason Laplante 10:35.42 10 Wilton Female 10 ‐ 12 Place Bib # Name Finish Age City 1 68 Eliza Stinson 7:12.49 11 Wilton 2 55 Abigail Garland 7:24.36 10 Wilton 3 66 Olivia Lake 7:47.69 11 Wilton 4 34 Jordyn Stritzke 8:51.02 12 Beverly MA 5 53 Kyleigh Marcotte 10:37.83 10 Jay Male 13 and Above Place Bib # Name Finish Age City 1 37 Zachary Blakeman 9:26.55 34 Wilton 2 12 Nathan Dixon 10:04.97 33 Vienna 3 58 Eric Bowey 15:48.91 63 Wilton 4 13 Bruce Frost 16:42.73 53 Wilton Female 13 and Above Place Bib # Name Finish Age City 1 20 Rebekah Gudino 8:32.50 13 Wilton 2 10 Meg Daku 8:43.38 48 Greenwood IN 3 31 Jennifer Savage 10:01.80 33 Chesterville 4 36 Anita Wooten 15:16.29 53 Riverhead NY 5 57 Dennifer Hardy 15:48.03 55 Wilton

