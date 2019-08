Apple Valley

Wednesday, August 7 Ladies League Pink Lady results: Team Scores — Jill Longstaff/Pat Lachance/Elaine Dube 49; Net: A Flight — Jeanne Read 30 B Flight — Diane Gagnier C Flight — Philomena Brown 24; Overall: Putts — Jill Longstaff; Birdie — Jill Longstaff; 50/50 — Ethel Landry.

Fairlawn

Wednesday, August 7 three ball points results — 1. Mark Pontbriand/Pastor Vail/Vic Labreque/Ron Cronin 84 1. Marty Eyre/Paul Cote/Dave Depot/Paul Spencer 84 3. Chanel Leblanc/Russ Desjardins/Harold Churchill/Paul Spencer 83; Pins: No. 11 — 1. Dave Depot 11’8.5″ 2. Glenn Downs 11’9″ 3. Dale Brown 13’2″ No. 13 — 1. Mike Bell 11’2.5″ 2. Vic Labrecque 14’10” 3. Les Sturtevant.

Fox Ridge

Tuesday, August 6 Blanchard Men’s League results: 1. Tracy Cloutier/Bob Washburn 150 2. Bob Baum/Scott Jeffords 146 3. Joe Lariviere/Scott Laberge 145.5; Pins: No. 13 — Scott Jeffords 24′ No. 16 — Marcel Brissette 5’4″; Skins — Pete Provencher No. 10, Ray Vachon No. 12, Mike Olehowski No. 15; 50/50 — Mitch/Gene.

The Meadows

Wednesday, August Ladies League nine hole scramble results: 1. Louise Cote/Jean Blanchette Anita Morin/Phyllis Greim 38 1. Pauline Blais/Debra Charest/Chris Sirois/Barbara Odiorne 38 3. Pat Carr/Kim Coombs/Lynn Polley/Maureen Spencer 39 4. Lin Mathieu/Nancy Dube/Phoebe Lowell/Wanda Brown 41; Pin: No. 7 — Louise Cote/Jean Blanchette/Anita Morin/Phyllis Greim 6″; 50/50 — Pat Carr.

Natanis

Tuesday August 6 MSGA Janet Drouin Memorial results: GROSS Flight 1: Jordan LaPlume 72, Ruby Haylock 78, Kathy Crawford 79, Melissa Johnson 79. Flight 2: Kathy-Rae Emmi 84, Sybil Davis, 84, Sherrie Thomas 89, Peggy Wilson 90. Flight 3: Jade Haylock 83, Sharon Houle 91, Vicki Lindquist 91, Eileen Bryant 93. Flight 4: Patricia Bailey 92, Maggie Black 95, Karen Dunbar 98, Carole Cook 99, Pat Rathbone 99. Flight 5: Karen Stuart 97, Patricia Wood 101, Kathie Gunning 104, Jeanne LaPlante 105. NET Flight 1: Liz Wiltshire 66, Marsha Adams 67, Mary Latini 68, Sheila Brocki 72, Elaine Politis 72. Flight 2: Karen Richardson 65, Joy Eon 68, Bambi Stevens 69, Maureen Lano 69. Flight 3: Rachel Newman 66, Evie Graham 68, Nancy Bither 69, Judy Ducharme 69. Flight 4: Donna Hanson 66, Robin Ashe 67, Janet White 68, Judy Edgecomb 69. Flight 5: Linda Morin-Pasco 65, Barb Scott 68, Linda Legacy 69, Kyle Atwell 69, Laurie Pelletier 69. GROSS SKINS: Hole 3 Jordan LaPlume 3, Hole 5 Melissa Johnson 2, Hole 7 Leslie Guenther 2, Hole 16 Kathi O’Grady 3, Hole 17 Susan Tartre 4, Hole 18 Jordan LaPlume 3. NET SKINS: Hole 1 Rachel Newman 2, Hole 7 Susanne Soule 1, Hole 8 Jade Haylock 1, Hole 12 Susanne Soule 0. PINS: Hole 7 Susanne Soule 4’11” Erin Weimer 5’11” Carol Hurley 7’11” Liz Wiltshire 12’9″ Hole 12 Susanne Soule 3’10” Denise Hennessey 5’7″ Traci Beier 7’11” Sue Gordon 9′.

Poland Spring

Tuesday, August 6 Ladies League best ball on holes No. 3, No. 6 and No. 9 results: 1. Margarete Schnauck/Robin Haley/Mary O’Neil 11 2. Maureen Heath/Mary Nablo/Karen Nichols 12 2. Pat Maines/Georgia Pratt/Jane Stone 12 4. Patty Leavitt /Mona Leavitt 14 5. Val Cole/Sue Peters 15 6. Mona Bergeron/Maureen Campbell/Pauline Wnterbottom/Joann Martel 16 6. Sonja Trheriault/Brooke Grygiel/Sarah Marcotte/Melony Gordon/Gail Charpentier 16 6. Sue Provost/Anne Printup/Roxy Dionne/Sue Reny 16 9. Gail Croteau/Ruth Briggs/Yvette Washburn/Dot Meagher 18 9. Yvette Bouttenot/Peggy White/Melody Needham/Charlotte Coogins 18.

Pine Acres

Monday August 5 Seniors Scramble results: Flight one — Maurice Sampson/Don Doyon/Nancy Dube/Irene Asselin; Flight two — Norm Polley/Bart Shipley/Bob Lavoie/Jean Cote/John Bourgault; Flight three — Dick Caron/Lynn Polley/Jim Crawford/ Diane Doyon; Closest to the pin — 1. Wayne Seger 38’3″ 2. Maurice Sampson 38’11” 50/50 — Irene Asselin/Dick Caro

Springbrook

Jim Murphy of Gardiner recorded his first ace on Friday, August 6 using a 6-iron on the par-3, 152 yard 13th hole.

Friday, August 6 President Cup Final: 1. Jim Murphy 2. Rick Shea.

Thursday, August 8 Ladies League solo best ball results: Gross — Ashley Golden; Net — Carmen Cohen; Pins: No. 2 — Rita Howard 10″ No. 8 — Jill Longstaff 4’8″.

Tuesday, August 6 Men’s League results: First Flight — 1. Keith Ross +7 2. Mike Burian +2 2. Brandon Marcotte +2; Second flight — 1. Matt Hopkins +6 2. Ray Convery +3 2. Mark Kent +3 2. Matt Howard +3 2. Tom Tiner +3; Third Flight — 1. Rich Howard +7.5 2. Rick Shea +2.5 3. Rich Douglass +1.5 3. Mike Godin +1.5; Pins: No. 2: Black — Mike Burian 10’6″ Blue — Mark Kent 11’7″ No. 8: Black — Tom Tiner 7’7″;

