HIGH HONORS: 93 or above in ALL academic subjects

Grade 12: Evan Allen, Mila Long-Frost, Jackson Masterson, Baylie McLaughlin, Allison Pinkham, Alexis Robbins, Hope Silver, Hailey Walker, Jedidiah Zelie

Grade 11: Benjamin DeBiase, Troy Hupper, Joshua Ireland, Patrick Storer, Camryn Wahl

Grade 10: Sara Galusha, Emily Kidd, Emily marden, Wyatt Sieminski, Caleb Thibodeau, Cameron Walters

Grade 9: Josey Arms, Madison Contreras, Savannah Davis, Kaden Pillsbury

HONORS: 85 or above in ALL academic subjects

Grade 12: Carter Andrews, Jacob Butterfield, Kaleb Clark, India Coolong, Shyan Frye, Jonathan Jordan, Nathan Luce, Denny Marble, Celeste Reid, Emma Root, Guinevere Webster

Grade 11: Aliya Boyce, Meika Caron, Clifford Cavanaugh, Ethan Cockerham, Brian Dustin, Konor Dyer, Bradley Frost, Clara Logan, Austin Marden, Matthew Mitchell, Madison Phelps, Trenton Reed, Declan Stanley, Cade Tooker

Grade 10: Haley Bate, Kaydence Dunn, Martin Kelley, Emily O’Neil, Bynna Zelie, Winter Ziehler

Grade 9: Nolan Dyer, Charlotte Mitchell, Isabella Norster, Willow Norton, Emily Pillsbury, Tucker Plouffe, Savina Sherwood, Jeffrey Warnock, Julia Wells

HONORABLE MENTION: 85 or above in FOUR academic subjects and 74 or above in all other subjects

Grade 12: Isaac Emery, Tyson Hill, Jonathan Luce, Jacob O’donnell, Yvonne Provencher, Isabel Roderick

Grade 11: Cassidy Lakin, Quinn Mumma, Alexander Renshaw, Valentia Rowe, Brecken Sargent, Sabastian Sylvester, Hunter Warren

Grade 10: Ian Allen, Jaiden Bachelder, Isabella Cain, Kody Chapman, June clark, Nathaniel Clement, Zekariah Coolong, Cassandra Hobbs, Ryan Kane, Adam Luce, Genesis Mitchell, Trevor Phelps, Kyle Presby, Kana Sherwood, Melisa Thomas, Arianna Thompson

Grade 9: Carter Chase, Lily Day, Kiley franklin, James Haynes, Michaela Morgan, Edward Pease, Frank Provencher, Aden Richard, Olivia Roderick, Damien Thurlow, Abigail Wilcox.

