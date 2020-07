FARMINGTON — The University of Maine at Farmington has announced its dean’s list for the spring semester.

UMF maintains a dean’s list each semester for those students completing a minimum of 12 credits in courses producing quality points. Students whose grade point average for the semester is equal to or greater than 3.8 are awarded high academic achievement. Students whose grade point average for the semester is less than 3.8 but equal to or greater than 3.5 are awarded academic achievement. Any incompletes must be satisfactorily completed before the student is honored with dean’s list status.

Area students named to the list are as follows:

Auburn: Christian Beliveau, Jeremy Daigle, Baylee Frechette, Katherine Gilpatrick, Haley Knowlton, Noah Nicholas, Aleksa Pierce; Avon: Chenoa Savage, Samuel Storer, Emily Yurick; Bethel: Mariah Millett; Bowdoin: Justin Cochran; Bowdoinham: Katania Graeff, Alison Hooper, Campbell Tankersley; Bridgton: Mark Mayo; Brownfield: Gracie Vaughan; Bryant Pond: Koley True; Buckfield: Wheeler Lowell, Abigail Shields, Andrew Warren.

Carthage: Ashley Hutchinson, Carleen Hutchinson; Casco: Marissa Morrissette; Chesterville: Audrey Keith, Heidi Richards, Amber Soha; Coplin Plantation: Jocelyn Stevens; Dixfield: Frances MacLeod, Lakota Monzo, Neil Nolette, Riley Robinson, Charity Webster; Durham: Hayden Thomas, Christa Wilcox.

Farmington: David Ballard, Jacob Barker, Mattyson Bernard, Hannah Binder, Sydney Booth, Kellsie Britton, Vanessa Brown, Tania Bureau, Adriana Burnham, Adrienne Chandler, Jasmine Corkins, Abbigayl Czajkowski, Roxanna Decker, Chelsey Drake, Maria Drew, Brenna Eastman, Kaitlyn France, Adam Gagnon, Emily Hargreaves, Dawn Harris, Alexander Ingalls, Paige Ireland, Damian Ladd, Niki Lake, Suzanne Lauze, Amethyst Leeman, Isaac Libby, Natachia Lovering, Madison Makarewicz, Mecedaidh Phalen, Alexis Pickens, Patience Rousseau, Isaac Seigle, Megan Sheckells, Andrea Swiedom, Samantha Taylor, Sara Taylor, Mackenzie Telfer, Maxwell Testa, Raven Walczak, Lucas Worrell.

Fryeburg: Reece Kneissler, River Lusky; Gray: Chelsea Davis, Valerie Sanborn; Greene: Averie Cloutier, Samantha Martineau, Paris Pierce; Greenwood: Paige Dutterer; Harrison: Kirsten Edwards; Hartford: Kali Litchfield, Elaine Randolph; Hebron: Jacob Michaud, Taryn Schorr; Hiram: Naomi Anderson; Industry: Stevie Taggett; Jay: Elly Bernard, Benjamin Berry, Alexis Bessey, Alana Cole, Matthew Cornelio, Shae-Lynn Fortier, Katelyn Gervais, Justin Parlin, Lilly Towers, Caryn True; Kingfield: Kacie Ackley, Kim Hem, Michael Miller, Isaiah Reid, Olivia Scott, Libby Shanahan; Leeds: Kayleigh Getty, Hannah Karcher, Gabrielle Pelkey.

Lewiston: Shukri Abdirahman, Brook James, Jayme Loisel, Alexis Paradis, Nelson Peterson, Nicole Pilote, Bailee Sabine, Emily Schulze, Sylvia Schulze, Kasey Talarico, Emma Williams, Abbie Zanoni; Lisbon: Erin Holt, Haley Morse, Rosalie White; Livermore: Gabrielle Beaudoin; Livermore Falls: Mallori Chretien, Ashley Greenleaf, Madison Lecowitch, Michael Marr, Andrew Wilcox; Madison: Dorene Jackman, Chase Malloy, Brooke Ross, Vanessa Schaeffer; Manchester: Aric Belanger; Mason Township: Maegan Hewey; Mechanic Falls: Spencer Davis, Chelsea Roy, Twilight Smart-Benson; Mexico: Abbey Duguay, Shannon Newcomb.

Minot: Madeleine Tiner, Norma Williams; Monmouth: Tia Day, Abigail Hunt; Mt. Vernon: Fayth Jacques, Alycia Jajliardo; Naples: Emma Brown, Samantha Pond; New Gloucester: Abigail Cloutier, Jonelle Gavett; New Portland: Avianna Rafferty; New Sharon: Gregory Baxter, Taylor Burke, Aidan Finnegan, Ryan Pratt; Norridgewock: Mikayla Chase, Benjamin Lyman; North New Portland: Evan Gorr; Norway: Marie Martin, Jordan Stevens, Erika Whitman; Otisfield: Jarret Bundy, Krystin Paine; Parsonsfield: Elizabeth Ouellette; Poland: Sara Szantyr.

Rangeley: Natausha Cogley, Kyle LaRochelle; Readfield: Bryer Carlson, Naomi Moulton; Richmond: Kaylee Williams; Rumford: Sarah Bourret, Courtney Carrier, Karen Flaherty, Matthew Legere, Julianne Petrie, Lindsey White; Sabattus: Miranda Kramer, Makenzie LeBlanc; Solon: Lillian Johnson; South Paris: Miranda Gould, Emily Lathrop, Caitlyn Riggott, Kelsey Riggott; Stratton: Ashley LaGross; Strong: Cailyn Correllus, Alora Ross, Summer Ross, Sarah Stanley.

Temple: Gracie Foss; Topsham: Anna Manuel; Turner: Alexandra Brooks, Haylee Janosco, Jason Labbe, Alex Leadbetter, Damaris MacGregor, John Neary, Audrey Spear, Emily Thibodeau; Waterford: Alyssa Morin; Wayne: Kathryn King; Weld: Sadie Storer; West Farmington: Iris Morgan, Alexis Wyman-LaBelle; West Paris: Reilly McGlone, Kimberly Smith; West Poland: Melissa Wood; Wilton: Brandon Cardona, Alan Collins, John Dickerson, Emilee Eustis, Kaleb Fletcher, Clare Fournier, Emilie Lake, Grace McIntosh, Noah Preble, Hailey Rose, Faith Rouillard, Janis Stinson-Pryor; Windham: Heather Carper, Trevor Crowley, Abigail Libby, Julia Preston, Dominic Stevens; Winthrop: Portia Hardy, Derek Mclaughlin, Mattilda Rice, Luke St. Hilaire.

« Previous