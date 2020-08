Apple Valley

Wednesday, August 12 ladies league results: A Flight: Gross — Fran Blanchette 45; Net — Doris Martin 36; B Flight: Gross — Kaitlyn Gallagher 48; Net — Anne Legendre 31; C Flight: Gross — Claire Veilleux 59; Net — Linda Boucher 32; Overall: 50/50 —Claire Veilleux.

Fairlawn

Wednesday, August 12 senior league three ball shamble results: 1. Rick Lane/Paul Cote/Bob Allen/Ron Grant -47 2. Dennis Fox/Canel Leblanc/Lee Biron/Ron Cronin -46 3. Rick Grant/Pastor Vail/Rick Gardiner/Ron Grant -44; Pins: No. 11 — Steve Bergeron 7’6.5″ 2. Rick Lane 16’1″ 3. Ron Cronin 23’6″ No. 13 — 1. Norm Ford 8’4″ 2. Dave Depot 9’10” 3. Bob Bolduc 10′.

Fox Ridge

Monday, August 10 CMSGA results: Overall Gross: Bob Pellerin 77M, Reid Birdsall 77, Tom Downs 78; Net: Dave Ames 71, Dale Northrup 72M, Ben Walker 72; FLIGHT 1 Gross: Dennis Leaver 81M, Dave Ballew 81, Charlie Pray 83; Net: Paul Doody 74M, Ken Brigham 74M, Creed Ray 74; FLIGHT 2 Gross: John Collns 78, Bruce Bubier 79, Bill Fairchild 80; NET: Mark Kamen 73, John Deetjen 74, Steve Assante 75; FLIGHT 3 Gross: Pete Brunner 82, Mert Dearnley 83, Tom Kus 85; Net: Tom Davis 74, Rollie Moore 78, Dave Curtis 79M ; FLIGHT 4 Gross: Ray Brochu 85, Spike Herrick 88M, Dave Kus 88; Net:, Dave Suhr 75, Jim Curtis 76, Mike Napolitano 77; Super Senior: Gross: Dana McCurdy 87; NET: Sandy Day 82; Best Ball Gross: Bruce Bubier, Bill Fairchild, Mert Dearnley, Colin Roy 69; Dave Ballew, Tom Davis, Tom Downs, Phil McCabe 70; Best Ball Net: , Mark Kamen, Ken Martin, Ron Newton, Dale Northrup 59; Dave Ames, Bill Barbour, Ken Brigham, Dennis Leaver 63 Pins: #3 Dave St Andre 7′ 6” Mike Garrity 7′ 11” #5 John Todd 5′ 7” Carleton Demmons 9′ 5” #13 John Collins ACE Mike Baillargeon 6′ 7” #16 Bill Hunter 4′ 1” Tom Davis 7′ 4” SKINS: Gross: #1 John Collins (3) #6 Tom Downs (3) #7 Spike Herrick (3) #9 Todd Gifford (4) #10 Tom Davis (3) #13 John Collins (1) #18 Dave Ames (3) NET #3 #4 Mert Dearnley (3) #11 Peter Meulendyk (3) #14 Mike Napolitano (2).

Friday, August 7 Brew and BBQ tournament results: 1. Glenn Fillion/Audrey Fillion/Michelle Boucher/Dave Boucher 2. Carly Goody/Maureen Heath/Karen Nichols/Alan Cote.

Martindale

Glenn Tracey of Auburn aced the par-3 152-yard 11th hole using a 9-iron on Saturday, August 8. The shot was witnessed by Paul Croteau, Mike Doucette and Brian Belknap.

Sunday, August 9 individual results: 0-9 handicap: Gross — 1. Brian Bilodeau 66 2. Rocky Myers 72 3. Matt Ouellette 73; Net — 1. Jon Mercier 73/67 2. Bobby Myers 73/68 3. Moe Martin 73/70; 10+ handicap: Gross — 1. Jason Rouleau 82 2. Paul Robinson 83; Net — Jordy Knoren 91/62 2. Brody Artes 87/68; Skins: Gross — Kyle Bourassa No. 1, Jon Mercier No. 4, Roger Densmore No. 5, Rocky Myers No. 11, Brian Bilodeau No. 12; Net — Jordy Knoren No. 3, No. 7 and No. 14, Jon Mercier No. 16, Brody Artes No. 18.

Saturday, August 8 results: Individual: 0-9 handicap: Gross — Brian Bilodeau 67 2. Matt Ouellette 72 3. Paul Croteau 74; Net — 1. Doug Craib 72/66 2. Mike Doucette 68 2. Ian Ryan 76/68; 10+ handicap: Gross — Paul Robinson 80; Net — 1. Brody Artes 88/69 2. Keith Studley 82/69; White Tees: Gross — Ernie Ashton 76; Net — Ray Martel 96-74; Skins: Gross — Richard Paradis No. 1, Terry Ricker No. 6, Glenn Tracey No. 11, Brian Bilodeau No. 12, Paul Croteau No. 13, Will Emerson No. 18; Net — Brody Artes No. 12, Tim Jordan No. 15; Team: Best two of four: Gross — CJ Bergeron/Richard Paradis/Ben Randall/Will Emerson -8 2. Ian Ryan/Brian Bilodeau/Brad Myers/Brody Artes -6; Net — 1. John Haynes/Jerry Haynes/Johnny Haynes/Dan St. Pierre -18 2. Glenn Tracey/Mike Doucette/Paul Croteau/Brian Belknap -17.

Friday, August 7 individual results: Green Tees: Gross — Brian Bilodeau 66 2. Ian McCarthy 77; Net — 1. Brody Artes 87/67 2. Joe Burnham 77/68; Combo Tees: Net — Doug Craib 75/71; White Tees: Gross — Ron Morin 79; Net — Ray Martel 90/69; Skins: Gross — Moe Morin No. 1, Jim Helmkamp No. 6, Brian Bilodeau No. 9; Net — Doug Craib No. 16.

Wednesday, August 5 skins game: Gross — Chip Morrison No. 1 and Ernie Ashton No. 16.

The Meadows

Wednesday, August 12 ladies league bring a friend day results: 1. Kim Coombs/Linda Dufour/Phoebe Lowell/Janet Nelson 33 2. Linda Bolduc/Pauline Clavet/Lin Mathieu/Dorina Martin 35 3. Anita Morin/Diane Doyon/Nancy Dube/Martha Cielinski 37;Closet to the Pin — Deb Charest/Jackie Turcotte/Camille Booker/ Brittney Barr 0″.

Thursday, August 6 senior league results: Front Nine — 1. Rod Parker/Charlie Hutchinson/Richard Beaulieu -3 2. Brian Callahan/Doug Williams/Paul Potvin/Sonny Jutras -2 2. Dan Charron/Chuck Clavet/Louis Dumont/Bert Boucher -2; Back — 1. Dick Blanchette/Paul Forgues/Bob Masse/Fran Hanley -1 1. Mike Moody/Paul Doyon/Fern Cloutier -1 3. Art Bonenfant/Bob Mathieu/Bob Cielinski/Andy Pratt; 1overall: 50/50 — Claude Maheu.

Norway

Tuesday, August 11 MSGA women’s results: Flight 1 GROSS: Raylene Buck 74; Stephanie Babin 81; Kathy-Rae Emmi 82; Melissa Johnson 82; Hannah Noonan 82 NET: Lisa Wintle 72; Marlene Viger 73; Cindi Kostis 73; Vicki Lindquist 73 Flight 2 GROSS: Patty McDonald 85; Debbie Lalemand 90; Luanne MacDonald 91; Barb Bishop 91 NET: Carol Walsh 71; Betty Jordan 72; Penny Guerin 73; Janet Lee 75 SKINS GROSS: Marlene Viger 6th, 10th; Melissa Johnson 16th; Cindi Kostis 8th; Patty McDonald 3rd; Pearl St. Pierre 18th; Hannah Noonan 14th NET: Sheila Colby 15th.

Oakdale

August 11 and 13 ladies league results: Points — 1. Deb Gurney +3.5 2. Melanie Gordan +1.5 2. Liz Tidswell +1.5; Best Poker Hand — 1. Becky Hall Four 7s 1. Jackie Kilbreth Four 7s 3. Sheila Meader Four 6s; Long Putt — Diane Johnson; Chip-in — Maryanne Goff.

Poland Spring

Thursday, August 13 mini member-guest results: Gross — 1. Karen Nichols/Mary Nablo/Maureen Heath/ Elizabeth Wiltshire 65 2. Sylvia LeBlanc/Debbie Porter/Phyllis Ray/Ellen Pratt 75 3. Kathy Bartley/Lee Bearce/Brenda Michelson/Suzanne Dostie 76 4. Adrienne Lasky/Betty Holmes/Joanne Conley/Leigh Lardieri 79 5. Diana Poliquin/Nancy Manley/Jeanne Read/Frances Blanchette 83; Net — 1. Susan Poulin/Gail Gagne/Janet Nelson/Roxane Cole 46 2. Diane Gagnier/Linda Mynahan/Cindy Halliday/Jo Albert 47 3. Leesa Smith/Sharon Webster/Janis Astle/Sharon Fasulo 49 3. Sandi Piper/Diane Jordan/Suzanne Dostie/Maureen Mayo 49 3. Sandra Ross/Dawn Armani/Deb Ross/Nicole Pollock 49 6. Elaine Dube/Jill Longstaff/Gail Croteau/Ruth Briggs 50; 7. Kim Clark/Ka Hefty/Karen Phillbrook/Rebecca Hefty/Pam Leary.

Tuesday, August 11 twilight league two best balls on holes No. 3, No. 5 and No. 8: 1. Hillary Benn/Debbie Sullivan/Lucky D’Ascanio/Audrey Allen 26 1. Sandy Hubbard/Liz Blanchard/Mary Nablo/Karen Nichols 26 3. Cathy Curley/Lynane Hale 30 4. Ann Martel/Brooke Grygiel/Sonja Theriault 31 5. Lisa Bisson/Sarah Marcotte/Ginny Coleman 33 5. Jen Banker/Sue Hatch/Angie Ray/Gail Charpentier 33 6. Joanie Giguere/ Diane Nadeau/Rose Vining/Jill Starbird 37 7. Mona Bergeron/Pauline Winterbottom 40; Scramble — 1. Anne Printup/Roxy Dionne/Sue Provost +7 2. Carrie Bickford/Margie Bickford/Mona Leavitt/Nancy Richard 2. Dot Meagher/Yvette Washburn/Gail Croteau/Ruth Briggs +10 4. Peggy White/Mel Needham/Becky Burns/Heather Slattery +17; Overall: 50/50 — Rose Vining.

Springbrook

Tuesday, August 11 two-ball blind draw points results: 1. Tim Mynahan/Dick Therrien +7 2. Dave Kus/Bud Murphy +3 3. Roger Maloney/Paul Jackson -1 4. Rick Shea/Tom Wylie.

Monday, August 10 mixed twilight league results: Gross — Ken Carver/Rachel Newman 33; Net — Deb Murphy/Rich Howard 27; Pins: No. 2 — Ashley Golden 13’3″ No. 8 — Carmen Cohen 26’7″.

« Previous