BUCKFIELD — The following students have achieved honors at Buckfield Junior/Senior High School for the first trimester:

High Honors:

Grade 12: Alaina Adderley, Kylie Carrier, Olivia Darling, and Siana Jacobs.

Grade 11: Kayden Haylock.

Grade 8: Cayden Durgin and Audrey Stimson.

Grade 7: Brittany Carrier and Charlotte McGreevy.

Honor Roll:

Grade 12: Elijah Chasse, Mckenzie Doucette, Keegan Jack, Gavin Jack-Bennett, Richard Kraske, William Lucas, Cara Merrill, Shyloe Morgan, Giada Songini, Rebekah Tilton, and Abigail Warren.

Grade 11: Olivia Buswell, Emily Carrasquillo, Cameron Durgin, Lukus Hartmann, Alyssa Litchfield, Celine Perron, and Jamie Richardson.

Grade 10: Cole Brewster, Caleb Chapman, Chloe Gordon, Michael Greenlaw, Zeppelin Holt, Alexis Jasper, Roger (Taz) Keough III, Abigail Prokey, and Emma Stevens-Belanger.

Grade 9: Abigail Albert, Mya Austin, Cade Dow, Hope Hinckley, Jacob Jasper, Nolan Keene, Owen LaPointe, Caylie Principe, Addison Stevens-Belanger, and Emily Tilton.

Grade 8: Benjamin (Saylor) Bourassa, Cora Brewster, Carmen Crockett, Jonas Culleton, Nathaniel DeLisle, Amelia Hill, Seamus Keough, Morgan Lacasse, Elizabeth Marin, Cori Merrill, Cody Monto, Naomi Muller, Lucien Perron, Sierra Satterfield, Colby Stevens, Annabelle Thone, and Gabriel White.

Grade 7: Chloee Bennett, Alyssa Breton, Camryn Brickel, Bradley Dupile, Edward Dussault, Neil Haylock, Gunnar Hicks, Emma Hooper, Jillian Muller, Gaven Parsons, Carrigan Principe, and Ethan Zinneman.

