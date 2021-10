WILTON — Meadow Lanes:

Wednesday Night Ladies October 6:

Teams: Mines in the Gutter 28-12, Living on a Spare 22-18, Bowling Belles 22-18, Wreckin Balls 20-20, Designs by Darlene 20-20, Got the Splits 18-22, Just one More 16-24, Coffee Beans 14-26.

Games: Vicky Kinsey 166, Heather Malone, 156, Lynn Chellis 155, Mellissa Malone, 146, Jen Kelly 145, Kelly Couture 139, Cecile Willett 136, Nicole Edmunds 135.

Series: Vicky Kinsey 448, Heather Malone 442, Lynn Chellis 427, Mellissa Malone 400, Kelly Couture 371, Jen Kelly 365, Trish Davis 362, Nicole Edmunds 355.

Tuesday Night Mixed Winter League, Sept. 28

Men’s High Game scratch: Tony White 198, John Gregoire 191, Stephen Adams 182

Mens High Series scratch: John Gregoire 533, Tony White 505, Stephen Adams 503

Mens High Game handicap: Frank Cushman 244, Albert Farmer 240, Skip Johnson 239

Mens High Series handicap: Skip Johnson 693, Frank Cushman 690, Donnie Cubby 669

Women High Game scratch: Mariah Barden 215, Cleo Barker 163, Stephanie Millay 132

Women’s High Series scratch: Mariah Barden 522, Cleo Barker 415, Stephanie Millay 360

Women High Game handicap: Mariah Barden 267, Cleo Barker 243, Terri Bailey 222

Women’s High Series handicap: Mariah Barden 678, Cleo Barker 655, Terri Bailey 641

Tuesday Night Mixed Winter League, Oct. 5

Men’s High Game scratch: Tony White 237, Stephen Adams 211, Martin Hamner 197

Mens High Series scratch: Stephen Adams 535, Tony White 515, Martin Hamner 440

Mens High Game handicap: Tony White 259, Martin Hamner 256, Stephen Adams 247

Mens High Series handicap: Dave Ferrari 674, Donnie Cubby 662, Stephen Adams 643

Women High Game scratch: Mariah Barden 159, Cleo Barker 131, Stephanie Millay 130

Women’s High Series scratch: Mariah Barden 407, Stephanie Millay 348, Cleo Barker 347

Women High Game handicap: Cleo Barker 220, Stephanie Millay 213, Terri Bailey 208

Women’s High Series handicap: Terri Bailey 604, Stephanie Millay 597, Cleo Barker 584

