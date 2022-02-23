JAY —Here is the Spruce Mountain High School honor roll for the second quarter of the school year.
Seniors: Highest Honors: Owen Bryant, Summer Chretien, Courtney Hogan. High Honors Christy Beaudoin, Alyssa Beauileu, Leah Gilbert, Isaiah Marques, Brady Nichols, Isaac Parker, Ella Plourde, Thomas Violette. Honors: Abigail Adams, Emma Blaisdell, Bayleigh Buote, Madelyn Castonguay, Owen Dow, Thomas Espeaignnette, Matthew Fenlason, William Fowler, Kaila Godbey, Evan Hamblin, Paris Howes, Samantha Hubbard, Haley Nichols, Jayden Perreault, Mattison Richards, Caitlin Smiley, Haley Spencer, Benjamin Wright
Juniors: Highest Honors: Abrahm Geissinger, Lucas Towers. High Honors: Brooke Brochu, Emily Dubord, Samuel Perkins, Emma Towers. Honors: Lily Bailey, Chance Brooks, Caitlyn Brown, Kylie Bylo, Ryleigh Castonguay, Ava Coates, Brian Daigle, Zachary Donald, Mariyah Fournier, Mackenzie Guay, Garrett Hunt, Lyra Langlin, Kaylee Mercier, Mackenzie Michaud, Ava Moffett, Kaitlyn Nichols, Derek Pease, Gabriella Rodriguez, Owen Schwab, Alexyia Talarico, Erin Teague, Daniel Williams
Sophomores: Highest Honors: Leah Burgess, Aubrey Kachnovich, Faith Maurais. High Honors: Hunter Bibeau, Brooklynn Kemp, Dominic Lucarelli, Olivia Mastine, Gabriella McMullen, Jonah Moore. Honors: Kasey Burns, Megan Craig, Annabelle Fee, Brooklyn Fournier, Elizabeth Grondin, Tyler Guay, Mary Hamblin, Makinlee Holt, Kennedy Leach, Solomon Lovewell, Aislyn Mardosa, Julia Mercier, Asher Nisbet, Anna Plourde, Connor Roy, Brenden Veilleux
Freshmen: Highest Honors: Bluebell Chen. High Honors: Alex Grimaldi, Hannah Jewett, Riley Small. Honors: Avery Bessey, Jace Bessey, Bayliegh Burns, Mallory Clark, Skylar Condon, Hannah Dube, Lorellei Farrer, Lily Fortier, Connor Foss, Sarah Hawkins, Alexander Ladd, Zariack Longley, Samantha Martin, Adria McHugh, Amaya McHugh, Larrie Minoty, Hannah Perkins, Cariana Rollins, Avery Ryder, Matthew York.
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