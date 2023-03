SALEM — Second quarter from November 4, 2022 through January 27, 2023

High Honors: 93 or above in all academic subjects.

Grade 12: Josey Arms, Chad Caton, James Haynes, Isabella Norster, Emily Pillsbury, Charles Pye, Savina Sherwood, Abigail Wilcox

Grade 11: Samuel Cockerham, Brooke Douglass, Willow Emery, Ryleigh Frost, Payton Mitchell, Sydney Sillanpaa

Grade 10: Trinity Bachelder, Bailea Haines, Hannah Henshaw, Summer Love, Liam Macki, Aspen Mitchell, Jany Pepin, Kyli Phillips, Eric St. Pierre, Jayden Thatcher,

Grade 9: Brooke Atwood, Ariana Dereszynski, Autumn Emery, Maya Franklin, Jenna Osgood, Addie Paul, Killian Pillsbury, Anneliese Ziehler

HONORS: 85 or above in ALL academic subjects

Grade 12: Veda Clement, Madison Contreras, Lily Day, Daisy Gusler, Charlotte Mitchell, Willow Norton, Aden Richards, Jaidyn Stuart, MacKenna Targett

Grade 11: Dawson Archer, Isabelle Danala, Cameron Frost-Grey, Jordan Futrell, Layne Gellman, Logan Gibson, Dalten Huff, Carissa Kingsbury, Mathias Long-Frost, Trey Reed, Madison Robb, Karsyn Rolbiecki, Bear Rollins, Alyssa Sniadecki, Ethan Sniadecki, Morgan Thibodeau, Copper Veilleux, Lindsey White

Grade 10: Robert Butterfield IV, McKenzie Contreras, Harmony Culbert, Logan Dube, Kaylie Estabrook, Ruth Gusler, Payton Hill, Opal Mitchell, Deanna Phillips, Ash Rollins, Jackson Rollins, Michael Savoy-Emmons, Laurel Sleeper, Joselyn Smith, Brandon Sweetser, Olivia Tozier, Kharlie Turner, Bryce Wilcox, Matthew Williams, Clara Zelie

Grade 9: Dawson Bredeau, Codie Brown, Owen Cook, Benjamin Crommett, Charlie Davenport, Morgan Kelley, Naea Macki, Warren Palo, Sakari Savage, David Savoy-Emmons, Chase Schiche, Elijah Sniadecki, Michael Wilkins, Derrik Williams

HONORABLE MENTION: 85 or above in all academic subjects, except one which can be no lower than a 74

Grade 12: Savannah Davis, Kiley Franklin, Lyle Hering, Edward Pease, Kaden Pillsbury, Tucker Plouffe, Nicholas Rush, Damien Thurlow, Kenneth Tozier, Jeffrey Warnock

Grade 11: Carter Butterfield, Nadia Davis, Izabella Dereszynski, Baylis Eggleston, Katelyn Holt, Alexandria Tripp, Randi White

Grade 10: John Arms, Evan Bilodeau, Maximus Dexter, Brenna Farnsworth, Kaylee Glidden, Sapphire Lawlor, Colbyn Ross, Jaycee Sherrier

Grade 9: Tayla Bachelder, Caleb Barker, Kenyon Brewer, Michael Dalrymple, Kody Dunn, Colby Hicks, Madeline Luce, Abigail McCarty, Payton McDonald, Trevor Nichols, Alexis Norster, Landon Russell, Gideon Sylvester.

