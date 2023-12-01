FARMINGTON — Highest Honors : Tyler Abell, Casey Adams, Reece Adams, Warren Allen, Noah Arsenault, Ryan Atwood, Trey Bailey, Cole Baker, Madison Baker, Preston Ball, Zachary Ball, Riccardo Bambozzi, Abigail Bartlett, Elias Bartlett, Trenton Beaudoin, Kennedy Berry, Lara Beteta Garcia, Levi Bogar, Nina Bogar, Vincent Bowden, Levi Bradley, Anglee Brewer, William Brown, Maddox Burtchell, Alissa Butterfield, Kellsie Buzzell, Lochlan Campbell, Allison Casavant, Hadley Casey, Amara Caton, Jacob Caton, Emma Caudell, Phatcharakon Chuainui, Noah Civiello, Finley Clark, Madison Cloutier, Thomas Cormier, Madilyn Cote, Giselle Couillard, Jack Cramer, Jayla Cuesta, Daniela Cundick, Keyra Cushman, Karalyn Daggett, Dylan Daigle, Ashlynn Dailey, Aydrian Dakin, Ava Davis, Addison Decker, Abigail Dorr, Liam Dorr, Wyatt Dorr, Colin Drake, Molly Drake, Madison Dulac, Andrew Dunham, Jordan Dunham, Dasani Dupree, Cody Durrell, Harley Ellsworth, Emma Embleton, Dana Erb, Emma Eubank, Bailey Farnham, Abby Farrington, Tucker Fitch, Natalie Fortier, Kallee Foss, Caleb Foster, Meredith Gagnon, Roman Galkowski, Stephen Galkowski, Jace Goodrow, Abigail Goodspeed, Talan Gower, Dillon Gray, Jesalyn Greene, Joshua Greenlaw, Connor Greenleaf, Lacie Gurney, Daniel Hall, Deanna Hall, Reese Harris, Benjamin Hatch, Joseph Hayden, Allysa Heintz, Teagan Henry, Autumn Hensley, Destiny Hensley, Levi Herman, Benjamin Hilton, Elijah Hoeft, Liliana Huntley, Evangeline Hutchins, Braylin Ibarguen, Lily Jackson, Brooklyn Johnson, Kali Judkins, Ariah Kalchik, Stephan Kelleher, Madelyn Keller, Maya Kellett, Meadow Kerbo, Angela King, Alyisa Kinsey, Lucy-Anne Knowles, Orin Knowles, Isaac Knox, Elizabeth Labrecque, Olivia Lake, Makylee Lane, Emma Latham, Cassandra Lavoie, Tori-Ann Leone, Chloe Maberry, Maia MacIsaac, Bode Markham, Natalie McCarthy, Eleanor McCourt, Henri McCourt, Whitney McIntire, Karter Meader, Ayda Menangas, Jullian Merrill, Leah Michaud, Lauren Mitchell, Kevin Montminy, Sophia Moody, Landon Morse, Finn Morton, Madeline Morton, Kylie-ann Mullen, Maddyson Niblick-Goodwin, Alexandria Nile, Lauryn Northrup, Carter Norton, Gabriel Norton, Reese Nye, Jillian Omari, Natalee Orr, Nicholas Overton, Molly Patterson, Autum Paulton, Jacob Pease, Elsa Perez Abella, Darren Pinkham, Megan Pinkham, Riley Platt, Jenna Pond, Colton Powers, Hailey Pratt, Noah Prescott, Jessa Rackliff, Reese Rackliff, Tyler Rackliff, Landon Rackliffe, Paige Rackliffe, Lucy Ragan, Riley Rainville, Chase Ranger, Lillian Reed, Kaden Reeve, Bria Reeves, Henry Renaud, Julian Reynolds, Sara Richard, Trevor Richards, Chloe Roberts, Samuel Roberts, Andrew Robinson, Maurice Romanyshyn, Cameron Rosie, Kaitlyn Rosie, Destiniee Rossignol, Brooke Roy, Brandon Ryder, Rodrigo Samaniego Herrera, Karintyn Savage, Summer Sawyer, Rhett Sexton-Burchfield, Azalea Shanti, Rowan Shanti, Jesslyn Sillanpaa, Sovanny Sin, Kaden Smith, Shawn Soucy, Lily Sparks, Evans Sterling, Charles Stevens, Elizabeth Strickland, Madissynn Sutton, Cadence Sweetser, Calvin Tanner, Lincoln Tierney, Teagan Tomlinson, Mindy Tyler, Heavenly Vernesoni, Logan Walsh, Finley Ward, Briley Watts, Devon Webster, Mackenzie Welch, Mikayla Wilcox, Mason Willett, Nicholas Williamson, Timothy Williamson, Damian Wynn, Kathleen Yeaton, Rosella York.
High Honors: Cooper Abell, Keira Adams, Ashley Akers, Grace Allen, Luke Allen, Sophia Allen-Hutchins, Tanner Allumbaugh, Conner Arsenault, Mackenzi Atwood, Levi Austin, Tucker Bates, Hunter Beach, Tyler Beach, Masyn Bean, Stephen Bean, Chloe Beauchamp, Aurora Beisiegel, Nicholas Bell, Craig Bessey, Daniel Blauvelt, Kylee Blodgett, Lucy Bobson, Kelsey Boudreau, Logan Bowman, Cassandra Brennan, Kara-Lynn Brougham, Noah Brown, Ava Bucher, Lacasia Bynum, Jadon Callahan, Lucinda Carroll, Caitlynn Cassidy, Issac Chick, Bryn Clark, James Clark, Adeline Colello, Derric Collins, Eric Collins, Riley Condon, Erin Connolly, Oliver Cormier, Dane Cousineau, Reed Cousineau, Trevor Couture, Odele Cowell-Sarofeen, Leah Crogan, Nathan Curtis, Jason Cyr, Benjamin Daku, Stephen Davis, Gage DeCarolis, Jayden Delaney, Nicholas DeMarco, Rebekah Denio, Abbigail Donald, Luke Doscinski, Haylee Downing, Addison Dubay, Aiden Dunham, Isabella Duvall, Skyllar Eaton, Roy Elliott, Tyler Enman, Olivia Erskine, Jazmin Esparza, Kenneth Everett, Elsa Feegel, Hunter Fetterhoff, Ally Fitch, Emma Fitch, Jade Fitch, Makayla Fitch, Sydney Fletcher, Ava Floyd, Dominik Flukey, Brooklyn Forbes, Thomas Fortier, Kendall Foster, Brynne Fournier, Sophie Frace, Hunter Frey, Tabitha Frey, Antonio Fuentes, Mark June Garcia, Anndee Gardner, Abigail Garland, Preston Garland, Brody Gilley, Madison Gilley, Grayson Goings, Ines Gonzalez Morera, Caleb Goulette, Gabriel Goulette, Alyssa Greenough, Abriana Griffin, Devlyn Gross, Lyndsey Grover, Jose Gutierrez Ruiz De Astorza, Andrea Hall, Kylie Hall, Riley Hall, Wyatt Hall, Dylan Hamlin, Jackson Hardy, Syrina Harrington, Trenton Harris, Ashe Hartman, Eric Heath, Mackenzie Hellgren, Morgan Hersey, Owen Heseltine, Rui Hewett, Brayden Hinkley, Grayson Hoeft, Sadie Irish, Daniel James, Zachary Jansky, Avery Jessen, Hollis Johnson, Astrid Jones, Elijah Kalchik, Kooper Keller, Hope King, Braeden Kinsey, Kasama Kloythep, Louie LaBrecque, Payton Ladd, Alexis Lane, Kaden Lane, Naomi Lane, Addison Latham, Lila Latham, Rylie Latham, Quinton Lawless, Bowen Leighton, Asha Lescault, Nolan Leso, Gwen Lesperance, Ethan Letarte, Benjamin Lewis, Allen Lin, Ninon Loze, Sarah Macomber, Braxton Malcore, Kensley Malcore, Kesley Manenge, Kaden Marble, Rory Marble, Alexander Mason, Cassidy Mathieu, Zara McAllister-Jett, Jaylynn McArthur, Alec McBean, Gordon McBean, Cole McCourt, Tyler McGarry, Malina McKendry, Theodore McLeod, Leah Merrill, Keagan Moody, Thomas Moody, Sonny Moseley, Andy Nguyen, Dominic Niemi, Brookelynn Nightingale, Mikala Nile, Oliver Nye, Evelynn O’Donnell, Michael O’Neill, Avery Oliver, Acacia Omari, Alyssa Parker, Keegan Parker, Breece Parlin, Kaelyn Parlin, Jackson Penland, Evan Phillips, Isabella Piccolo, Eli Pinkham, Madison Polaske, Jaxson Pound, Serenity Preble, Sierra Prue, Leah Pryor, Kyro Purington, Ivey Rackliff, Joseph Rackliff, Me’ka Rackliff, Austin Ragsdale, Denis Ragsdale, Taylor Rand, Cameron Ranger, Kayla Reed, Leyani Robinson, Ellie Rodriguez, Samuel Rose, Zatarea Rose, Gracie Ross, Ella Roux, Paige Roy, Anders Sheldon, Haley Sico, Patti Sico, Wiekko Sillanpaa, Corey Small, Carleigh Smith, Logan Smith, Lorelai Smith, Emmaline Soule, Jackson Sprague, Evelyn Stadelman, Sylvia Stadelman, Eliza Stinson, James Stinson, Rebecca Sweatt, Riley Sweatt, Starlynn Sweetser, Gideon Sylvester, Simon Thomas, Avery Tinker, Emma Turcotte, Justin Turner, Tyler Turner, Mason Tyler, Maggie Velazquez, Jax Vienneau, Alexis Visuano, Noah Waldrop, Owen Wales, Luc Walker, James Waller, Lillian Waugh, Adam Webber, Andrew Webber, Brooklynn Webber, Daniel Welch, Paige White, Heinrich Whiteside, Madyson Whitney, Fennec Wilbur, Colin Woehrle-Logan, Alexis Wood, Luke Wright, Benjamin Wrigley, David Wrigley, Matthew Wrigley, Nathaniel Zeliger
Honors: Olivia Armstrong, Carley Austin, Matthew Boynton, Gary Conant, Megan Couture, Evan Demings, Brody Farmer, Ashley Ferris, Molly Hambrick, Chandler Hiscock, Avery Kangas, Pamela Knapp, Gracelyn Noles, Nicholas Rackliff, Samuel Rackliff, Camren Ryder, Jaycee Simoneau, Benjamin Smiley, Aiden Sullivan, Wyatt Sullivan, Mason Theriault, Lucas Therrien, Lallah Tyler
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