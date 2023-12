WILTON — Wednesday Night Ladies: Week of Dec. 13.

Teams: Mines In The Gutters 72-40, Just One More 70-42, Living On A Spare 70-42 Wreckin Balls 60-52, Designs By Darlene 52-60, Bowling Belles 46—66, Golden Oldies 42-70, Full Of 5 Pins 36-76. Games: Jamie Ellsworth 173, Melissa Malone 166, Marley Stevens 160, Lynn Chellis 155, Vicky Stevens 154, Amber Bridges 154, Robin Ladd 141, Heather Malone 138.

Series: Melissa Malone 442, Amber Bridges 441, Jamie Ellsworth 429, Vicky Stevens 428, Marley Stevens 428, Robin Ladd 418, Heather Malone 376, Lynn Chellis 369.

