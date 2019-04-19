BETHEL — Telstar High School has announced dean’s list and high honors students for the second trimester.
Dean’s List
Grade 12: Sarah Cannon, Selina Creelman, Kaitlee Killam, Matthew Lavoie and Toby Walker.
Grade 11: Emma Kruse, Abigail Landry, Kevin Lund-Briggs, Autumn Pilgrim Giberson, Dakota Tuttle and Grace Van Boskirk.
Grade 10: Lillian Botka, Madisyn Buck, Isabella Connors, Livia Doucette, Dylan Duclos, Lilyana Johanson and Jewel Smith.
Grade nine: Jordan Berry, Katelynn Evans, Nolan Fowles, Macie Hallett, Andrew Leighton, Kyle Locklin, Tanner Martin, Caleb Mitchell and Molly Pereira.
High Honors
Grade 12: Payton Abbott, Alicia Barton, McKinley Braley, Alivia Chappie, Julia Cherkis, Hannah Evans, Emily Hanscom, Emalee Harrington, Michael Jones, Hannah Kokkola, Bethany Laird, Elizabeth McLeod, Gabriel Pasternak, Georgia Piawlock, Sadie Richardson, Koley True and Sarahanne Wright.
Grade 11: Aneah Bartlett, Kaitlynn Bragdon, Jaxen Call, Emily Fraser, Evan LeConey, Perry Morton, Calla Orino and Lucinda Rothwell.
Grade 10: Max Kruse and Shelby Thorman.
Grade nine: Adeline Charette, Bailey Fraser, Sophie Hanscom, Julia Head, Eleanor Hoff, Myles Lilly and Natasha Mason.
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