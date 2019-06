Fairlawn

Wednesday, June 5 Senior Scramble results: 1. Paul Cote/Geene Keene/Ron Grant -6 1. Rick Grant/Don Hawthorne/Paul Spencer -6; Pins: No. 11 — 1. Russ Desjardins 5’11” 2. John Mathieu 10’7.5″ No. 13 — 1. Mike Bell 12’2.5″ 2. Harold Churchill 15’3″

Fox Ridge

Tuesday June 4 Blanchard League results: 1. Cam Marquis/Norm Marquis 62 2. Scott Laberge/Joe Lariviere 60 3. Tracy Cloutier/Bob Washburn 59.5; Pins: No. 13 — Cam Marquis 5’1″ No. 16 — Mitch Curtis 17’11”; Skins — Mike Pietroski No. 11 and No. 16, Tim Dee No. 12, Spencer Perkins No. 17, Bob Baum No. 18; 50/50 — Bob Baum.

The Meadows

Pedro O’Hara standings as of Tuesday, June 4: Samson/Morency 25; Leeman/Malpass 21; R. Maheux/Boulet 20; Lamore/Daigle 19.5; Rousseau/Lajoie 19; Snyder/Harrington 19; Hurd/Chouinard 17; Foss/Bailey 17; Lowell/Melaragno 17; Matthew/Scott 17; Warner/Houlares 15.5; Bergeron/Blanchette 13.5; Begin/Favreau 13.5; Barnett/P. Maheux 13.5; Racine/Charron 9.5; Annear/Rosen 7.

Poland Spring

Tuesday, June Ladies League Twilight League results: Terry Girouard/Brenda Michelson/Carlene Fassett/Heather Slattery 36, Sue Gallagher /Mamie Martin/Charlotte Coogins/Melody Needham 39, Cindy Hotham/Jaime Michaud /Karen Nichols 39, Jan Davis/Cindy Halliday/Pam Larose 40, Pat Maines/Georgia Pratt/Sharon Campbell/Jane Stone 40, Roxy Dionne/Anne Printup/Sue Reny/Sue Proost 40, Anne Martel/Sonja Theriault/Brooke Grygiel/Alicia Laroche 41, Margie Bickford/Mona Leavitt/Nancy Richard 43, Mona Bergeron/Pauline Winterbottom 44, Melanie Gordon/Sarah Marcotte/Jill Starbird 47, Candy Gleason/Cathy Adamson/Jill Mccann/Jacqi Giasson 50.

Rockland

CMSGA results: Overall Gross: Ed McKay 72, Larry Goldsmith 73, Bruce Bubier 75M; Net: Darrell Moody 62M, Roy Bennett 62, John Spear 63; FLIGHT 1 Gross: Dave St. Andre 78M, Reid Birdsall 78, Dave Ballew 79; Net: Mike Garrity 67, Kevin Brown 68M, Richard MacDonald 68M; FLIGHT 2 Gross: Tom Kus 79, Bill Fairchild 81M, Fred Roig 81M; NET: Dale Northrup 66M, Wayne Gifford 66, Colin Roy 67M; FLIGHT 3 Gross: Ray Brochu 75, Vic Goldsmith 79M, Paul Pooler 79; Net: Alan Turner 67M, Greg Gravel 67, Dennis Arnold 68 ; FLIGHT 4 Gross: Paul Auger 82M, Al Graceffa 82, Bill Blakemore 84M; Net:, Bill Weatherbie 64, Lou Legacy 67, Cy Thompson 68M; Super Senior: Gross: Dana McCurdy 89; NET: Jim Murphy 70; Best Ball Gross: Ray Brochu, Dave Kus, Tom Kus, Ed McKay 64, Larry Goldsmith, Vic Goldsmith, Hank Read, John Spear 70; Best Ball Net: Dugan Shipway, Reid Birdsall, Greg Barmore, Phil McCarthy 57, Leo Bellemare, Dave St. Andre, Mike Baillargeon, Paul Sherman 58M Pins: #5 Wayne Gifford 5’4” Ray Gagnon 10’7” #9 Steve Litchfield 12’2” Mike Fitton 28’4” #10 Tom Davis 3’4” Rick MacDonald 5’8” # 11Ed McKay 10’2” Dan Cosgrove 14’3” #18 Jim Ouellette 6’8” Dugan Shipway 10’1” SKINS: Gross: #1 Dave Ballew (3) #4 Ed McKay (3) #7 Bruce Bubier (4) #16 Barry Gates (3) #17 Kermit Knowles (3) NET #6 Butch Presby (2) #9 Dennis Gagne (1) #11 Bill Weatherbie (1) #14 Dennis McNeish (2) #15 Dale Northrup (3).

Springbrook

Thursday, June 6 Ladies League even holes results: Gross — Rachel Newman 16; Net — 1. Carmen Cohen 8.25 2. Jean Pratt 11; Pins: No. 2 — Carmen Cohen 3.5″ No. 8 — Jean Pratt 5′.

Tuesday, June 4 Men’s Twilight League results: Flight One — 1. Brandon Marcotte +10 2. Brad Pattershall +5 3. Tyler Tyburski +3; Flight Two — 1. Ray Convery +8 2. Ken Carver +3 2. Mark Susi +3 2. Tom Tiner +3; Flight Three — 1. Steve Bodge +6 1. Rich Douglass +6 3. Mike Godin +3 3. Matt Sullivan +3; Overall: Pins: No. 13: Blue — Ray Fletcher 6’4″; Black — Ray Roy 7’4″; No. 15: Blue — Ray Convery 15′.

Monday, June 3 Mixed Two Person Scramble results: Gross — Ashley Golden/Ken Carver 35; Net — 1. Linda St.Andre/Dave St. Andre 31.5 2. Alice Brooks/Terry Brooks 32.25; Pin: No. 8 — Ken Carver 14’5″.

Spring Meadows

Tuesday, June 4 MSGA results: Flight One: Gross — Kristin Kannegieser 75, Prudence Hornberger 81, Kathy Crawford 82, Erin Weimer 85; Net — Cecily Whiting 70, Catherine Keeley 70, Carl Burnham 70, Stephanie Brady 73; Flight Two: Gross — Donna Brewster 92, Cheryl Cole 93, Susie Gravel 93, Karen Koulovatos 96, Corleen Garland 96; Net — Laura Lipman 75, Barbara Golter 76, Diantha Harrington 77, Carol Hurley 77; Flight Three: Gross — Margaret Hillman 88, Cindy Gelinas 90, Helen Treadwell 96, Margo Audiffred 97; Net — Cathy VanReenen 67, Cindi Kostis 72, Nancy Bourque 72, Marianne McNally 72,Terry Sullivan 72; Flight Four: Gross — Christina Bournakel 91, Ann Anthony 98, Darlene Davison 100, Barb Hintze, 102; Net — Donna Applebee 72, Mary Dyer 76, Meg Lyon 76, Penny Guerin 77; Flight Five: Gross — Sandra Curro 101, Bea McGarvey 102, Gail Kelleher 103, Susan McLain 104; Net — June Bureau 72, Barbara Radziewicz 73, Patti Girr 76, Maureen Collins 78; Skins: Gross — Pam Jandreau 10th, Cathy VanReenen 18th;, Donna Leighton 17th, Diantha Harrington 6th; Net — Meg Lyon 3rd, 7th and 8th, Lila Geis 9th, Diantha Harrington 13th.

Turner Highlands

Couples League results: Gross — 1. Doug Merrill/Prudence Hornberger 34 2. Russell Lalemand/Deb Lalemand 35 2. Ken Shaw/Darcy Shaw 35; Net — 1. Ike Goodwin/Jodi Goodwin 24 1. Tony Maher/Ali Maher 24 3. Joyce Sarchi/Chuck Sarchi 25; Pin: No. 4 — Doug Merrill 12’2″.

Tuesday’s results: Flight one: Gross — Tim Doyle Jr. 37; Net — Bob Fitzgerald 33.5; Pins: No. 1 (second shot) — Tim Doyle Jr 6′ No. 4 — Matt Manson 4’1″; Flight two: Gross — Bob Dillow 38; Net — Warren Walton 34; Pin: No. 10 — Chris Giles 10’4″;

Monday’s results: Gross — Josh Tainter 39; Net — Tom MaWhinney 33.5; Pins: No. 1 (second shot) — Josh Tainter 41’7″ No. 4 —Josh Tainter 9’7″

Waterville

Thursday, June 6 MSGA Senior Tour results: INDIVIDUAL GROSS – 55-63: Len Cole 68, Gary Manoogian 69, Michael O’Brien 70, Thomas Bean 70; INDIVIDUAL NET – 55-63: Cash Wiseman 63, Jeffrey Day 65, Chip Stevens 66, John Downing 66, Ron Looman 66; INDIVIDUAL GROSS – 64-69: Mark Plummer 69, Ronald Dery 73, Donald Johnson 75, Tom Chard 75; INDIVIDUAL NET – 64-69: Nick Dalfonso 65, Paul Carpenter 65, Jim Stevens 67, Rudy Plummer 67, William Sanborn 67; INDIVIDUAL GROSS – 70+: Ron Brown 75, Paul Pelletier 76, Alan Bouchard 77, Fred J Fasulo 77, Lowell Watson, 77; INDIVIDUAL NET – 70+: Ron Murray 64, Jocko Emerson 66, Ray Convery 67, Robert Hintze 67; TEAM GROSS: Cash Wiseman, Len Cole, Tom Ellsworth, Gary Manoogian 62, John Bouchard, Michael O’Brien, Mike Doucette, Ronald Dery 63, Steve McCarn, Roland Cote, Raymond Robichaud, Paul Nichols 64; TEAM NET: Bert Roberge, George Roberge, Richard Lane, Paul Carpentier 56, Chip Stevens, Michael Mogan, Mike J White, Phil Barter 56, Donald Cormier, Thomas Reardon, Ron Looman, Stephen Wilson 57, Russ Sweet, Rick Zemla, Jim Blais, Bob Surette 57; GROSS SKINS: Hole #10, Dan Bellemare 3; Hole #11, Steve McCarn 3; Hole #3, Paul Nichols 3; NET SKINS: Hole #18, Richard Lane 2; Hole #8, Louis Sardella 2; CLOSEST TO THE PIN: #2 – Ron Looman 3-2; #6 – Charles Smith 9-6; #13 – Norman Russell 0-4; #16 – George Roberge 1-1.

York

Tuesday, June 4 Maine Senior results: Individual: Gross — Cole Kelly 75; Net — Bob Todd -7; Flight A: Gross (55-64) John Byron 77; Net — 1. Fred Fasulo -2 2. Dave Wedge -2 3. Joe Bruno E; Flight B: Gross (65-69) — Lee Lowry 78; Net — 1. Thomas Whyte -2 2. Dave O’Brien -1 3. Terry Murray -1; Flight C: Gross (70-74) — Jim Quinn 79; Net — 1. Greg Villa -5 2. William Welch -4 3. Ted Caouette -2; Flight D: Gross (75-79)— Dave Day 81; Net — 1. Bob Prudenzano -4 2. Jim Greenleaf E 3. John Rohrer +1; Flight E: Gross (80+) — Guy Vigue 91; Net — 1. Irv Meeker -3 2. John Haynes +2 3. Bill Young +3; Team: Gross — 1. Burnham/Lowry/Wedge/Carrioullo 69; 2. Andersen/Reilly/C. Kelly/Murray 70 Net —1. LaSalle/E. Johnson/Fasulo/E. Jordan -11 2. Haynes/Haynes/Morrison/Young -10.

