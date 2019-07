POLAND — The Bruce M. Whittier Middle School Semester 2 Honor Roll has been announced as follows:



Grade 8

Academic High Honors



Sayla Bergeron, Tyler Bessette, Hayden Christner, Parker Demelia, Nicholas Garey, Olivia Gobel, Tegan Hemond, Jeffrey Hutchinson, Lyric Levasseur, Norah MacMahon, Brady Martin, Tatyanna McCourt, Emma Moreau, LiSha Powell, Rylee Smith, Jack Tetreault and Shane Yorkey.

Academic Honors



Ava Anderson, Kai Anderson, Kaylee Arsenault, Abbigale Ayres, Olivia Barrett, Caitlin Berry, Nathan Bosse, Madeline Bouchard, Brayden Boutwell, Hunter Brackett, Kaylee Bradford, Mason Brousseau, Abigale Bsullak, Tyler Burke, Alexis Corriveau, Graison Cote, Lenere Cummings, Ben Cushman, Zackariah Desrosier, Torri Estes, Abigail Fortin, Austin Gagne, Nolan Garey, Samantha Giroux, Nolan Greenwald, Alyssa Hart, Ragyn Harvey, Ema Higgins, Emma Jenkins, Keona Knowlton, Anabell LaChance, Maya Lachance, Angelina McDonough, Maggie McGlauflin, Madison McNamara, McKenna Murphy, Lagan O’Driscoll, Alana Pelletier, Austin Poulin, Gracie Pray, Emma Pulkkinen, Dustin Ringuette, Brayden Tipton, Samuel Tjalsma,

Madison Valentine, Alexander Webb, Mackenzie Weiner and Isaac Young.

Habits of Work High Honors



Sayla Bergeron, Tyler Burke, Nicholas Garey, Olivia Gobel, Tegan Hemond, Jeffrey Hutchinson, Keona Knowlton, Norah MacMahon, Tatyanna McCourt, Emma Moreau, Payson Picard, LiSha Powell, Rylee Smith and Jack Tetreault.

Habits of Work Honors

Ava Anderson, Brayden Boutwell, Hunter Brackett, Abigale Bsullak, Hayden Christner, Ben Cushman, Parker Demelia, Torri Estes, Grady Hart, Ema Higgins, Emma Jenkins, Allison Latulippe, Lyric Levasseur, Maggie McGlauflin, Madison McNamara, McKenna Murphy, Lagan O’Driscoll, Gracie Pray, Emma Pulkkinen, Madison Valentine and Alexander Webb.

Grade 7

Academic High Honors



Andre Desrosier, Talen Langevin, Liliya Lysenko, Isaac McKellick, Kaitlyn Morris, Khloe O’Leary, Cadence Peters, Ryan Stanford, Althea Thornton, Brycin Vachon, Briyanna Velilla and Eagan Whitten.Academic Honors



Reese Annance, Maya Balkir, Kali Ballard, Matthieu Bessette, Joshua Cloutier, Lily Darnell, Dawson Ferguson, Dominik Frechette, Abby Hamilton-Borkowski, Sydney Lacombe, Cadyn Langlois, Emma-D Martin, Corey Morgan, Dustin Morin, Gretchyn Paradis, Isaac Ramsdell, Nicole Rioux, Braiden Stickney, Mason Sullivan, Gerald Tibbetts, Gabrielle Turner and Travis West.

Habits of Work High Honors



Ava Adams, Reese Annance, Maya Balkir, Kali Ballard, Matthieu Bessette, Lily Darnell, Jasmine Ellis, Dominik Frechette, Abby Hamilton-Borkowski, Sydney Lacombe, Talen Langevin, Liliya Lysenko, Emma-D Martin, Isaac McKellick, Dustin Morin, Kaitlyn Morris, Khloe O’Leary, Gretchyn Paradis, Cadence Peters, Ryan Stanford, Braiden Stickney, Mason Sullivan, Althea Thornton, Gerald Tibbetts, Cheyenne Toth, Sienna Toth, Brycin Vachon, Briyanna Velilla and Eagan Whitten.

Habits of Work Honors



Courtney Ames, Emily Cyr, Dodge LaFrinea, Cadyn Langlois, Corey Morgan and Luke Vaillancourt.

