KVAC North stats through January 4.

Team Scoring

1. Cony 80.67

2. Hampden 77.88

3. Messalonskee 66.44

4. Medomak 65.00

5. Brewer 59.25

6. Camden 56.13

7. Mt. Blue 55.00

8. Lawrence 54.50

9. Skowhegan 51.43

10. Gardiner 48.13

Team Defense

1. Medomak 48.56

2. Hampden 51.13

3. Skowhegan 51.71

4. Brewer 53.88

5. Lawrence 58.00

6. Messalonskee 58.11

7. Mt. Blue 58.78

8. Gardiner 60.25

9. Cony 62.22

10. Camden 62.50

Points Per Game

1. Bryce Lausier (Sr.), Hampden Academy 28.3

2. Simon McCormick (Sr.), Cony 20.3

3. Jeremy Fraser (Jr.), Camden Hills 18.9

4. Trevor Pearson (Sr.), Brewer 18.0

5. Trevor Brown (So.), Medomak Valley 17.9

6. Jacob Farnham (Jr.), Mt. Blue 15.8

7. Dakota Dearborn (Sr.), Cony 15.0

8. Luke Briggs (So.), Cony 14.7

9. Matt Parent (Jr.), Messolonskee 13.8

10. Patrick McKenney (So.), Medomak Valley 13.1

Rebounds Per Game

1. Bradely Shamba (Sr.), Mt. Blue 10.2

2. Nick Barber (Jr.), Erskine Academy 8.0

3. Colby Smith (So.), Brewer 7.8

4. Bryce Lausier (Sr.), Hampden Academy 7.6

5. T.J. Henaghen (So.), Hampden Academy 7.5

6. Adam Savage (Fr.), Skowhegan 7.4

7. Ryan Clifford (So.), Camden Hills 7.3

8. Jake Bickmore (So.), Medomak Valley 6.9

9. Hunter Flagg (So.), Nokomis 6.8

10. Mikey Raye (Sr.), Hampden 6.6

Assists Per Game

1. Simon McCormick (Sr.), Cony 6.4

2. Mikey Raye (Sr.), Hampden Academy 6.3

3. Bryce Lausier (Sr.), Hampden Academy 5.6

4. Colby Smith (So.), Brewer 5.4

5. Tucker Charles (Sr.), Messalonskee 5.1

6. Jacob Farnham (Jr.), Mt. Blue 4.9

7. Patrick McKinney (So.), Medomak Valley 4.3

8. Jimmy Reed (Jr.), Skowhegan 4.1

Steals/Gm

1. Simon McCormick (Sr.), Cony 6.3

2. Jacob Farnham (Jr.), Mt. Blue 4.9

3. Jacob Perry (Sr.), Messolonskee 3.4

4. Dakota Dearborn (Sr.), Cony 3.0

5. Gabe Allaire (Sr.), Medomak Valley 2.9

6. Dylan Martin-Hachey (Sr.), Lawrence 2.9

7. Jackson Tweedy (Sr.), Gardiner 2.4

8. Matt Parent (Jr.), Messolonskee 2.2

9. Tucker Charles (Sr.), Messolonskee 2.1

10. Mikey Raye (Sr.), Hampden Academy 2.1

Blocks Per Game

1. T.J. Henaghen (So.), Hampden 5.3

2. Kalvin Catchings (Fr.), Gardiner 1.3

3. Mason Violette (Sr.), Messo 1.3

4. Bradley Shamba (Sr.), Mt. Blue 1.0

5. Hunter Flagg (So.), Nokomis 1.0

Total made threes

1. Bryce Lausier (Sr.), Hampden 22

2. Jacob Farnham (Jr.), Mt. Blue 19

3. Matt Parent (Jr.), Messolonskee 19

4. Luke Briggs (So.), Cony 18

5. Patrick McKinney (So.), Medomak Valley 16

6. Parker Morrison (Jr.), Medomak Valley 16

7. Jeremy Fraser (Jr.), Camden Hills 15

8. Logan Carleton (Sr.), Gardiner 13

9. Kyle Douin (Jr.), Cony 13

10. Kyle Goodrich (Jr.), Brewer 13

Three-point percentage (minimum of two attempts per game)

1. Bryce Lausier (Sr.), Hampden Academy 51.2%

2. Jakob Noyes (So.), Nokomis 45.4%

3. Matt Parent (Jr.), Messolonskee 42.2%

4. Luke Briggs (So.), Cony 40.0%

5. Brayden Cole (Jr.), Hampden Academy 40.0%

6. Jeremy Fraser (Jr.), Camden Hills 37.5%

7. Kyle Goodrich (Jr.), Brewer 37.0%

8. Cole St. Peter (Jr.), Messolonskee 36.6%

9. Riley Geyer (Jr.), Cony 35.0%

Field Goal Percentage(minimum two makes per game)

1. T.J. Henaghen (So.), Hampden Academy 70.0%

2. Trevor Brown (So.), Medomak Valley 63.5%

3. Trevor Pearson (Sr.), Brewer 61.0%

4. Nic Blaisdell (Jr.), Lawrence 59.6%

5. Zach Nickerson (Jr.), Lawrence 57.6%

6. Bryce Lausier (Sr.), Hampden Academy 57.1%

7. Jeremy Fraser (Jr.), Camden Hills 56.1%

8. Simon McCormick (Sr.), Cony 55.3%

9. Matush Prokop (Sr.), Skowhegan 53.6%

10. Bradley Shamba (Sr.), Mt. Blue 53.1%

Free Throw percentage (minimum 2.5 attempts per game)

1. Chase Carey (Sr.), Skowhegan 90.5%

2. Kyle Goodrich (Jr.), Brewer 90.0%

3. Jeremy Fraser (Jr.), Camden Hills 87.8%

4. Simon McCormick (Sr.), Cony 83.0%

5. Jimmy Reed (Jr.), Skowhegan 80.0%

6. Levi Obert (So.), Skowhegan 80.0%

7. Aaron Newcomb (So.), Brewer 80.0%

8. Patrick McKenney (So.), Medomak Valley 76.7%

9. Luke Briggs (So.), Cony 76.2%

10. Tucker Charles (Sr.), Messolonskee 75.9%

