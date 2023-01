WILTON — Wednesday Night Ladies: Week of Jan. 11, 2023.

Teams: Bowling Belles: 78-50, Coffee Beans 66-62, Mines in The Gutter 66-62, Designs By Darlene 65-63, Just One More 63-65, Wreckin Balls 63-65, Living On A Spare 56-72, Got The Splits 55-73.

Games: Lynn Chellis 194, Melissa Malone 182, Jolene Luce 176, Natasha Richard 169, Marley Stevens 168, Lisa Dube 159, Heather Malone 151, Vicky Kinsey 151, Michelle Perkins 151.

Series: Melissa Malone 486, Lynn Chellis 467, Natasha Richard 437, Marley Stevens 430, Lisa Dube 428, Jolene Luce 422, Heather Malone 417, Carol North 400.

« Previous

Next »

filed under: