Seniors
Highest Honors: Leah Burgess, Faith Maurais, Connor Roy.
High Honors: Natalie Bruen, Annabelle Fee, Mary Hamblin, Mia Henry, Makinlee Holt, Dominic Lucarelli, Julia Mercier.
Honors: Brandon Adams, Hunter Bibeau,, Kasey Burns, Aubrey Chanthalack, Darian Chapman, Boston Fournier, Elizabeth Grondin, Salem Hughes, Ava Jackson, Aubrey Kachnovich, Aislyn Mardosa, Bryce Marston, Olivia Mastine, James McGovern, Gabriella McMullen, Rachel Nagy, Jaydn Pingree, Jazmine Pingree, Anna Plourde, Brenden Veilleux, Brooke Wetherell, Brandon Wilson, Ian York.
Juniors
Highest Honors:
Lily Fortier
High Honors:, Mallory Clark, Alex Grimaldi, Sarah Hawkins, Hannah Jewett, Avery Ryder, Riley Small.
Honors: Isabelle Beane, Violet Bellerose, Avery Bessey, Jace Bessey, Bluebell Chen, Skylar Condon, Hannah Dube, Grace Espeaignnette, Lorellei Farrer, Connor Foss, Adria McHugh, Amaya McHugh, Gabrielle Mohrlant, Christina Nelson, Hannah Perkins, Cody Purnell, Cariana Rollins, Tateum Shaffer- Leclerc.
Sophomores
Highest Honors: Nathalie Baker, Annalaya Spear, Sophia Steward.
High Honors: Samuel Geissinger, Isabelle Niedner, Kayauna Tanner.
Honors: Austin Armandi, Jordyn Breton, Gage Broadway, Zachary Burgess, Cole Castonguay, Madison Cordes, Grace Cuthbertson, Brooke Douglass, Wyatt Foss, Blake Gemelli, Carley Greenleaf, Evan Hamilton, Matthew Harding, Trevor Hogan, Joshua Jackson, Tristan Jones, Connor Jordan, Mason Labonte, Lucas Michaud, Kendra Moulton, Adell Pease, Brianna Prescott, Curtis Searles, Kaz Townsend, Zen Dosite Wakefield, LeAndrea Washington.
Freshmen
Highest Honors: Jonathan Hines, Morgan McDaniel, Aubrey Mitchell, Ethan Moore, Madelain Morrell
High Honors: Madeline Bell, Adriana Briggs, Scarlett Caldwell, Erin Chen, Owen Dunn, Emma Furka, Madelyn Grimaldi, Zoe Groomes, Kyleigh Marcotte, Natasha McDonald, Brannon Moore, Justin Solis.
Honors: Merik Bessey, Kenley Bruen, Hunter Buote, Emma Burley, Maggie Callaway, Maia Chapman, Cyrena Cooper, Jack Farrer, Sophia Foss, Caden Frazier, Amelia Holland, Shaylin Holt, Jacolby Jackson, Dyllan Jewell, Dylan Jewett, Owen Kelvey, Kaylana Knowlton, Gracelyn Libby, Mallory Merrill, Ashley Nelson, Lillian Nickerson, Isabella Niemi, Jaycie Paine, Kailee Parker, Ethan Perry, Mikenna Phillips, Levi Richards, Malarie Richards, Hunter Rocque, Alissa Tompkins, Brody Veilleux, Christopher Wilson.
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