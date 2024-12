STRONG — Mt. Abram High School has announced its honor roll for the first Quarter August 28 through November 1:

HIGHEST HONORS: 93 or above in all academic subjects

Grade 12: Robert Butterfield IV, Ruth Gusler, Bailea Haines, Hannah Henshaw, Summer Love, Aspen Mitchell, Opal Mitchell, Jany Pepin, Joselyn Smith, Kharlie Turner, Stanton (Phillip) Yeaton

Grade 11: Brooke Atwood, Autumn Emery, Maya Franklin, Jamison Hering, Jenna Osgood, Anneliese Ziehler

Grade 10: Cheyenne Allen, Benjamin Beaulier, Imani Chilcote-Joof, Skylar Love, Landen Marble, Brennan Mitchell, Lya Pepin, Celiea Rose, Chase Ross

Grade 9: Madyson Buker, Audrey Connelli, Kaitlin Danala, Elinora Dentico, Sidney Kane, Scarlett Marchant, Aubrey Mills, Evelyn Pepin, Stella Peterson, Arianna Poulin, Mia Sherwood, Harlee-May Wyman

HIGH HONORS: 85 or above in all academic subjects

Grade 12: Julie Andrews, Trinity Bachelder, Evan Bilodeau, Harmony Culbert, Max Dexter, Logan Dube, Nathan Durland, Kaylie Estabrook, Liam Macki, Nicholas Maxsimic, Deanna Phillips, Kyli Phillips, Autumn Pulk, Ash Rollins, Colbyn Ross, Jaycee Sherrier, Laurel Sleeper, Eric St. Pierre Jr, Jayden Thatcher, Olivia Tozier, Bryce Wilcox, Matthew Williams, Clara Zelie

Grade 11: Tayla Bachelder, Sierra Berube, Dawson Bredeau, Kenyon Brewer, Codie Brown, Owen Cook Benjamin Crommett, Michael Dalrymple, Ariana Dereszynski, Morgan Kelley, Abigail McCarty, Trevor Nichols, Warren Palo, Addie Paul, Killian Pillsbury, Edward St. Pierre, Michael Wilkins

Grade 10: Kaydance Bachelder, Cole Bailey, Cayden Bate, Kooper Chase, Kayla Dexter, Camryn Dixon, Caitlyn Doucette, Rylie Estabrook, Peyton Handrahan, Brady Mitchell, Carter Naas, Vega Rollins, William Swain, Christina Thorndike, Arianna Williams

Grade 9: Cassandra Bubier, Monica Buck, Christy Chabot, Cayden Day, Quinton Ford, David Herrera, Saredhiel Masterman, Sage Norton, Kati Palo, Artemas Sirois, Colton Thorndike, Kailey Viles

HONORS: 85 or above in all academic subjects, except one which can be no lower than an 82

Grade 12: Kaylee Glidden

Grade 11: Colby Hicks, Naea Macki, Sakari Savage

Grade 10: Edna Bilodeau, Kadin Poulin

Grade 9: Arthur Poulin, Trace Smith