LIVERMORE FALLS — Here is the Quarter 3 Honor Roll from Spruce Mountain High School:
Seniors
Highest Honors:
Avery Bessey
Mallory Clark
Alex Grimaldi
Katie Johnson
Christina Nelson
Ryanna Taylor
High Honors:
Sarah Hawkins
Kiana Osorio
Hannah Perkins
Rylee Purrington
Honors:
Makayla Barker
Isabelle Beane
Violet Bellerose
Bluebell Chen
Skylar Condon
Hannah Dube
Grace Espeaignnette
Jenna Farmer
Lorellei Farrer
Lily Fortier
Miley Fournier
Natalie Furka
Devynn Gagno
Aiden Giroux
Madison Goodwin
Aaylah Herrera
Hannah Jewett
Lyric Labbe
Max Labonte
Alex Ladd
Mary Lovewell
Leylah Manning
Amaya McHugh
Archer Messervy
Alexandria Palmer Moody
Braylyn Parlin
Story Philbrook
Aubree Quintero
Cariana Rollins
Jayvin Saint Louis
Tateum Shaffer-Leclerc
Riley Small
Olivia Tompkins
Jayden Williams
Matthew York
Juniors
Highest Honors:
Nathalie Baker
Samuel Geissinger
Lucas Michaud
High Honors:
Isabelle Niedner
Annalaya Spear
Kayauna Tanner
Honors:
Austin Armandi
Cole Castonguay
Madison Cordes
Grace Cuthbertson
Olivia DiPasquale
Brooke Douglass
Luke Goding
Trevor Hogan
Mason Labonte
Breanna Lee
Isabelle Martin
Grace McCourt
Theodore McGoon
Kendra Moulton
Adell Pease
Sophia Stewart
Kaz Townsend
Rylee Turner
Zen Dostie Wakefield
Sophomores
Highest Honors:
Madelyn Grimaldi
Azalia Leach
Natasha McDonald
Liam Nichols
High Honors:
Erin Chen
Brianna Gray
Faith Hanson
Kyleigh Marcotte
Madelain Morrell
Ashley Nelson
Honors:
Lauren Brackett
Adriana Briggs
Kenley Bruen
Delila Camahan
Maia Chapman
Emma Furka
Connor Greenleaf
Landon Hatch
Madison Hiscock
Shaylin Holt
Owen Kelvey
Aubrey Mitchell
Brannon Moore
Ethan Moore
Lillian Nickerson
Jaycie Paine
Mikenna Phillips
Alivia Smith
Alissa Tompkins
Freshmen
Highest Honors:
Patrick Chen
Shay-Lynn Giroux
Linda Lake
Courtney Lawson
High Honors:
Zoey Foss
Michaela Grant
Alaina Kachnovich
Elyssa Yannelli
Honors:
Aisla Armandi
Isaiah Ayer
Lily Bellerose
Drew Boivin
Griffin Bradeen
Baylee Brown
Huck Dube
Braydn Fournier
Hunter Greeley
Noelle Hughes
Norman Lake
Clinton Murray
Samuel Ramsdell
Aden Salvato
Wyatt Steward
Maxwell Turner
Ryley Wright
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