Martindale

Sunday, August 4 Bendtsen Cup Results: 1. Mike Doucette/Matt Myrick 90 2. CJ Bergeron/Reggie Bouffard 92 2. Kevin Shrader/Bill Shrader 92 4. Joe Baker/Brian Bilodeau 93 5. Luke Bourassa/Kyle Bourassa 94 5. Matt Greenleaf/Ashely Fifield 94 5. Matt Ouellette/Jon Mercier 94; Best Ball — Mike Lavoie/Colby Gilbert 28; Scramble — Kevin Shrader/Bill Shrader 28; Alternate Shot — Will Emerson/Richard Paradis 28; Team Pins: No. 4 — 1. Andy Desgrosseilliers/Jason Agren 1’10” 2. Brian Bilodeau/Joe Baker 3’3” No. 9 — 1. Luke Bourassa/Kyle Bourassa 3’3” 2. Jason Ward/Cory Ethan Guerette 9’6” No. 11 — 1. Ashley Fifield/Matt Greenleaf 3’3” 2. Bill Shrader/Kevin Shrader 9’4” No. 17 — 1. John Collins/David Collins 6’4” 2. CJ Bergeron/Reggie Bouffard 8’3”; Team Skins: Scramble Format: Gross — Brian Bilodeau/Joe Baker No. 18; Net — Matt Carroll/Jake Doucette No. 14; Alternate Shot: Gross — Randall Doucette/Zac Davis No. 2, Will Emerson/Richard Paradis No. 4; Net — Corey Woodhead/Verne Paradie No. 1.

Saturday, August 3: Green Tees (0-9 handicap): Gross — 1. Craig Chapman 67 2. Andrew Slattery 73; Net — 1. Peter Ashton 72-65 2. Scott Lever 73-68; Green Tees (10+ handicap): Gross — 1. Mike Doucette 74 2. Cory Lagner 79; Net — 1. Justin Murphy 81/68 2. Nick Marchant 84-70; White Tees: Gross — John Emerson 77; Net — Matt Carroll 88-62; Four ball (best two of four): Gross — 1. Jace Pearson/Vance Pearson/Andrew Slattery/Craig Chapman 131 2. Neil Mayo/Scott Lever/Matt Nicole/Doug Craib 139; Net — 1. Jason Ward/Cory Lagner/Brian Bickford/Matt Myrick 127 2. Mike Doucette/Randall Doucette/Glenn Tracey/Tom Skelton 129 2. Jerry Haynes/John Haynes/Johnny Haynes/Dan St. Pierre 129 2. Matt Ouellette/Nick Hogan/Justin Murphy/Marc Gosselin 129; Overall: Skins: Gross — Nick Marchant No. 2, Craig Chapman No. 3, Kelly Cates No. 16; Net — Nina Bartlett No. 4, Jim Thornton No. 7, Paul Robinson No. 8, Ray Martel No. 12, Peter Ashton No. 15.

Friday, August 2 results: Green Tees: Gross — Andrew Slattery 72; Net — 1. Chris Carrier 73-68 1. Vance Pearson 74-68; White Tees: Gross — Jim Ouellette 83; Net — Ray Martel 93/67; Skins: Gross — Bob Blanchette No. 3 and No. 17, Andrew Slattery No. 4, No. 6 No. 7, Moe Martin No. 13, Chris Carrier No. 14 and No. 18.

Springbrook

Monday, August 5 scramble results: Gross — Debbie Murphy/David Marshall 35; Net — 1. Becky Laliberti/Ray Fletcher 28 2. Rita Howard/Rich Howard 29.3; Pins: No. 13 — Rich Howard 22’1″ No. 15 — Ken Carver 13’2″.

Sunday, August 4 two-ball wheel results: Gross — 1. Ray Roy/Keith Ross 69 1. Ray Roy/Dan Parent 69 1. Ray Provencher/Lou Maurice 69 1. Bong Adil/Mike Burian 69 1. Ron Leeman/Brandon Marcotte 69 1. Brad Pattershall/Brandon Marcotte 69; Net — 1. Scott Bubier/Bud Murphy 51 2. George Hopkins/Matt Hopkins 52 2. Ray Roy/Bill Crane 52; Pins: No. 2 — Mike Burian 10’7″ No. 8 — Matt Hopkins 10’6″ No. 13 — Dave Kus 6’10” No. 15 — Lou Maurice 10’1″; Skins: Gross — Brandon Marcotte No. 4 and No. 8, Lou Maurice No. 7 and No. 9, Dave Kus No. 15; Net — Bud Murphy No. 12, George Hopkins No. 13, Dave Kus No. 15.

Saturday, August 3 four tee best two of four results: Gross — Matt Beckim/Ron Leeman/Fred Warner/Brandon Marcotte; Net — 1. Rick Shea/Aaron Burke/Rick St. Larent/Ray Convery 122 2. Ray Roy/Bill Crane/Dan Parent/Keith Ross; Pins: No. 2 — Rick Carleton 7’3″ No. 8 — Dan Parent 12’7″ No. 13 — Keith Ross 4′ No. 15 — Ryan Godin 4’4″; Skins: Gross — Keith Ross No. 2, Scott Eldridge No. 7, Rick St Laurent No. 10, Aaron Burke No. 16, Tyler Tyburski No. 17; Net — Matt Hopkins No. 4, Scott Eldridge No. 7, Rick St Laurent No. 10 and No. 18, Jim Fennessy No. 12, Aaron Burke No. 16.

Saturday, August 3 Ladies Member/Guest Scramble results: Gross — Rachel Newman/Prudence Hornberger/Jean Pratt 56; Net — 1. Patti Ayotte/Heidi Haylock/Ruby Haylock/Jade Haylock 2. Claire Carpentier/Annie Thompson/Cathy Roy/Michelle Bellemare 55.6 3. Kathy Boggan/Megan Sage/Nancy Sage/Marie Wade Pins: No. 2 — Rachel Newman; Kathy Boggan; Samantha Howard No. 8 — Jean Pratt; Annie Thompson No. 13 — Jo Albert, Nancy Sage, Elaine Dube No. 15 — Deb Murphy; Ruby Haylock; Jean Pratt; Elaine Dube; Drive: No. 18 — Jill Longstaff and Prudence Hornberger.

Turner Highland

Couples League results: Gross — 1. Ryan Wilkins/Jade Haylock 23 2. Harry Haylock/Heidi Haylock 24 2. Ruby Haylock/Brody Hawthorne 24; Net — 1. Chuck Sarchi/Joyce Sarchi 16 2. Marke Wilcox/Nicole 16 2.Paul Soracco/Kelly Soracco 16; Pins: No. 4 — Dave Iannotti 13’5″ No. 8 — Harry Haylock 11’1″.

Howes Corner Scramble results: 1. Joe Burnham/Brandon Smith/Dave Stretton/John Brown -10 2. Ryan Stretton/Chuck Sarchi/Stan Camic/Ron Blake -9 2. Jon Ray/Blaine Pelletier/Harry Ricker/Gary Bennett -9 4. Mike Saucier/Scott Sibley/Steve J. Morin/Norm St. Pierre -8 4. Topper West/Jim Mickiewicz/Jim Witham/Duane Nichols -8.

Mixed Couples Tournament results: Gross — Marke Wilcox/Karen Riicardson -2 2. Bob Spencer/Heidi Haylock -1 3. Tim Doyle Jr./Jade Haylock E; Net — 1. Ron Blake/Diana Sargent -16 2. Doug Merrill/Prudence Hornberger -13 3. Norm St Pierre/Kathy Gunning -12; Pins: No. 4 — Charles Sarchi 21’8″ No. 10 — Jade Haylock 6’3″.

The Woodlands

Monday, August 5 Maine Senior results: Individual winner: — Steve Langsdorf 78; Net — Bob Harmon -6; Flight A: Gross (55-64) Mark Cartier 80; Net — 1. Stephen Dunn -2 2. Fred Fasulo E 3. Warren Murrin +1; Flight B: Gross (65-69) — Dave O’Brien 79; Net — 1. Charles Kean -4 2. Brian LaSalle -3 3. Marshall Goldman -3; Flight C: Gross (70-74) — Joe Collins 79; Net — 1. Paul Connolly -3 2. Jim Weaver -2 3. Glen Wood -2; Flight D: Gross (75-79)— Jim Greenleaf 82; Net — 1. Alan Saaybe -3 2. Bob Geiger E 3. Paul Auger E; Flight E: Gross (80+) — Jack Sutton 89; Net — 1. Robert Timothy -4 2. Charlie Swanson -4 3. John Haynes E; Team: Gross — 1. Bragg/Tartre/Kirn/Day 69; 2.Weiss/Cook/Furth/Langevin 69 Net —1. Pendleton/Deegan/Maloney/Casey -13 2. Weaver/Jordan/Holmes/Rand -12.