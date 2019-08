Fox Ridge

Aug. 17-19 Senior Club Championships: Championship Flight — 1. Rick Dostie 154 2. Rocky Copp 155 3. Gary Chapman 162; A Flight — 1. Bob Baum 166 2. Bruce Milliken 174 3. Jim Morin 178.

Martindale

Aug. 17-18 Club Championship results: Championship Flight — 1. Jace Pearson 140 2. Jeff Cole 143 3. Craig Chapman 145 4. Brian Bilodeau 149 5. Ashley Fifield 150; A Flight (8-12 handicap) — 1. Rich Tremblay 157 2. Jon Mercier 159; B Flight (13-17 handicap) — 1. Pete Bilodeau 175 2. Larry Faiman 176; C Flight (18+ handicap) — 1. Ryan Brann 182 2. Tim Fitzgerald 202.

Poland Spring

Tuesday, Aug. 13 Women’s Twilight League results: Scramble — Margarete S./Robin/Mary O’Neil/Oliva 34 2. Tricia/Lisa Osgood/Sonia P./Marie 35 3. Pat Maines/Sharon Campbell/Georgia Pratt/Betsey Mayo 38 4. Jessica Ouellette/Heather Printup/Erica Bosse 44 5. Charlotte Coogins/Jill Starbird/Kathy Bartley 52; Shamble/One Best Ball — 1. Maureen Heath/Mary Nablo/Karen Nichols 37 2. Nancy Richard/Mona Leavitt/Patti Leavitt/Margie Bickford 39 3. Ann Martel/Mel Gordonn 45 4. Sue Provost/Anne Printup/Roxy Dionne 47 5. Rose Vining/Diane Nadeau/Jill Starbird 56.

Springbrook

Sunday, Aug. 18 6-6-6 results: Gross — Truman Libby/Tom Tiner 65 2. Mike Mansir/Mark Kent 69; Net — Jim Murphy/John Murphy 56 2. Rich Douglass/Steve Bodge 56.1 3. Tyler Tyburski/Matt Hopkins 57; Pins: No. 2 — Dave St Andre 8’2″ No. 8 — Ray Convery 1’5″ No. 13 — Mike Mansir 4’1″ No. 15 — Ray Roy 1’6″; Skins: Gross — T.Tyburski/M.Hopkins No. 1 and No. 9, R.Howard/R.Fletcher No. 6, B.Marcotte/F.Warner No. 7, R.Roy/C.Roy No. 8 and No. 14, R.Leeman/M.Beckim No. 10, J.Levasseur/G.Hopkins No. 13; Net — T.Tyburski/M.Hopkins No. 1, J.Levasseur/G.Hopkins No. 3 and No. 13, R.Howard/R.Fletcher No. 6, B.Marcotte/F.Warner No. 7, R.Leeman/M.Beckim No. 10, R.Roy/C.Roy No. 14.

Saturday, Aug. 17 ABCD Best Points results: Net — 1. Lou Maurice/Dave Cowan/Scott Eldridge/Bud Murphy +33 1. Lou Maurice/John Gross/Rachel Newman/Jim Murphy +33; Pins: No. 2 — Ken Carver 13’9″ No. 8 — Bud Murphy 17’2″ No. 13 — George Hopkins 28’6″ No. 15 — Bud Murphy 8’3″; Skins: Gross — Rachel Newman No. 4, Ken Carver No. 7, Kevin Baack No. 9, Rick St Laurent No. 10; Net — Rachel Newman No. 4, Kevin Baack No. 9, Rick St Laurent No. 10, Jim Murphy No. 14, Bud Murphy, Dick Therrien No. 18.

Turner Highlands

Senior League results: 1. Wayne Sherman/Kevin Mower +7 2. John Riche/Tom Mawinney +6 3. Bill Hunter/Wil Simmons +4; Pins: No. 4 — Kevin Mower 23’8″ No. 17 (second shot) — Wayne Sherman 24’3″.

Couples League results: 1. Chuck Sarchi/Joyce Sarchi 33 2. Doug Merrill/Karen Richardson; Net — 1. Dave Iannotti/Kim Reardon 2. Mark Wilcox/Nicole Stephenson.

