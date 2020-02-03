POLAND — The Bruce M. Whittier Middle School honor roll for the first semester has been announced.
Grade eight
Academic High Honors: Maya Balkir, Jonathan Crump, Talen Langevin, Liliya Lysenko, Isaac McKellick, Kaitlyn Morris, Cadence Peters, Ryan Stanford, Althea Thornton, Brycin Vachon.
Academic Honor Roll: Courtney Ames, Reese Annance, Nicholas Aube, Kali Ballard, Jillian Barnes, Lilliana Bennett, Matthieu Bessette, Josiah Boaz, James Bussiere, Allison Chase, Joshua Cloutier, Regan Cohen, Emily Cyr, Emma Daigneault, Dominik Frechette, Lauren Glatz, Adam Gwarjanski, Abby Hamilton-Borkowski, Sydney Lacombe, Dodge LaFrinea, Gabrielle Lamoreau, Andrew Lemont, Emma-D Martin, Corey Morgan, Khloe O’Leary, Gretchyn Paradis, Kylie Pare, Jake Powers, Isaac Ramsdell, Braiden Stickney, Mason Sullivan, Gerald Tibbetts, Cheyenne Toth, Sienna Toth, Gabrielle Turner, Briyanna Velilla, Travis West, Eagan Whitten.
Habits of Work High Honors: Maya Balkir, Emily Cyr, Dominik Frechette, Talen Langevin, Liliya Lysenko, Emma-D Martin, Isaac McKellick, Corey Morgan, Kaitlyn Morris, Cadence Peters, Isabella Rosado, Ryan Stanford, Althea Thornton.
Habits of Work Honor Roll: Adam Gwarjanski, Sydney Lacombe, Jesse Macie, Khloe O’Leary, Jake Powers, Mason Sullivan, Gerald Tibbetts, Luke Vaillancourt, Briyanna Velilla.
Grade seven
Academic High Honors: Emma Adamson, Emma Culleton, Elise Gagnon, Hunter Gagnon, Caroline Ingalls, Emma MacMahon, Mackenzie McQuaide, Cassidy Russell, Elyse Simpson, Marlee Sullivan, Savannah Tash, Ruby Taylor, Nikolias Theriault.
Academic Honor Roll: Aidan Bradford, Johnny Bsullak, Sadie Cobb, Autumn Demelia, Victoria Dorrington, Ayla Dyer, Brenden Fox, Aiden Giroux, Hayley Keim, Everett Knowlton, Breck Langevin, Nolan O’Driscoll, John Patenaude, Hailey Peterson, Olivia Rioux, Stephen Rivard, Grace Robertson, Libbie Strout, Mabel Tyler, William White.
Habits of Work High Honors: Emma Adamson, Olivia Austin, Sadie Cobb, Brenden Fox, Elise Gagnon, Hunter Gagnon, Kayleigh Hood, Caroline Ingalls, Emma Jones, Emma MacMahon, Terralyn Magofna, Nolan O’Driscoll, Makayla Potvin, Olivia Rioux, Grace Robertson, Elyse Simpson, Marlee Sullivan, Savannah Tash, Ruby Taylor, Mabel Tyler, William White.
Habits of Work Honor Roll: Gavin Boenig, Johnny Bsullak, Emma Culleton, Autumn Demelia, Ayla Dyer, Peyton Halmos, Angelina Nason, Cassidy Russell.
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